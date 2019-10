El grito de auxilio de Bojayá para que no ocurra una nueva masacre

Julián Cabrera, indígena de uno de los resguardos, relata en un imperfecto español: aunque hace cuatro meses en su comunidad no ven a los actores armados, la situación es compleja. Dice que en Unión Baquiaza la gente no se puede movilizar con tranquilidad para suplir sus necesidades básicas por el temor a la presencia de hombres armados.



También sabe del caso de un indígena de Opogodó que tuvo que desplazarse a la cabecera municipal a denunciar amenazas en su contra y de cómo todas las familias de un resguardo tuvieron que reunirse en un mismo recinto para evitar ser víctimas de los violentos, tal como ocurrió aquel fatídico 2 de mayo, cuando las personas que se alojaron en la iglesia perecieron por la explosión de un cilindro bomba lanzado por las Farc en contra de los paramilitares.



Cabrera agrega que el reclutamiento también es una realidad y describe que, incluso, a las mujeres se las han llevado obligadas. Dos de ellas fueron recuperadas por los mismos indígenas, según su relato.



“Nosotros vivimos con miedo. No sabemos si puedan llegar a nuestra comunidad. Al Eln no lo vemos hace como cuatro meses y tampoco hemos vuelto a ver el ‘clan del Golfo’. Uno no sabe mucho sobre ellos, pero cuando llegan causan desorden”, dice el joven indígena.



El alcalde Jeremías Moreno confirma que están verificando si es cierto que en los últimos días actores armados secuestraron a un hombre de Unión Cuití y agrega que desde el año pasado un indígena que estaba en las festividades del pueblo desapareció sin dejar rastro.



Un religioso de la zona, que pide reservar su identidad, expresa que en las zonas rurales los grupos criminales también están empezando a sembrar cultivos ilícitos y que ello causa reclutamiento, confinamiento, señalamientos a líderes sociales y asesinatos. Asimismo, manifiesta que una de las estrategias paramilitares en los ríos es poner hombres armados para que ejerzan control social y en la movilidad. Los comerciantes y algunos contratistas que llegan al sector también han denunciado extorsiones, situación que ha vivido el mismo mandatario local.



Para el alcalde y gran parte de la población, la presencia de la Fuerza Pública es deficiente en las zonas rurales, lo que podría posibilitar aún más la incursión de los ilegales. Moreno asegura que en mayo de este año un batallón entró a la zona, pero salió luego de tres meses, lo que permitió el regreso de los grupos criminales.



Sin embargo, según declaraciones que ha dado el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, en la zona hay injerencia de las operaciones desarrolladas por la Campaña Militar y Policial Titán, que busca contrarrestar el actuar de dichas estructuras criminales.



“Desde el puesto de mando adelantado del Batallón de Infantería ubicado en Bojayá mantenemos la ofensiva contra el Eln y ‘clan del Golfo’. Esta es una unidad élite conformada por soldados altamente entrenados y listos para proteger a los colombianos en esta región del país”, indica el general, quien confirma que ambos grupos se disputan el control del territorio y las economías ilícitas en la zona, pues es un corredor estratégico que permite llegar fácilmente a los océanos Atlántico y Pacífico y que históricamente fue usado para transportar droga hasta Panamá, ocultar secuestrados, entre otros delitos.