En 2023 bajaron los homicidios en Colombia y aumentó la incautación de coca: Mindefensa

Desde las 8 de la mañana de este martes 19 de diciembre el Ministerio de Defensa está rindiendo cuentas ante la ciudadanía acerca de los resultados operacionales, retos y desafíos en materia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, de la Fuerza Pública durante el segundo semestre del 2023.



A pesar de que se esperaba que el evento fuera liderado por el jefe de esta cartera, Iván Velásquez, se anunció que no pudo participar por afectaciones en su salud.

"Lamento no poder liderar la rendición de cuentas prevista para hoy, que contará con la participación de los altos mandos de la fuerza pública. Por recomendación médica, debo guardar reposo ante una fuerte virosis que afecta mis bronquios", dijo el ministro Velásquez en su cuenta de X.



No obstante, en el evento realizado en Buenaventura se encuentran integrantes de la cartera y los altos mandos de la Fuerza Pública.

Balance del Ministerio de Defensa

En su lugar, el encargado de iniciar el evento fue el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Alberto Lara Losada, quien se refirió sobre la política de seguridad y convivencia ciudadana la cual tiene cuatro objetivos, 20 estrategias y 114 acciones.



"Proteger la vida, la libertad y el patrimonio de todos los habitantes del país, por lo que resalto tres estrategias: la primera, la desarticulación de las estructuras criminales enfocándonos en prioridad de afectar fundamentalmente las finanzas, la logística y la administración de estas organizaciones criminales", dijo el viceministro de Defensa.



Y añadió: "la segunda, la lucha frontal contra las drogas, con la persecución del clorhidrato de cocaína y a la infraestructura que se presta para este bien ilícito. La tercera, es lograr bajar esta política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana a los planes de desarrollo de los municipios y departamentos".



Asimismo, el alto funcionario se refirió en cuanto al desafío de proteger el medio ambiente y la diversidad, con la lucha contra organizaciones que confluyen en rentas criminales; los desafíos en ciberseguridad y la lucha frontal interna y externa contra la corrupción.



"Hemos declarado la guerra a las mafias del narcotráficos y las mafias son los dueños del negocio. En este año se han incautado 697 toneladas de cocaína, 13 por ciento más que el año anterior. Se destruyeron 219 laboratorios que estaban para el procesamiento de cocaína, 40 por ciento más que en 2022", explicó el viceministro.

En el puerto de Barranquilla la Policía incautó 2.4 toneladas de cocaína impregnada en carbón, droga que tenía como destino Bélgica. Foto: 15/12/2023 Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO @mauriciomorenofoto

En cuanto a la minería ilegal, durante este año el gobierno intervino 3.442 yacimientos ilegales, es decir, 1.187 más que en 2022 con un énfasis en la Amazonía y en el bajo Cauca. Además, según el Ministerio, se incrementó la destrucción e incautación de dragas -equipo utilizado para excavar material debajo del nivel del agua- pues se pasó de 7 a 56 unidades destruidas.



"Se lograron reducciones de homicidios, especialmente en regiones afectadas por el conflicto, que incluye una disminución del 57% en Arauca, del 33% en Chocó, del 28% en Córdoba, del 13% en Casanare, del 15% en Nariño, del 9.7%, en Antioquia, del 7% en Cauca, del 8% en Meta", explicó el viceministro.



Asimismo, señaló que los feminicidios se redujeron un 11 por ciento, pasando de 178 casos a 158. Además los delitos sexuales, cometidos principalmente contra mujeres niños, niñas y adolescentes se redujeron un 16%, pasando de 26.278 casos a 22.117 en lo que va de este año.



"Por el delito de secuestro, se realizaron un total 616 capturas (14% más que el año anterior) de las cuales el 90% de los casos se dictó medida de aseguramiento", dijo el alto funcionario.



Por último, el viceministro dijo que el año siguiente se incorporarían 16.000 soldados para atender las zonas más afectadas por el conflicto y la incorporación de 20.000 policías, a través del Plan Ayacucho.



"Si los ceses al fuego no protegen de manera efectiva a nuestra comunidades, a nuestros lideres y lideresas, esos ceses al fuego no deben ser posibles (...). Deben atender la mano generosa del gobierno y entender que se deben respetar los derechos. Si no es así, no es posible", concluyó el viceministro.

Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, entregó un balance de los resultados operacionales a nivel nacional, entre el 1° de enero y el 18 de diciembre de este año, en "cumplimiento a lo pactado de la Paz Total y en materia de seguridad y defensa".



"Se han destruido 24.776.675 matas en semillero, 446.299 kg de cocaína, 636.887 kg de hoja de coca, 207.609 kg de marihuana", dijo el alto mando militar.



En cuanto al balance del cumplimiento de órdenes de captura y detenciones en flagrancia, el comandante dijo que se han realizado en total 14.017 capturas.



Sin embargo, señaló que "ha sido un año difícil" pues 53 de sus hombres han sido asesinados por las grupos ilegales y otros 163 han resultado heridos.

