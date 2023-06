Durante una ceremonia de ascensos en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdova, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lanzó un fuerte llamado de atención a las Fuerzas Militares por la aparición de unas vallas, en la cuales las disidencias de las Farc “inauguraban una carretera”.



En los carteles, que aparecieron colgados en zona rural de Tibú, Norte de Santander, guerrilleros se atribuyeron la construcción de un puente y una vía que “beneficiaría a la comunidad” y que contó hasta con la bendición de un sacerdote.

Fue entonces cuando el jefe de la cartera de Defensa mandó un contundente mensaje a las Fuerzas Militares:



“Se debe impedir que actos tan bochornosos, tan graves, como el que acabamos de observar a través de redes sociales en Tibú, de una organización ilegal inaugurando obras como si fueran Gobierno, una presencia inaceptable, y la responsabilidad de ustedes y la responsabilidad de las Fuerzas Militares están en qué hechos de esa naturaleza no vuelvan a presentarse”, expresó en su alusión.

Este fue el cartel que apareció colgado en Norte de Santander. Foto: Suministrada

Dentro de su discurso, Velásquez dijo que, aunque algunas organizaciones armadas se hayan sometido al cese al fuego y al proyecto de paz total, eso no era sinónimo de continuar con las actividades ilegales que están azotando varias zonas del país.



“Esa tarea de desarticulación va en dos direcciones: de un lado, en las acciones en cumplimiento del deber constitucional que tienen todos los soldados de la Patria, el deber constitucional de reprimir todas las manifestaciones criminales, de afectar por la fuerza que les da la Constitución de la República, someter a todos aquellos que no están en el camino de la paz, que no tienen interés en la paz”, sentenció el ministro.



Así mismo, dijo que el despliegue de tropas en zona de conflicto iba a ser mayor y que se debe evitar a toda costa que estos atentados en contra de la institucionalidad se sigan presentando.



“Habrá que replantear ese control del territorio. Habrá que examinar de qué manera la acción en el cumplimiento de su deber constitucional de las Fuerzas Militares impida que hechos como este vuelvan a presentarse”, concluyó Velásquez.

Como inaceptable calificó el ministro @Ivan_Velasquez_ los videos de las disidencias de las Farc donde se muestra a este grupo ilegal, inaugurando un puente en Norte de Santander.



“Habrá que replantear ese control del territorio, examinar de qué manera la acción de las… pic.twitter.com/oGoB8bywyW — Mindefensa (@mindefensa) June 16, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

