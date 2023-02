En el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales del Gobierno de Gustavo Petro, clave para el Ejecutivo en la búsqueda de la llamada 'paz total' y conocido en exclusiva por EL TIEMPO, se plantean algunos de los beneficios que obtendrían los miembros de estas organizaciones para que cesen sus acciones.

En el documento de 22 páginas se explica que los líderes de estas bandas criminales que se sometan a la 'Paz total' del gobierno del presidente Gustavo Petro, podrían pagar una pena de cárcel entre seis y ocho años sin importar los crímenes que se hayan cometido.



En el Artículo 43, denominado 'Beneficio por la entrega anticipada de bienes', se hace referencia a los bienes inmuebles obtenidos de manera directa o indirecta con las actividades ilícitas que tienen estas bandas criminales.



"El procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el 6 % del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas", puntualiza el documento.



Para acogerse a este beneficio estas personas tendrán que presentar por escrito el número de bienes adscritos y un juez determinará la fecha en la que estos deberían ser entregados.



De la misma manera, se propone que estos patrimonios no podrán ser objeto de extinción de dominio o comiso. Sin embargo, el documento señala que los inmuebles que no hayan sido declarados "por cualquier circunstancia no hubiere sido posible la entrega jurídica o material" sí podrán ser objeto de extinción de domino.



Este documento fue presentado ante el Consejo de Política Criminal.