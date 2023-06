Tras un arduo trabajo investigativo de la Policía Nacional, las autoridades lograron identificar 519 bienes bienes muebles e inmuebles, avaluados en 11.500 millones de pesos, que Bladimir Granda Carvajal, ‘Cortico’, yerno de 'Otoniel', había distribuido entre varios testaferros.



Su alias es bastante conocido entre los integrantes del 'clan del Golfo', pues se trata de una persona que el mismo 'Otoniel', otrora jefe máximo del 'clan' extraditado a Estados Unidos en 2022, designó para que manejara sus bienes y los de su familia.



Entre los bienes que le quitaron está una finca avaluada en más de $5.000 millones y ubicada en Copacabana, Antioquia. Foto: Policía

Granda Carvajal, de 31 años, fue capturado en marzo del 2022, señalado de ser el hombre que manejaba las finanzas personales de Dairo Antonio Úsuga David, ‘Otoniel’; pero alias Cortico fue enviado a casa por cárcel mientras avanza el proceso en su contra y para las autoridades, comenzó a levantar sospechas el hecho de que estuviera en su 'zona de confort', pues pasa sus días en Currulao, un pequeño corregimiento de Turbo, Antioquia.



‘Cortico’ nació en Apartadó (Antioquia) y está casado con su prima Yamile Johana, una de las hijas ‘Otoniel’, de quien se convirtió en hombre de confianza tras la captura, en 2018, de Mario Úsuga David, ‘Cuarentano’, hermano de 'Otoniel'. Desde ese momento, ‘Cortico’ comenzó a tener comunicación constante con todos los integrantes del clan familiar.

Bladimir Granda Carvajal, de 31 años, tiene 'casa por cárcel'. Foto: Policía

“Este hombre se encargó de proteger los bienes de la familia, él ha designado a los testaferros y conoce dónde se ubican las caletas con millones en dinero en efectivo”, dijo a EL TIEMPO un investigador de la Policía.



Para la Policía, ‘Otoniel’ dejó en claro en su organización que ‘Cortico’, su yerno, manejaría sus bienes y los de la familia, los cuales debían estar separados de las finanzas de la red criminal, y así se lo hizo saber en su momento a ‘Chiquito Malo’ a través de un audio al que tuvo acceso este diario.

“Yo le voy a decir a ‘Cortico’ que le ponga mano a eso. Para que no haya enredos de plata de nada, a mí no me gusta que le metan plata de la organización a lo de uno y después haya comentarios (…). Yo le digo a ‘Cortico’ que le mande esta misma semana allá y que cuadren eso”, se le escucha decir.



Por su poder económico y algunos movimientos que califica como “sospechosos”, la Policía considera que Granda Carvajal debería permanecer recluido en una cárcel y no es su casa, “desde donde podría estar coordinando actividades delictivas y desde donde podría fugarse”.

Sobre las 519 propiedades incautadas, que ‘Cortico’ había distribuido entre varios testaferros, el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, le dijo a EL TIEMPO que las mismas "harían parte del patrimonio real de los Úsuga David, de la familia de ‘Otoniel’, (por lo que) este se convierte en un golpe contundente contra ‘Cortico’, porque gran parte de ellos estaban a su nombre”.



'Otoniel' hablando con 'Chiquito Malo' sobre 'Cortico' 'Otoniel' hablando con 'Chiquito Malo' sobre 'Cortico' El audio embebido no es soportado

De acuerdo con el general Salamanca, ‘Cortico’ fue imputado por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, como el encargado del “manejo de los dividendos obtenidos del tráfico internacional de estupefacientes y extorsiones en su zona de influencia a comerciantes y ganaderos”, puntualizó.



En total, 465 de los bienes mencionados, que entraron a extinción de dominio, se identificaron en Apartadó, donde nació ‘Cortico’; 46 están en Necoclí, y las otras en Medellín, Ebéjico, Copacabana, Sabaneta, Turbo y Chigorodó (Antioquia).

En Currulao, corregimiento de Turbo, Antioquia, se ubicó la discoteca Barra La 100 Discotek, que estaría en manos de testaferros del 'clan del Golfo'. Foto: Policía

De hecho, en Copacabana se ubicó una finca, con todas las comodidades, piscinas y zonas de recreación avaluada en 5.306 millones de pesos que figuraba a nombre de Bladimir Granda.



Otra de las propiedades, que era utilizada para la tenencia de ganado, se identificó en Turbo y está avaluada en más de 1.700 millones de pesos; y en Currulao se ubicó una discoteca Barra La 100 Discotek, que fue avaluada en 350 millones de pesos.



Todas las propiedades quedaron bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el director de la Policía Nacional aseguró que estás operaciones se mantendrán para seguir afectando los bienes de los Úsuga.

