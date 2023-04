En un multitudinario encuentro, al que asistieron comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y afrocolombianas, los cabecillas de la disidencia ‘Estado Mayor Central’ (EMC), al mando de alias Iván Mordisco, anunciaron que la mesa de diálogos de paz con el Gobierno se instalaría el próximo 16 de mayo.



“Anunciamos ante todo el mundo que nuestros delegados a la mesa de diálogo con el Estado colombiano, en cabeza del Gobierno nacional, ya están listos para el 16 de mayo del presente año”, dijo una vocera del EMC.



Comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas asistieron al encuentro del 'Estado Mayor Central' en Caquetá. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

El anuncio lo hicieron este domingo desde los Llanos del Yarí, en Caquetá, en donde se congregaron tras una semana de reuniones entre los comandantes para definir los pasos a seguir en los diálogos de paz.



Desde allí, ‘Mordisco’, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera, dijo que se abrían las puertas a una “paz con justicia social” y que el resultado de la reunión de comandantes que tuvieron fue “la convicción y esperanza que desde este punto de partida se puede empezar a construir la hoja de ruta que ha de ayudar a Colombia a erradicar las causas que dieron el origen al alzamiento armado”.



Alias Iván Mordisco, comandante del llamado 'Estado Mayor Central'. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

Este encuentro se dio, además, luego de que desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se reiteró la intención del Gobierno, en su política de ‘paz total’, de adelantar una negociación política con estos disidentes que no se habían acogido al acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016 y que son hoy la disidencia más grande del país, agrupando entre varias facciones a más de 3.400 integrantes, según información de la Fuerza Pública.



Por el momento no se conoce un pronunciamiento del Gobierno frente al anuncio del EMC de la mesa de negociación, así como tampoco ha habido respuesta a la propuesta que hicieron los disidentes el sábado de que la instalación de la mesa se haga en Noruega.



El sábado, ‘Andrey Avendaño’, comandante del frente 33 del Bloque Magdalena Medio del EMC, dio algunas declaraciones a medios de comunicación y señaló: “Nuestro compromiso con la paz de Colombia ha estado siempre firme. Lo único a lo que no le apuntamos es a la paz de los arrodillados, pero creemos que en Colombia se puede hacer la paz desde los territorios, nuestro empeño hacia la paz con justicia social es sincero”.



Así mismo, Avendaño afirmó que esperan que la discusión de paz como tal se haga en Colombia, pero dijo que ellos proponen que la instalación de la mesa de negociaciones sea en Noruega.



Disidentes del autodenominado Estado Mayor Central reunidos en los Llanos del Yarí, en Caquetá. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

En medio de su política de ‘paz total’, este sería el segundo grupo con el cual el gobierno de Gustavo Petro se sienta a negociar, después del Eln, en medio de críticas sobre el cumplimiento de un cese del fuego cuyo mecanismo de monitoreo comenzará el 26 de abril.



Precisamente sobre este tema, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó un informe en el que señala que entre enero y marzo se registraron 80 hechos violentos que afectaron el cese del fuego bilateral, y añade que en 63 casos estuvo involucrado el EMC, aclarando que un mismo hecho puede involucrar a varios actores armados.



Este dato, que ubica al ‘Estado Mayor Central’ como el que más ha infringido el cese del fuego, contradice las críticas que hace unos días hizo ese grupo, que afirmó que la tregua estaba en crisis por supuestas violaciones por parte de la Fuerza Pública.

*Con información de EFE



