Por medio de su cuenta de Twitter, el Ministro de Defensa, Iván Velasquez, explicó que el mismo día en que se anunció la decisión de declarar el cese al fuego bilateral, él mismo había entregado los detalles de los decretos a los comandantes de las Fuerzas Militares y al director general de la Policía Nacional.



Esto se da luego de señalamientos sobre que militares se habían enterado del cese al fuego por medio del tweet que publicó el Presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre y no por medio de una comunicación oficial.



Cabe recordar que el pasado 31 de diciembre, el Presidente Petro publicó en su cuenta de Twitter que se había acordado el cese al fuego bilateral con el Eln, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, "prorrogable según los avances en las negociaciones".

Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones.



La paz total será una realidad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2023

A lo que el Ministro de Defensa respondió que las Fuerzas Armadas respaldan esta decisión y asumían el compromiso del cese al fuego, "afianzando simultáneamente el control del territorio y la protección de la población".

Las Fuerzas Armadas respaldan este nuevo esfuerzo por la paz y asumen el compromiso que implica un cese bilateral al fuego, afianzando simultáneamente el control del territorio y la protección de la población. La paz es posible y por ella luchamos! https://t.co/8ZDDHjftVh — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) January 1, 2023

De otro lado, el anuncio del Presidente, antes de darle la bienvenida al 2023, tuvo diferentes reacciones de la opinión pública entre cuestionamientos y apoyos de algunas de las personalidades de la política.

La mejor noticia de cierre del año 2022, cese bilateral simultáneos, una respuesta del presidente del cambio @petrogustavo para quienes siguen padeciendo las diversas violencias. En el centro de la paz la vida para que sea vida en dignidad. La paz sigue latiendo, sigue gestándose — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) January 1, 2023

El año empieza con un cocinado entre delincuentes en el que amarran, más, las manos de nuestro Ejército: mientras el ELN, Farc, paramilitares y grupos narcos hacen lo que les viene en gana, las autoridades no podrán actuar. Es un cuento que solo beneficia a delincuentes. — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) January 1, 2023

Sin embargo, hace unos minutos, el Eln desmintió por medio de un comunicado que se hubiera acordado un cese bilateral al fuego con el Gobierno.



"La Delegación de Diálogos del Eln no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", dice el pronunciamiento del Comando Central del Eln.



Además, de acuerdo con lo que manifestó el grupo subversivo, "el Eln sólo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".

#Atención

Comunicado

EL DECRETO PRESIDENCIAL SOBRE CESE BILATERAL ES UNA PROPUESTA PARA SER EXAMINADA.

La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral...

Completo en: https://t.co/0bbN5aH0yJ — Delegación ELN (@DelegacionEln) January 3, 2023

Debido a esto, el Gobierno convocó una reunión extraordinaria con el Ministero del Interior, Alfonso Prada, el Alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda y el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el que se podría evaluar la posibilidad de retomar acciones militares en contra de la guerrilla del Eln.



Noticia en desarrollo...



