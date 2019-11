Mindefensa dice que analizará protocolos de bombardeo

El ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, asumió el cargo en uno de los momentos más difíciles para esa cartera y para los integrantes de la Fuerza Pública. En la primera entrevista tras su posesión da a conocer sus prioridades.

¿Cómo va a poner la casa en orden?



Apoyaré a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, escucharé atentamente sus necesidades y recomendaciones para mejorar. Pero también seré exigente y riguroso con sus actuaciones, desde la lucha contra la corrupción hasta la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Estoy comprometido con una tarea rigurosa que permita que la ciudadanía crea en la autoridad. Si actuamos con transparencia y autoridad, la gente estará del lado de la institucionalidad porque se sentirá segura.



¿Qué va a hacer ante los casos de corrupción?



Vengo de promover, como Canciller, la creación de la Corte Internacional contra la Corrupción ante Naciones Unidas. Y digo esto, porque soy consciente de que ninguna política pública, por exitosa que sea, puede sobrevivir en un escenario de corrupción. Esto destruye la confianza de la sociedad en el Estado. No voy a tolerar el mínimo acto de corrupción. Tenemos que honrar el esfuerzo por cada peso de los impuestos que los ciudadanos pagan. Yo mismo voy a estar atento a denunciar cualquier caso, por pequeño que sea, en el sector de Defensa. Ni un peso puede ser saqueado.



Y frente a los militares vinculados a muertes de excombatientes...



Aquí es fundamental que la justicia actúe de manera pronta. Estoy atento a ofrecer toda la colaboración para que estos procesos avancen sin interferencia. En todos los casos donde haya dudas sobre el proceder de personal de la Fuerza Pública, es indispensable la actuación de las autoridades judiciales. El Ministerio de Defensa tendrá una constante y fluida colaboración con la justicia ordinaria y los órganos de control.



¿Van a seguir los bombardeos?



Todas las operaciones y el actuar de nuestra Fuerza Pública deben cumplir, sin excepción, los preceptos del DIH y el respeto total, pleno, de los derechos humanos. El uso de la fuerza, las herramientas y la tecnología del Estado contra los grupos armados es necesario, pero el mismo está regido por el DIH y la protección y defensa de los derechos humanos. En eso seré absolutamente estricto. Las informaciones de inteligencia y el trabajo previo que hacen nuestros hombres para la autorización de este tipo de operaciones deben estar enmarcados en ese sentido. Por eso voy a ocuparme personalmente de analizar los procedimientos existentes.



Y el tema de los menores de edad ...



El reclutamiento forzado de menores es uno de los crímenes más viles. No solo los convierten en actores violentos sino que abusan de ellos, destruyen sus vidas. El Gobierno va a denunciar internacionalmente a los autores de estos delitos y nosotros vamos a intensificar su protección.



¿Cuáles son sus prioridades?



Voy a consagrarme a defender la vida de cada colombiano. De los líderes sociales, de los indígenas, de los empresarios. Voy a velar por que se continúe el arduo trabajo de mejorar la seguridad ciudadana, para que los niños puedan ir a jugar al parque sin el riesgo de ser inducidos al consumo de drogas; para que los campesinos puedan cultivar sus parcelas sin la presión de los ilegales. Voy a asegurarme de que haya más policías en las calles. Que haya más soldados protegiendo el campo. Que en pueblos y ciudades se pueda caminar sin la zozobra de ser asaltado por los delincuentes.



¿Cómo va a manejar el tema de la fumigación aérea de cultivos ilegales?



Las drogas ilícitas son una gran amenaza para nuestra sociedad. Es necesario proceder, como se ha implementado en este Gobierno, en su lucha con un enfoque de responsabilidad compartida y de manera integral y equilibrada, lo cual requiere acudir a todas las herramientas posibles, siguiendo, donde existan, los protocolos de la Corte Constitucional. Vamos a hacer más interdicción. Una tarea cada día más efectiva contra el lavado de activos. Tenemos que golpear a las grandes estructuras criminales donde más les duele, que son sus economías.



¿Prefiere la sustitución voluntaria o la erradicación forzada?



Vamos a continuar con el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra las drogas y la utilización de todas las herramientas que nos permita la ley, por supuesto la erradicación forzosa es una de ellas. Voy a pedirle a la comunidad internacional que nos apoye en una acción gigante para convertir los productos que salen de la sustitución de cultivos en un gran negocio. La cooperación internacional es buena, pero necesitamos pedirle al gran capital que entienda y nos ayude a atender esta situación.



¿Va a mantener la cúpula militar y de Policía. ¿Ya se reunió con ellos?



Esa es una decisión del señor Presidente de la República. Voy a tener con los señores comandantes una comunicación diaria. Vamos a tener una coordinación muy estrecha en nuestro trabajo. Durante las reuniones de empalme me reuní con los comandantes y hoy viajaré con ellos al Cauca. Vamos a trabajar con todos las fuerzas vivas del departamento para que haya convivencia en este territorio.



¿Qué instrucciones ha dado frente al paro de esta semana?



Este gobierno respeta la protesta social pacífica y democrática. Ese es un derecho inalienable. Pero otra cosa es la violencia, que no puede ser tolerada y por eso si llegan a presentarse actos vandálicos, aplicaremos todo el peso de la ley a los responsables. Precisamente el sábado, luego del reconocimiento de tropas nos reunimos para coordinar acciones y establecer medidas para garantizar la seguridad y los derechos de quienes participarán en la marcha el próximo jueves.

Reconocimiento de las tropas

El Ministro Carlos Holmes Trujillo asistió el sábado al reconocimiento de las tropas y anunció en su primer discurso sus prioridades en temas de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico, entre otros temas. Mencionó el Centro de Acción Solidaria Anticriminal (CASA) que servirá para que los ciudadanos denuncien de manera más fácil cuando sean víctimas de delitos. Lea el discurso completo aquí.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

En Twitter: @AyitoMendez

justicia@eltiempo.com