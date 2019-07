Más de dos mil ‘exparas’ que se reincorporaron fueron asesinados

Guillermo López Parra, desmovilizado del bloque Central Bolívar, se convirtió esta semana en el más reciente de los exintegrantes de las Autodefensas en ser asesinado luego de su reintegración. López Parra fue atacado a tiros en el barrio Caminos San Silvestre de Barrancabermeja, Santander.

Según información de exintegrantes de las Auc, la víctima trabajaba como obrero y hacía parte del colectivo de desmovilizados. EL TIEMPO estableció que contra López Parra había un proceso para desvincularlo de los beneficios del programa de reintegración a la vida civil.



Según la Agencia para la Reincorporación, de los 30.688 exparamilitares que se desmovilizaron y se han vinculado al proceso de reinserción desde el 2003, más de 2.000 han sido asesinados. La cifra, dicen fuentes de la entidad, sería más elevada pues este reporte corresponde únicamente a las cédulas que se han cancelado en la Registraduría.



En total, 3.094 ex-Auc han salido del proceso de reintegración por fallecimiento; 39 de ellos por muerte natural y el resto por hechos violentos: 37 por muertes accidentales, 42 se han suicidado, 76 han fallecido en medio de accidentes de tránsito y otros 2.202 han sido asesinados. Aún faltan 698 muertes por establecer.



“Desde el primer momento que empezaron a desmovilizarse los bloques, empezaron los asesinatos. La situación no es de ahora, es de hace 13 años. Eso siempre lo hemos informado y denunciado, lo que pasa es que nunca nos han prestado atención”, manifestó el exjefe paramilitar Iván Laverde Zapata, alias el Iguano.



A pesar del paso de los años, la Unidad Nacional de Protección (UNP) mantiene 212 esquemas de seguridad a excombatientes de las autodefensas, en su mayoría a quienes fueron líderes de las estructuras, como el exjefe paramilitar Fredy Rendón Rincón, alias el Alemán.



“Ellos terminan su desmovilización en 2005 y cuando eso la Unidad no existía, porque nace en el 2011. Los casos que nos han enviado los hemos tramitado y tienen protección (…). Los esquemas se están dando cuando tienen riesgo extraordinario”, señaló Pablo Elías González, director de la UNP.



De acuerdo con varios desmovilizados de las Auc, ellos son vistos como una amenaza por parte de otros actores, como el Eln y las bandas criminales.



La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), que en su momento hizo seguimiento al proceso de desmovilización de las autodefensas, insistió en su último informe que en el proceso de paz con las Farc se debe tener en cuenta lo que ha pasado con los exparamilitares que se sometieron a la ley de Justicia y Paz, para que hechos como la reincidencia o los asesinatos de quienes dejan las armas no se repitan.

La Misión también le ha puesto la lupa a la reorganización de bandas en zonas en las que operaron las Auc. Así, la MAPP-OEA ha señalado que tras su desmovilización, algunos de los integrantes de los grupos paramilitares conformaron nuevas estructuras que el Gobierno ha caracterizado como grupos armados organizados, grupos delictivos organizados y otras bandas criminales.



Precisamente, la reincidencia sería una de las razones, según varios analistas, por las que la cifra de homicidios de los desmovilizados de las Auc es tan elevada. Para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), tras la desmovilización de las autodefensas se evidenciaron dos fenómenos: “Uno, que fue una desmovilización parcial, pues cerca del 40 por ciento de los efectivos armados quedó en retaguardia, cuidando negocios y cosas por el estilo, y luego de eso hubo reincidencia”.



Añadió que “la salida de la cúpula con la extradición desató unas guerras internas bárbaras, se multiplicaron los pequeños grupos y llegaron hasta 78, cuando los que participaron de la dejación de armas eran máximo 14 grupos”.



Con esto, dijo, se inició una guerra por el control del territorio.



Inclusive, en muchas de las preclusiones de los procesos en Justicia y Paz por fallecimientos, se destaca que murieron en enfrentamientos o combates con las Fuerzas Armadas.

Según el profesor Alejo Vargas, experto en temas de conflicto, con los exparamilitares hay un mayor riesgo de que vuelvan a actividades ilegales pues sus procesos, a diferencia de lo ocurrido con la antigua guerrilla de las Farc, se hicieron de manera individualizada y no hubo seguimiento a los que se sometieron.



Sin embargo, de acuerdo con el ‘Iguano’, excomandante del frente Fronteras, hay una estigmatización al señalar que todos los desmovilizados de las autodefensas han vuelto a delinquir y por eso son asesinados. “Yo estoy todo el día en tribunales y todos los días se inventan un cuento: que estoy armado o que tengo tropa. No saben qué inventar para cubrir la incapacidad de la justicia y el Estado”, señaló.



El exjefe paramilitar reconoció que muchos miembros de las Auc se involucraron de nuevo con grupos armados y bandas luego de que “el Gobierno los desprotegió y no les dio los proyectos productivos”. Dijo que inclusive los que no continuaron en actividades ilegales terminan siendo amenazados o asesinados por sus excompañeros que sí están en bandas criminales, por guerrilleros del Eln o disidencias de las Farc.



También asegura que han sido asesinados por terceros involucrados en el conflicto y que eran mencionados en las declaraciones que daban en las audiencias de Justicia y Paz.



Según el ‘Iguano’, las amenazas y muertes son constantes. “Es la venganza por haber pertenecido al conflicto”, dijo.



“Nos están matando y nadie dice nada, todo sigue igual”, añadió Luis Arlex Arango ‘Chatarro’, desmovilizado del bloque Héroes de los Llanos.



Hace poco, 25 excomandantes de las autodefensas se reunieron para evaluar los avances en el proceso de desmovilización, entre ellos, los exjefes paramilitares Ramón Isaza y Fredy Rendón, alias el ‘Alemán’. Según el ‘Iguano’, en esa reunión se trazó “una ruta de todo lo que ha pasado en el proceso, para dónde va la ley de Justicia y Paz y las amenazas a su vida”. En septiembre del año pasado, por ejemplo, un funcionario de la Gobernación de Cundinamarca fue asesinado al ser confundido con el exjefe paramilitar Luis Eduardo Cifuentes el ‘Águila’.

ONU alertó sobre muertes de ex-Farc

Según el último reporte de la Misión de Verificación de la ONU, desde el momento de la firma del acuerdo de paz, en 2016, han sido asesinados 123 miembros de la antigua guerrilla de las Farc. El director de la UNP, Pablo Elías González, aseguró que “existe una subdirección especializada que se dedica exclusivamente a los acuerdos de paz y ellos tienen esquemas de protección de su confianza, conformados por reincorporados que hacen parte de la UNP”. La Fiscalía ha dicho que se ha judicializado el 51,78 por ciento de los crímenes contra ex-Farc y que en la mayoría de los casos tienen relación con una organización criminal.



JUSTICIA