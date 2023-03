El ministro de la Defensa, Iván Velásquez Gómez, al terminó de su intervención en las comisiones Segunda de Senado y Cámara, en las que se analiza el Plan Nacional de Desarrollo, se refirió a la polémica por el secuestro de 79 policías en San Vicente del Caguan, Caquetá, la semana pasada.



El Ministro dijo que la mejor decisión había sido que los hombres del Ejército Nacional que estaban en la zona no intervinieran, porque se podían haber perdido vidas. "El Ejército sabía que podía generarse algo mucho más grave si ellos intervenían, porque están preparados es para usar las armas", puntualizó.



"Pido a todos que revisen con objetividad, con ecuanimidad esto que ha ocurrido y concluyan si este fue el procedimiento adecuado para tratar de salvar más vidas y no para arriesgar tantas como se hubieran podido producir", aseguró el jefe de la cartera castrense.



Velásquez señaló que se priorizó el diálogo y dijo que él no tomó la decisión de no intervención, pero reiteró que fue buena la medida del Ejército de no enviar refuerzos y actuar en ese momento dado que el único control que podía hacerse era disparando.



"¿Si se hubieran usado las armas cómo hubiese sido esa batalla campal?", cuestionó el funcionario.

"La manera de proceder de la Fuerza Pública permitió salvar vidas": Mindefensa

Policías liberados en San Vicente del Caguán, Caquetá. Foto: Ministerio de Defensa

Velásquez destacó que la formación de los hombres del antiguo Esmad, hoy denominado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden UNDMO, logró evitar que algo más grave pasara.



Dijo que dolió la forma como fue asesinado el subintendente Arley

Monroy, al reiterar que la intervención del Ejército hubiese podido provocar muertes de civiles y eventualmente, también muertes de más policías.



“A todos aquellos que dicen mano dura, represión, tenía que haberse defendido el honor de la Policía cuando estos uniformados salían insultados y no se

reaccionó. A todos ellos yo les hago el llamado para que piensen frente al valor de la vida,

frente a las graves dificultades que se vivían en ese momento. ¿Cuál era la solución más adecuada?”, señaló el Ministro.



Finalmente, Velásquez dijo que la polémica por usar el término retenidos y no secuestrados, se define en secuestro es quien" sustraiga, retenga,

arrebate, es decir, la retención hace parte de los verbos que describen el secuestro", concluyó.