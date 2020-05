Así opera el cuerpo élite de militares de EE.UU. que vendrá a Colombia

Son 50 militares norteamericanos los que llegarán al país el primero de junio, a desarrollar actividades de "asesoramiento, y no operaciones" en el territorio nacional, dijo a EL TIEMPO una fuente del comando de las fuerzas Militares.



De acuerdo con la fuente, no era necesario solicitar algún tipo de autorización al Congreso de la República porque no van a participar sobre el terreno en operaciones, ni se adecua a la figura de paso de tropas. ,"Vienen a prestar asesoría y capacitación en el marco de la cooperación bilateral que desde hace décadas tienen Colombia y Estados Unidos", señaló.

La Misión SFAB, es la Brigada de Asistencia y Fuerza de Seguridad, adscrita al Comando sur de los Estados Unidos, que se encarga básicamente de prestar "asesoramiento y asistencia" a los países considerados como aliados por el gobierno norteamericano.



Esta unidad militar se conformó hace 17 años, y sus integrantes están entrenados en el análisis del desarrollo de operaciones, forma táctica y estrategia, para el caso de Colombia centrada en el narcotráfico.



Sus integrantes hacen parte del arma de Infantería y están entrenados bajo los más altos estándares - de combate e inteligencia - que es la base de su asesoramiento.



La mayor parte del cuerpo élite está conformado por suboficiales, al mando de un grupo de oficiales especializados en las llamadas "amenazas o factores desestabilizantes".



Vienen a prestar asesoría y capacitación en el marco de la cooperación bilateral que desde hace décadas tienen Colombia y Estados Unidos

Comando Sur se pronuncia sobre el envío del cuerpo élite a Colombia

En la mañana de este jueves, el Comando Sur de Estados Unidos, emitió un comunicado sobre la llegada del cuerpo élite a Colombia.



En el mismo señalan que "la 1ª Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad (SFAB) del Ejército de EE. UU. desplegará un equipo asesor en Colombia el primero de junio para apoyar la cooperación antinarcóticos", entre los dos países.



Reiteran en la comunicación que su labor sera de "capacitación, asesoramiento y la asistencia a las unidades anfitrionas con capacidades de fortalecimiento cruciales para una mayor cooperación antinarcóticos entre los EE. UU. Y Colombia".



De acuerdo con el Comando Sur, esta es la primera vez que un equipo apoya a otro país de la región considerado como socio por el Gobierno. Y señalan que hace parte de la ayuda anunciada el primero de abril por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



"Los miembros de SFAB reciben educación especializada en la Academia de Capacitación de Asesores Militares en Fort Benning, Georgia, donde aprenden a ayudar a las fuerzas militares profesionales de socios y aliados de EE. UU. En función de las necesidades operativas e institucionales. Están capacitados y equipados para evaluar, apoyar, asesorar y colaborar con socios de defensa y seguridad en todo el mundo", afirma el Comando en su comunicado.



Reiteran que en nuestro país irán a las áreas calificadas como "prioritarias", "donde se centrarán en la logística, los servicios y las capacidades de inteligencia que respaldan directamente la colaboración antinarcóticos".



De igual forma, advierten que en cuanto lleguen al país se someterán a los protocolos emitidos en el marco de la pandemia, y que por ende, estarán 14 días en aislamiento preventivo antes de realizar cualquier actividad.



