Se puede bombardear donde inteligencia confirme que no hay menores: Mindefensa

En la mañana de este martes 20 de febrero, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez se refirió a la arremetida contra el grupo armado organizado ‘clan del Golfo’ y aclaró que es política del gobierno de Gustavo Petro no realizar operaciones de bombardeo, pero que las mismas se podrán realizar si se confirma que no hay presencia de menores de edad.



“No se puede bombardear cuando se tiene conocimiento de menores en un campo, pero si la inteligencia ratifica que no hay presencia de menores, pues esa restricción no existe”, aseguró el jefe de la cartera castrense.



En esa línea, el Ministro reiteró que no están prohibidas las operaciones de bombardeo, sino que las mismas se limitan a la posibilidad de la presencia de menores.



“De esos menores no importa el nivel delictivo en que estén, yo pienso en los jóvenes reclutados a la fuerza, reclutados engañados por un salario, pienso en los hijos de cualquier colombiano, en mi caso, en mis nietos”, señaló el funcionario al reiterar el porqué de no bombardear donde se encuentran menores.

Mindefensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar llegaron al sur de Bolívar. Foto: Ejército nacional

Además, señaló que los bombardeos se pueden realizar siempre y cuando no haya menores de edad. Destacó que no se pueden realizar en este momento con los grupos que se adelantan una negociación y que están cobijados por el cese al fuego bilateral, en tácita referencia al Eln y las disidencias del Estado Mayor Central.



En el país, de acuerdo a su peligrosidad, número de hombres y capacidad en armas, se pueden bombardear a los grupos armados organizados como el Eln y las disidencias del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el ‘clan del Golfo’.



En este momento, se reitera que por estar en un proceso de paz no se desarrollaría una operación Beta contra el Eln y el Estado Mayor Central.

Comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla. Foto: Fuerzas Militares

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, aseguró que trabajan para “debilitar” la estructura del ‘clan del Golfo’ y que para ello se trabaja de manera coordinada con la Policía Nacional y su operación Agamenón, “con el objetivo de proteger a la población civil”.



El general Giraldo señaló que el ‘clan del Golfo’, así como otros grupos armados organizados, siguen reclutando a menores de edad.



Por eso, señaló que la Fuerza Aeroespacial tiene limitadas sus operaciones de bombardeo, pero aseguró que se desarrollan otras actividades como las de ametrallamiento o de disuasión.



“Las operaciones ofensivas contra el ‘clan del Golfo’ se mantienen activas y nuestro objetivo es debilitarlas en todos los frentes”, puntualizó el comandante de las Fuerzas Militares.

