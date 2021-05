Min. Interior dice que Colombia no tuvo acción en muerte de 'Santrich'

El pasado lunes, en horas de la noche, el ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmó que Colombia no estuvo involucrada en la presunta muerte del exguerrillero 'Jesús Santrich'. Así lo hizo saber en una entrevista para el programa televisivo 'CM&'.

Palacios corroboró que canales de inteligencia de origen venezolano han hablado de la muerte del disidente de las FARC y, a su vez, diferentes comunicados de las disidencias han confirmado su fallecimiento. Sin embargo, el ministro aclaró que el Gobierno no tiene capacidad de injerencia en territorio ajeno y que la posible muerte de 'Santrich' se debió dar en el contexto de una lucha criminal y del narcotráfico que se desarrolla en Venezuela.



(Además: Disidencias confirman muerte de ‘Jesús Santrich’).



Así mismo, dijo que aunque no se alegraban de su muerte, tampoco era sorpresiva. "No nos sorprende que eso haya podido suceder, pues estos criminales en algún momento siempre terminan pagando ese actuar criminal y generalmente lo pagan con su vida", afirmó.



El ministro del Interior también se refirió a los recientes bloqueos viales y las manifestaciones en el marco del paro nacional. Referente a ello, dijo que en Colombia solo existe el derecho a la protesta pacífica y no el derecho al bloqueo, la violencia o el vandalismo. A su vez, afirmó que la obstrucción de vías es un delito.



(Lea también: Las cuentas pendientes con la justicia que deja 'Jesús Santrich').



Finalmente, recalcó que es una función constitucional de la Fuerza Pública garantizar los derechos a todos los colombianos y por eso usan mecanismos no letales para el desbloqueo de vías cuando se han agotado las instancias de diálogo.



La muerte de 'Jesús Santrich', en territorio venezolano, en cercanías a la frontera con Colombia, fue confirmada por la página Farc-ep.net, que distribuye información de la Nueva Marquetalia, las disidencias encabezadas por 'Iván Márquez' y el mismo Santrich.



(Además: Los datos clave del asalto al campamento de Santrich en Venezuela).



Según la publicación web, Santrich habría sido emboscado por supuestas tropas colombianas en la parte venezolana de la Serranía del Perijá, entre las zonas conocidas como El Chalet y la vereda los Laureles.



REDACCIÓN EL TIEMPO

Más noticias: