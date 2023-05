Tras la masacre que dejó cuatro jóvenes muertos en el Putumayo, realizada por las disidencias de las Farc, el Gobierno Nacional decidió suspender el cese del fuego con el llamado 'Estado mayor central' en cuatro departamentos.



"Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz", indicó un comunicado en el que se informa la toma de esta decisión por parte del Gobierno.

Ahora, por medio de su cuenta de Twitter el mandatario escribió: "Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad lo mismo".



"Un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil. Esperamos que los diferentes frentes de la EMC en las zonas donde no se levanta el cese al fuego cumplan con este precepto: cese al fuego significa cese de hostilidades a la población civil, entrada del estado civil a la zona para transformar las economías no legalizadas en economías prósperas para el campesinado, acuerdos de sostenimiento de las tropas en conflicto", agregó.



Por su parte, las disidencias de las FARC también emitieron una comunicación en la que afirmaron: "El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total".



Además, indicaron que desde su experiencia, "este ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones, al punto de que ni se han instalado los mecanismos locales del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, así como las permanentes violaciones a su protocolo en temas que van desde la vocería para pronunciarse en aspectos del cese al fuego hasta la incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno".



Sobre la masacre del Putumayo, a la que no mencionaron directamente, indicaron que "los hechos que se nos acusan nunca fueron verificados e insistimos que en Caquetá, Meta y Guaviare no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos".

