Alias Che, considerado un narco puro, que se presenta como un sofisticado hombre de negocios en Medellín, había contratado un helicóptero privado para que este fin de semana, puente y de elecciones presidenciales, trasladara a uno de sus socios de una finca ubicada en zona rural de Bolívar en Santander con destino al Eje cafetero y que de allí el pasajero siguiera su camino a Venezuela.



El objetivo, afirmaron investigadores de la Policía a EL TIEMPO, era avanzar en el traslado del hombre, bajo la idea de que la fuerza pública iba a estar ocupada en el tema de la seguridad electoral y que los uniformados no estarían atentos a otras actividades.



Lo que desconocía ‘Che’, era que un grupo especial de la Policía Antinarcóticos y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, ya había logrado ubicar a su socio y que era un punto de honor su recaptura para regresarlo a una celda a esperar que avanzara el proceso para su extradición a los Estados Unidos.



El pasajero que iba a viajar en el helicóptero era Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, quien protagonizó una cinematográfica fuga (18 de marzo), de la cárcel La Picota, de Bogotá y que murió en medio de un operativo de la policía el jueves en la mañana.

Tras los hechos se escucharon versiones y señalamientos de la defensa de ‘Matamba’ que apuntaban a que el hombre supuestamente había sido obligado a salir de prisión y que lo habían desaparecido porque la contextura de la persona que se observaba salir de la cárcel vestida de guardia no coincidía con la del narco.



A esa versión se sumó la entregada por el guardia del Inpec Milton Libardo Jiménez Arboleda, el único capturado por la fuga.

Los cultivos de coca en Nariño

Tras la operación, los comandos regresaron a una base de Policía en Tolima. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Sin embargo la huida, afirmaron los investigadores de Antinarcóticos, la gestaron los socios de ‘Matamba’ meses atrás, porque él era un engranaje clave para garantizar el procesamiento de toneladas de cocaína en Nariño y su posterior traslado a mercados internacionales



‘Matamba’, era la cabeza de una estructura conocida como ‘Cordillera del Sur’, cuya zona de injerencia se ubica en Nariño, zona rural de Tumaco, en especial en Llorente, y algunos municipios vecinos.



La red que está integrada por unos 140 hombres en armas era parte de la organización del extraditado narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’.



‘Matamba’, controlaba gran parte de los cultivos de coca en la región, de acuerdo con el Sistema Integrado de Cultivos Ilícitos, Simci, de Naciones Unidas, unas 30.000 hectáreas para 2020; lo que equivale a una producción de 300 o 350 toneladas métricas de cocaína al año.



Una gran alianza entre narcos

Este diario accedió a información reservada que señala que el narco había logrado a comienzos del año pasado pactar una sociedad con alias Che y con Pablo Misael Ramos Lara, conocido como Pantera 24, uno de los jefes del cartel del Golfo de México.



“Estos hombres tenían como plan, a corto plazo, fundar la red más grande dedicada al narcotráfico entre Colombia y México. Se veían como los ‘jefes de jefes’, en el control de la cocaína a nivel mundial contando con el poder de alias Matamba en Nariño”, dijo a El TIEMPO uno de los investigadores de Antinarcóticos.



Pero los planes y la estrategia de expansión se vino al piso cuando capturaron a ‘Matamba’, en mayo de 2021, mientras celebraba su cumpleaños en Piedecuesta, Santander; a donde había viajado para reunirse con una mujer.



“En ese momento, por ver a la mujer, bajo la guardia y se confió. En esa época ya lo teníamos bajo la mira y lo capturamos”, señaló el Policía, quien en esa ocasión estuvo al frente de esa operación y que luego lideró la persecución que llevó a los uniformados al sitio en el que el prófugo murió.



El oficial dijo a este medio, que para sus socios, ‘Che’ y del cartel del Golfo se convirtió en una obsesión que ‘Matamba’ recuperara la libertad por lo que invirtieron cuatro millones de euros en su fuga de La Picota.



Esta es la casa donde se hospedaba 'Matamba', en Bolívar, Santander. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El investigador de Antinarcóticos señaló que la idea era hacer aparecer que ‘Matamba’ se había desplazado a los Llanos Orientales para confundir y evadir los controles de las autoridades; cuando en realidad el objetivo era que se refugiara en el Magdalena Medio.



Así lo confirmó a este diario el general Ricardo Alarcón, director de la Policía Antinarcóticos, quien señaló que ‘Matamba’, tras su fuga cambio de carro he hizo retorno en el sector del botadero Doña Juana y de allí se desplazó por la avenida Boyacá hasta la calle 80 y viajó al Magdalena Medio, donde estuvo escondido estos dos meses.



El general dijo que en medio del proceso investigativo determinaron que ‘Matamba’ se instaló la primera semana en una finca en Puerto Boyacá, luego se trasladó a otra, a unos 21 kilómetros y el domingo o lunes llegó a la finca de Bolívar.

¿Por qué Magdalena Medio?

Agentes Antinarcóticos precisaron que no solo ‘Che’ y el cartel del Golfo estaban en sociedad con ‘Matamba’, sino que un grupo de exparamilitares del Magdalena Medio (privados de la libertad y libres), se habían encargado de la seguridad del jefe de 'Cordillera del Sur’, y de la logística para su traslado y manutención durante estos meses con la finalidad de hacer parte de la sociedad de narcotraficantes.



Y en esa línea, la de unificar una red de narcos para consolidar el mercado en las calles de Estados Unidos y Europa se confirmó que ‘Matamba’ se reunión con José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, en el Magdalena Medio.



‘Gonzalito’ es uno de los herederos de ‘Otoniel’, quien busca liderar el ‘clan del Golfo’, en disputa entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Siopas’.



La caída de 'Matamba'

Casa donde fue abatido alias Matamba Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

‘Matamba’ fue muerto el jueves en horas de la mañana. Las autoridades señalaron que se enfrentó a los Comandos Jungla de Antinarcóticos, que lo ubicaron en la finca, les lanzó una granada; la noche la había pasado con una joven mujer que salió del lugar en horas de la madrugada.



“Las mujeres, su debilidad, ese fue uno de los aspectos que nos permitió ubicarlo. Se había tomado confianza y las mandaba traer seguido. Él no sabía que llevábamos varios días localizándolo y que para ello, además estábamos utilizando tecnología de punta como los aviones no tripulados”, afirmó el investigador al frente del caso.



‘Matamba'’, en el momento del ingreso de los comandos estaba con uno de sus hombres de confianza quien huyó herido en una moto.



El narco tenía barba, extensiones en el pelo y brackets lo que hacía que se viera diferente a la imagen que se conocía antes de su huida. Portaba un fusil AK-47 en las manos y, según dijeron las autoridades, alcanzó a hacer varios disparos contra los uniformados.



De igual forma, al narco lo ubicaron porque mantenía contacto, diario, con una consejera espiritual o bruja, “ella está en Barinas, Venezuela. Él le pedía que lo rezará, que lo cerrará para que no lo ubicaran. La mujer le dijo que lo iban a capturar y por eso él se desesperó y pidió que lo sacarán del país”, señaló el investigador, ese era el traslado que estaba organizando alias Che en helicóptero.



La mujer que le advirtió de su captura al tiempo lo traicionó y entregó información para ubicarlo a cambio del pago de una millonaria recompensa.



Con la ubicación general del sitio en el que se encontraba los investigadores realizaron un trabajo de cartografía para encontrar el sitio exacto en el que se encontraba el narco.

Procesos siguen

A pesar de la muerte de ‘Matamba’ los procesos contra sus socios, incluyendo a militares, exmilitares y abogados procesados por estar en la nómina del narco siguen. Lo mismo que las investigaciones por su fuga.



Pese a la suspicacia que se ha generado por las versiones sobre su supuesta desaparición, fuentes oficiales dijeron que avanzan las investigaciones que relacionan a integrantes de la Fuerza Pública con ‘Matamba’, incluyendo a oficiales de alto rango a quienes se señala de recibir dinero del narco para favorecer sus intereses y debilitar a sus competidores.



La operación en Santander terminó con la larga vida criminal de ‘Matamba’ que fue guerrillero, luego pasó a las Autodefensas, se desmovilizó en medio del proceso de negociación con los paramilitares y siguió delinquiendo hasta liderar la ‘Cordillera Sur’ con la que logró ser considerado un capo y mandar en una región del país.