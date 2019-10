La lucha de Heiler para demostrar que perdió a sus 7 hijos

Su hija menor, Eida, de 18 meses, quiso irse para donde su papá. Heiler trató de hacerle comer la avena. "Papá, yo no quiero". Dice que sus hijos, para comer, siempre han sido un problema porque los consiente mucho. Entonces él se comió el último bocado. Ya eran cerca de las 10 de la mañana. Trató de dormir, pero un primo suyo no lo dejó. Entonces se paró y buscó otro lugar. En ese momento, su esposa le volvió a mandar a la niña, pero ella no se quiso quedar con él. "Me voy para donde mi mamá", le dijo. La mayor, Geidy, fue por ella y la llevó donde su mamá, cuando "se estremeció el mundo".



“Todo se hizo tiniebla” como a las 10:30 a. m. Así lo recuerda. Las mujeres y los más pequeños estaban resguardados en el centro del recinto, mientras los hombres dormían cerca de las paredes que, creían, eran el lugar más riesgoso. Pero la pipeta cayó justo sobre el altar y los más ‘protegidos’ llevaron la peor parte.



Heiler no terminaba de entender qué había pasado. Tenía una varilla incrustada en los músculos de su pierda derecha, más arriba de la rodilla. Salió caminando así.



“Yo sentía que no estaban muertas. Dios me dio el valor de resistir”. O tal vez estaba en shock. Los sobrevivientes salieron y cruzaron el río. Desde las orillas, los armados les disparaban: “Las balas se veían como un aguacero en el Atrato”, recuerda. Salió para Vigía del Fuerte, donde a sangre fría por la falta de medicamentos le retiraron la varilla y le cosieron cinco puntos, y de ahí para Quibdó. No tuvo tiempo para mirar hacia atrás.