El incremento de los secuestros, extorsiones, minería ilegal, la expansión de los grupos al margen de la ley y la seguridad de las elecciones en octubre fueron algunas de las inquietudes que los gobernadores y alcaldes de 22 departamentos del país le expusieron - durante este fin de semana - al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, a la cúpula de las Fuerzas Militares y al director de la Policía, en medio del primer Encuentro de Territorialización de la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana que se desarrolló en Bogotá.



Velásquez aseguró que la seguridad es un tema de interés nacional “sin rasgo político”, por lo que se tiene que generar “convivencia en las comunidades dando cabida a la participación ciudadana”.



Sobre la preocupación expuesta -por los mandatarios locales- por la expansión de los armados en algunos territorios afirmó que se “firmaron compromisos”, (sin explicar los alcances de los mismos), a ejecutar en los próximos días para garantizar la tranquilidad de las comunidades.



El jefe de la cartera castrense excusó al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien se retiró del encuentro al mediodía, y señaló que atendió las preocupaciones de los cuatro gobernadores asistentes (Antioquia, Huila, Caquetá y Vaupés), sobre las dudas frente a los alcances de la ‘paz total’.



Velásquez dijo que se refirió a los alcances del cese al fuego bilateral con cada grupo y las acciones que adelanta la Fuerza Pública en medio de los mismos, aunque destacó que en pocos días se propiciará un espacio entre los gobernadores y el Alto Comisionado para la Paz para ahondar sólo sobre ese tema.

Ampliar ceses bilaterales

El ministro dijo que "a la Fuerza Pública le corresponde garantizar la vida en libertad de las comunidades". Foto: Ministerio de Defensa

El ministro de la Defensa reiteró que el papel y obligación constitucional de la Fuerza Pública es “garantizar la vida, los bienes de todas las personas y garantizar espacios seguros”, y ahora, que está frente a un proceso de paz o cese del fuego su deber es “reprimir” toda acción delictiva de estos grupos estén o no bajo esta figura.



El funcionario señaló que están “frente a una experiencia de seis meses que se van a cumplir el 30 de junio”, en referencia al tiempo de vigencia del cese al fuego bilateral que anunció el presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo afirmó es: “que las comunidades puedan estar tranquilas”, y que por eso, “estamos dispuestos a discutir nuevos acuerdos de ceses”, si se llega a la conclusión de que se logró cumplir esa expectativa.



De no ser así y no se amplíen los tiempos, concluyó el Ministro la Fuerza Pública, en especial las Fuerzas Militares, están obligadas y facultadas para realizar operaciones ofensivas.

La Policía realiza requisas en plena vía pública. Foto: Departamento de Policía del Atlántico

El jefe de la cartera castrense insistió ante los delegados regionales en que hay una nueva política antidrogas “que no se concentra en la erradicación forzada (…) sino en afectar a los dueños del negocio”, a través de las incautaciones y destrucción de laboratorios.



Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Herder Giraldo Bonilla, señaló sobre el tema de las elecciones que se priorizará la seguridad de los candidatos en Norte de Santander, Nariño, Caquetá y Putumayo.



"A través de ese análisis detallado vamos a seguir contribuyendo a la paz (...) y generar esa sinergia con las autoridades locales", afirmó el general Giraldo.



"Nosotros no utilizamos la seguridad como un discurso político", afirmó el ministro Velásquez.

Aumentó la criminalidad

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que cada mes se hará un balance regional de los alcances en los temas de seguridad, en lo que se llamarán mesas territoriales.



Insistió en los vacíos y falencias que dijo han identificado en el proceso de la 'paz total', y que consideran "ha sido fundamental en el incremento de la criminalidad en los últimos seis meses".



Señaló que espera que esta situación, la llamada 'paz total', no se convierta en un "abuso" por parte de los grupos, y afirmó que así se lo hicieron saber al comisionado Danilo Rueda



