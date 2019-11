El último viaje de los espíritus de Bojayá

Pero muchas otras personas nunca dejaron de llorar ni de sufrir ni de imaginarse cómo un hijo -o varios hijos, o una madre, o un padre, o un tío o un sobrino o un amigo- perdieron la vida después de que un cilindro de gas explotó en la iglesia del pueblo. Eso, sumado a la angustia de saber refundidos sus restos y de no poder hacer un duelo.Todo eso le pasó a su amiga Maximina Palacios, a quien no le alcanzó la vida para que le entregaran los restos de su hijo Willington, de 23 años, ni los de su nuera, Ronny María, de 18, que estaba embarazada.“De tanto sufrimiento, de tanto llorar, a Maximina le dio cáncer en el estómago y murió hace menos de un mes, el 20 de octubre”, dice Rosa. Maximina, de 58 años, murió totalmente consciente de lo que estaba pasando y le recomendó a ella que le ayudara a despedir a Willington, a Ronny María y a ese nieto que no alcanzó a nacer.Aquí todos temen que la violencia se ensañe de nuevo contra ellos. Todos guardan silencio.



“Los bojayaseños les decimos a estos grupos que no los necesitamos. Somos gente de paz”, insiste el líder Valencia, quien agradece las acciones del Estado para resarcir a las víctimas y las actividades de estos días. “Pero necesitamos una presencia real y permanente del Estado para mantenernos alejados de la violencia”, sigue José de la Cruz.Y añade que este pueblo chocoano le reclama varias acciones al Estado: garantías de no repetición, una red de interconexión eléctrica porque aquí ese servicio solo se presta unas cuantas horas al día.



Y cuando le ponen luz a un barrio, se la quitan a otro y la gente tiene que comprar y poner a funcionar plantas eléctricas y el combustible en esta lejura que es Bojayá sale muy costoso. Piden que las investigaciones no cesen porque hay varios desaparecidos y otros tantos cuerpos sin identificar. Piden proyectos productivos que ayuden a reactivar la economía de un pueblo que, en sus mejores épocas, fue la despensa agrícola del Medio Atrato. Y esperan que no los dejen solos.Por estos días, las calles de Bellavista han estado repletas de gente: las familias de las víctimas, de las cuales, muchas viajaron desde distintos lugares de Colombia para el sepelio colectivo. Los periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Y cientos de funcionarios públicos de diferentes entidades del Estado. En unos días, la calles de Bellavista quedarán vacías.