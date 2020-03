Maduro y las recompensas más altas que ha ofrecido Estados Unidos

EFE

La cuarta posición la ocupa el mandatario venezolano Nicolas Maduro, quien es acusado por la DEA y el gobierno estadounidense de formar parte de la red narcoterrorista denominada el Cartel de los Soles, quienes se han dedicado a enviar droga desde 1999. Se presume que Maduro es el líder de esta organización en la que participan también Maikel Moreno, Vladimir Padrino Lopez, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Clivez Alcala. Por el mandatario se están solicitando 15 millones de dólares, por algunas de los otros nombres se está ofreciendo 10 millones.



"No, no, no, él es el legítimo presidente de la república bolivariana de Venezuela, es un revolucionario y un patriota y le ha tocado enfrentar miles de inconvenientes", afirmó el exguerrillero Rodrigo Granda.



A las acusaciones de EE. UU, esto le respondió Nicolas Maduro: "Así se lo digo: 'íEres un miserable, Donald Trump!'. Él actúa no solo como un cowboy, racista y supremacista, él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador, "Alerta, preparados para el combate donde haga falta, cuando haga falta y con toda la capacidad de combate que haga falta, ¿entendido? Entendido. Estamos listos para el combate, no somos cobardes, somos guerreros, queremos la paz, pero estamos listos para el combate".