‘Sin desarrollo, la erradicación forzosa será ineficaz’: Bo Mathiasen

Para Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el acuerdo con las Farc sobre la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos fue visionario frente a la manera como debe solucionarse el problema de las drogas ilegales, pero creó la falsa ilusión de que con eso se iban a arreglar la violencia y conflictividad de los territorios, lo cual, claramente, no ha ocurrido.

Mathiasen está convencido de que la clave para solucionar el problema está en llevar desarrollo a las regiones cocaleras.



Estaba claro que la salida de las Farc del negocio del narcotráfico no iba a ser el fin del problema. ¿Cuál es, para ustedes, la gran sorpresa del 2017?



La tremenda agilidad de los grupos armados ilegales para llegar a los territorios a los que debía llegar el Estado e instalarse con seguridad, salud, educación, vías, etcétera. Coparon las zonas donde hay coca.



¿Todos son operadores de carteles mexicanos?



No solo mexicanos. Gran parte de la coca de Tumaco y la zona del Pacífico va hacia Estados Unidos, pero hay mucha que va hacia Europa.



Es decir, ¿unos carteles se encargan de Europa y otros, de EE. UU.?



Para Estados Unidos y América del Norte, el protagonismo más fuerte es el de los mexicanos en el Pacífico, pero siempre en asociación con otros grupos. Hay gente de México, Guatemala, Colombia y del mismo Estados Unidos. Hacia Europa hemos registrado sobre todo grupos albaneses. La mafia italiana también sigue siendo muy activa en parte del narcotráfico. Se nota en que hay un crecimiento muy fuerte en las incautaciones y en el consumo de droga entre los europeos.

En este escenario, ¿comparte la idea de que el fracaso en la lucha contra las drogas se debe a que se ha basado en el ataque a la producción?



Los grupos armados ilegales en Colombia no necesariamente existen por el narcotráfico, sino por la ganancia ilícita. Si no están en narcotráfico, van a estar en minería ilegal, tráfico de seres humanos, en contrabando o extorsión. Es el dinero el que motiva su existencia y por eso es muy importante que Colombia ejerza su soberanía sobre todo el territorio y expulse y elimine los grupos ilegales. Eso es fundamental para la seguridad y protección de las comunidades.



¿Entonces está de acuerdo con que el énfasis debe ser contra los narcotraficantes y no contra los cultivadores, que son el eslabón más débil de la cadena?



Hay que tener una visión integral para solucionar los problemas, pero no hay duda de que todo el peso de la Fuerza Pública debe caer encima de los grupos armados ilegales y las redes de narcotráfico. Eso es promover el Estado de derecho, algo en lo que el presidente Duque está empeñado.

Pero si queremos solucionar el problema de los cultivos ilícitos y que sea sostenible en el tiempo, necesitamos pensar en cómo desarrollar los territorios para que no sean vulnerables FACEBOOK

TWITTER

Pero si queremos solucionar el problema de los cultivos ilícitos y que sea sostenible en el tiempo, necesitamos pensar en cómo desarrollar los territorios para que no sean vulnerables. La gente ahí vive en la miseria y la oferta institucional es casi inexistente.



¿Qué opina de la decisión del Gobierno de volver a fumigar y, quizás, usar el glifosato?



Ese es una decisión soberana del Estado. Pero si la erradicación forzosa no está acompañada de desarrollo en los territorios, tiene niveles de éxito reducidos porque hay mucha resiembra en estas zonas. Se ha usado la erradicación forzosa muchas veces, pero no tiene una eficacia alta ni sostenibilidad en el tiempo. Una vez se retiran los soldados y policías, vuelven los grupos armados ilegales.

¿Entonces la sustitución voluntaria es una buena solución para Colombia?



Es lenta, pero tenemos que tener paciencia. Un territorio tan golpeado por el conflicto no se transforma en uno o dos años.



¿Qué piensa de la presión de Estados Unidos para que regrese la fumigación?



Si la erradicación forzosa no hace parte de un proceso de desarrollo, la eficacia de esta intervención será reducida.



¿Qué le recomendaría entonces al Gobierno?



Está enfrentando una situación compleja. Está mirando todas las herramientas y creo que al final va a optar por una mezcla de opciones. Creo que esto merece un análisis detallado de cada zona, porque hay algunas en las que sería mucho más fácil involucrar a las comunidades en la economía colombiana, y hay otras zonas más difíciles, donde la presencia del Estado es débil y hay actores armados ilegales.



¿Para usted cuál es la diferencia entre otros momentos y el actual frente a los cultivos ilícitos en Colombia?



Creo que se le atribuía demasiado protagonismo al narcotráfico de las Farc. Se subestimaba la fuerza que tenían otros grupos armados una vez las Farc se retiraran de los territorios. Debe pensarse cómo lograr la presencia permanente de la Fuerza Pública para la seguridad y, sobre todo, para la protección de las comunidades. Para que puedan construir una visión de su vida futura en la legalidad y tomar decisiones libres, y no decisiones determinadas por los actuales grupos armados ilegales.



MARISOL GÓMEZ GIRALDO

Editora de Paz y Justicia

En Twitter: @MarisolGmezG