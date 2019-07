'Macaco', excapo de las Auc, pedirá cupo en la JEP

Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, el exjefe paramilitar que llegó deportado a Colombia el pasado sábado tras pagar una condena por narcotráfico en Estados Unidos pedirá cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

'Macaco' estuvo al frente del 'Bloque Central Bolívar' que dejó cerca de cinco mil víctimas directas e indirectas de masacres, homicidios selectivos, desapariciones, reclutamiento de menores, desplazamientos y abuso sexual de mujeres y niñas.



'Macaco' fue extraditado en 2008 a Estados Unidos y expulsado de Justicia y Paz al parecer por reincidir en delitos, por los que perdió los beneficios de penas alternativas que ofrecía esa justicia.



A través de un comunicado el exlíder de las Auc pidió a "la sociedad colombiana y a la justicia transicional" una "oportunidad" para, dice él "rehacher" su vida.



"En el pasado cause mucho dolor y sufrimiento a las víctimas. Soy consciente que no me alcanzará la vida para solicitar de ellas que me concedan el perdón y darles las explicaciones necesarias para aliviar su sufrimiento", manifestó Jiménez .



Añadió que regresó a Colombia "con un compromiso inamovible con la promoción de la reconciliación y la paz (...) reparar a las víctimas, comparecer ante la Comisión de la Verdad y la Justicia Transicional y cooperar con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas".



"Reitero mi compromiso con la verdad plena, que por años han reclamado las víctimas de este cruel conflicto", concluyó.



JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET