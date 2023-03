"Esta no es un área roja, es un área donde podían estar los soldados que prestan el servicio militar".



La afirmación la hizo en la mañana de este miércoles el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, al confirmar que de los 9 militares asesinados en Norte de Santander, 7 estaban prestando suservicio militar.



El presidente Gustavo Petro, tras el asesinato de 7 policías - septiembre de 2022 - en zona rural de Neiva (Huila), que estaban prestando su servicio militar había ordenado que los jóvenes en esa condición - la de cumplir con el servicio militar - no fueran enviados a zona de orden público.



El comandante de las Fuerzas Militares dijo que los uniformados fueron atacados mientras realizaban "operaciones de seguridad, a un activo estartegico de la Nación como lo es el oleoducto Caño Limón - Coveñas".



Giraldo afirmó que no era una unidad que estuviese haciendo "operaciones ofensivas", al confirmar que el ataque se registró en la vereda Villanueva, zona rural de El Carmen, en Norte de Sntader, limites con Cesar.

Sindican al frente 'Camilo Torres' del Eln

Comandante de las Fuerzas Mitares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla. Foto: Fuerzas Militares

El general Giraldo, lamentó el ataque hacia sus tropas y confirmó que el comandante del Ejército Nacional, general Luis Ospina, ya se enciuentra en el lugar del ataque para "concretar las acciones frente a este hecho".



De igual forma, el oficial señaló que el ataque fue perpetrado con "tatucos y armas largas" por parte de hombres del frente 'camilo Torres del Eln.

Los uniformados que perdieron la vida fueron identificados como: el cabo segundo Brayan Gómez Gamboa, elñ cabo tercero Juan Benavides Bohórquez y los soldados Kevin Acevedo Osorio, Hercel Fernández Bonivento Hercel, Johan Gómez Gelvez, José david Pushaina Epiayu, Fabio Epiayu Ipuana, Rafael Fallece Jiménez y Jaime Manuel Redondo Uriana.



“En el atentado cometido en el Catatumbo, 9 soldados, 9 luchadores por la paz fueron asesinados, sentimiento de repudio por este hecho, que muy poco contribuye a la paz, condolencias a las familias”, ministro @ivan_Velasquez_ frente a ataque a soldados en Norte de Santander. pic.twitter.com/OcH9BfVN0l — Mindefensa (@mindefensa) March 29, 2023

Ministro repudía ataque

Por su parte, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, repudió el ataque el cual considero como "un atentado a la paz a la voluntad del Gobierno Nacional que ha expresado".



Reiteró que el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a la mesa de negociación con el Eln para evaluar la situación.



Velásquez envió su voz de solidadridad a las familias de los uniformados y a la institucipon castrense.

