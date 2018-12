Mindefensa habla de venezolanos capturados con armas de alta precisión

El ministro de Defensa Guillermo Botero habló sobre la captura de tres ciudadanos venezolanos, dos de ellos en la vía hacia Valledupar, y uno en Barranquilla, quienes portaban armamento de alta precisión.

El ministro aseguró que la posibilidad de que los capturados estén vinculados con un presunto plan para atentar contra el presidente Iván Duque es por ahora una hipótesis. Dijo que esa posibilidad se evalúa a la luz de que hace tres meses se investiga un posible atentado contra Duque, por lo que el tipo de armamento de los detenidos generó la alerta.



Botero aseguró que en el plan de seguridad para el fin de año, denominado Navidad Segura, el 21 de diciembre en Valledupar se capturó a José Vicente Gómez Ríos, con cédula venezolana, de 22 años, del Estado de Yaracuy, en compañía de Pedro José Acosta Ovalle, también con cédula venezolana, de 22 años, y de Ojeda-Venezuela.



A esas personas, dijo, "se les encontraron dos fusiles calibre 5-56 con tres proveedores y un punto de mira delantero en ese fusil". El ministro aseguró que por el tipo de armamento se entiende que "no andaban propiamente jugando con ese armamento. Ese armamento es de altísima precisión y obviamente quién sabe qué propósitos oscuros traería".



A su captura se suma la detención de un tercer hombre, en Barranquilla, que tenía una subametralladora y una granada. "Como hay información de inteligencia, desde hace tres meses, de un eventual atentado contra el señor Presidente de la República, se están tomando todas las medidas", aseguró.



Sobre la información que tienen sobre su supuesta vinculación con un presunto plan contra el presidente Duque, Botero dijo que "son hipótesis que estamos haciendo sobre tres ciudadanos venezolanos, armados con fusiles de alta precisión, y eso es verdaderamente lo que preocupa. No era cualquier fusil, eran fusiles que venían camuflados, y que fueron encontrados en una requisa rutinaria. Eso no deja de ser altamente, preocupante”, señaló.

El ministro insistió que lo que genera la alerta es que sea un armamento de alta precisión. "Si fuera una persona que tuviera un arma con otras características, seguramente estaríamos mirando otras posibilidades. Pero en armas de alta precisión, lo que puede estar sucediendo es que estén pensando hacer un atentado contra alguna persona, entre ellas, el Presidente del a República".



Dijo que las investigaciones continúan bajo reserva, pero que les da un parte de tranquilidad a los colombianos sobre la seguridad del Presidente. Así, señaló que la seguridad del mandatario ha sido fortalecida "con inteligencia y eventualmente con unas medidas adicionales que hacen parte de la reserva", y añadió que todas las agencias de inteligencia del país están trabajando en evaluar la hipótesis de la vinculación de los capturados con el supuesto atentado.



Botero dijo que se puede confundir "a los venezolanos de bien con unos venezolanos delincuentes que quién sabe qué propósitos oscuros tenían".



El ministro aseguró que contra los detenidos capturados se sigue un proceso normal por porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y concierto para delinquir. También dijo que no ha tenido ningún diálogo con las autoridades venezolanas, ni tampoco tiene información de una vinculación de Fuerzas Armadas Venezolanas con los capturados.



"Si Venezuela ofrece apoyo, que nos soporten la investigación. Si tienen algo para aportar, que nos entreguen los elementos. La Cancillería lo recibe inmediatamente".



El ministro también dijo que no tienen información de que los detenidos tengan alguna vinculación con los grupos armados ilegales que operan en el país.



