Mindefensa confirma que se investiga posible ataque del Eln

El ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía Nacional, el mayor general Jorge Luis Vargas, anunciaron este martes algunas medidas importantes sobre la seguridad ciudadana en el país y en las principales ciudades.

El Gobierno nacional anunció la incorporación de 21.000 policías entre 2021 y 2022 con el objetivo de robustecer la lucha contra la delincuencia y de mantener la tendencia histórica de reducción de los delitos.



"Cerca de 7.000 uniformados de la Policía que se encuentran en labores de oficina saldrán a las calles, y se destinarán 5.000 más que se graduarán este año a prestar labores de vigilancia e investigación criminal", indicó Mindefensa en su cuenta de Twitter.



El ministro Diego Molano señaló que uno de los propósitos principales será "la focalización de acciones para la prevención, disuasión y disrupción del delito en 960 microterritorios de todo el país".



Además, frente a la información de un posible ataque del Eln en Bogotá, el ministro Diego Molano dijo que esta información no es nueva "es evidente para Colombia que el Eln es un grupo terrorista; que tengan intenciones de actos terroristas no es nuevo para Colombia. Esa es una información que toda Colombia sabe y desde inteligencia, Policía y Fuerzas Militares se hace seguimiento a esa investigación", manifestó.



Añadió que la Fuerza Pública viene haciendo seguimiento a esa información y que se tomarán "decisiones propias para garantizar la seguridad en las ciudades y regiones donde opera el grupo. Ya teníamos conocimiento de esas actividades no hay nada nuevo".

Director de la Policía, Mayor General Jorge Vargas. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Por su parte, el general Jorge Luis Vargas indicó que están en "la tarea de recolección de información sobre las intenciones del Eln de afectar a la población civil y de las regiones". Añadió se realizaron reuniones de seguridad y que no se tiene información puntual.



Desde el fin de semana la embajada de Cuba envió una carta-memorando a Colombia para advertirle que habían recibido una información, “cuya verosimilitud no podían confirmar”, sobre un posible ataque militar del Eln en Bogotá.



Tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, en el documento se asegura que la acción armada la ejecutaría el Frente de Guerra Oriental.



Se trata del mismo frente que este fin de semana la arremetió en contra del presidente de Estados Unidos Joe Biden y contra Álvaro Uribe Vélez.



La alerta de Cuba a Colombia se produce un mes después de que Estados Unidos lo volvió a incluir en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo.



