La Policía y el Ministerio de Justicia dieron este martes pistas de lo que sería la política antidrogas del gobierno del presidente Gustavo Petro y los cambios que sufriría la estrategia contra ese flagelo que se venía aplicando en el país en las pasadas administraciones.



Inicialmente el director de la Policía Nacional, genera Henry Armando Sanabria Cely, anunció ayer que le pidió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) frenar el estudio de la licencia con la que se pretendía cumplir uno de los requisitos de la Corte Constitucional para un eventual reinicio de la fumigación aérea con glifosato.



En entrevista con EL TIEMPO, el alto oficial sostuvo que se pidió “no dar continuidad al permiso ambiental que se le había solicitado para el uso del glifosato” esperando que el Consejo de Ministros del nuevo gobierno dé directrices sobre el tema.



La licencia era parte de los procedimientos que había establecido la Corte para poder fumigar de nuevo, y que incluían la realización de estudios científicos que evidencien que los riesgos para la salud y el medio ambiente por las fumigaciones aéreas pueden mitigarse.



El gobierno del expresidente Iván Duque se había empeñado en avanzar en cumplir con esos pasos para revivir la aspersión desde aviones que está suspendida en el país desde 2015. Con la decisión de la Policía, se da un frenazo en los pasos para el regreso de la aspersión aérea, la cual es consecuente con lo que han manifestado funcionarios del nuevo gobierno y el propio presidente Petro sobre el tema.

Frente a los consumidores habría un trato con enfoque de salud pública y con relación a los cultivadores se buscarían salidas para asegurar su supervivencia. Aunque el Gobierno no ha presentado formalmente los ejes definitivos de la lucha contra el narcotráfico, se han venido haciendo pronunciamientos que dan cuenta de hacia dónde apuntaría su estrategia.



Por ejemplo, el presidente Petro ha hecho mención a salidas para evitar la “conflictividad interna armada” y hacer más efectiva la persecución a los narcos, lo que llevaría a tener una mayor atención a los golpes contra las redes criminales con operativos de interdicción aérea y marítima para incautar los cargamentos de coca en el momento en que los narcos los intenten sacar del país.

El jefe del Estado sostuvo, en un consejo de seguridad en Chocó, que pidió una evaluación sobre las capacidades de interdicción del país y que ese sería un asunto que se analizaría con mayor profundidad más adelante.

Los anuncios con cuentagotas del Gobierno en un tema tan complejo como la lucha contra el narcotráfico han sido cuestionados por sectores que han advertido sobre los riesgos de la falta de claridad en las operaciones internas en el país y en las reacciones de los socios internacionales en la lucha contra ese flagelo.

Aunque en principio en la entrevista el general Sanabria Cely dio a entender que también se había frenado la erradicación forzada en el país, luego su equipo de comunicaciones hizo claridad sobre el tema señalando que se mantiene la labor de los grupos de erradicadores que van por el país arrancando las matas de raíz, y al tiempo se avanzará en la erradicación voluntaria



El oficial indicó que la institución en la lucha contra el narcotráfico busca “garantizar la no afectación a las personas que deben menos en este tema del trafico de drogas” y avanzar con decisión contra las redes criminales.



Igualmente señaló que tienen varias propuestas en la lucha contra el narcotráfico, y que mientras reciben las directrices del Gobierno Nacional seguirán golpeando a las redes ilegales vinculadas a ese delito.

El oficial se refirió además a temas como los lineamientos que se han dado en las garantías de derechos humanos en la institución.



Frente a la lucha contra ese flagelo, también se pronunció ayer el ministro de Justicia, Néstor Osuna Patiño, quien respondió a un artículo de The Washington Post que advertía: “Colombia está pidiendo el fin de esa guerra. En cambio, quiere liderar un experimento global: despenalizar la cocaína”. El diario advertía sobre las consecuencias de una política del Gobierno Nacional en ese sentido.



“Si hay alguna información que se haya podido entender en ese sentido, hay que aclararlo, no se va a legalizar la cocaína en este Gobierno”, dijo Osuna Patiño, y al tiempo que señaló que la idea del gobierno, en materia antidrogas, es centrar la acción de las autoridades y el aparato judicial contra las redes criminales y de lavado de activos que están detrás del negocio ilegal.

¿Qué pasó en reunión entre el Gobierno y EE.UU.?

Política antinarcóticos, seguridad regional, agenda de paz y derechos humanos. Esos fueron los temas que se hablaron en una reunión ayer entre el presidente Gustavo Petro y una delegación de Estados Unidos, en Casa de Nariño.



En el marco de la visita, hubo otro encuentro con el director de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas, Rahul Gupta, quien, sin hacer mención a la erradicación de cultivos ilícitos, aseguró que EE. UU. ansía “seguir cooperando en asuntos antinarcóticos y de seguridad mientras trabajamos en alinear nuestros intereses en común”.

En declaraciones posteriores, Gupta manifestó que la charla entre ambos países fue “fructífera”. También mencionó que en la administración del presidente Joe Biden se está desarrollando una “nueva era sobre la política de drogas que es holística, basada en ciencias compasivas y enfocada en las personas”.



Agregó, además, que el mandatario estadounidense es “consciente de que muchas de las políticas del pasado han marginalizado a algunas personas y no han trabajado para muchas poblaciones. Eso lo podemos hacer mejor”.



Gupta es el primer médico al frente de esta oficina que se encarga de coordinar la política de ese país de control de drogas y el presupuesto designado para ello.



Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia designado en Estados Unidos, por su parte, afirmó que acordaron crear grupos de trabajo para profundizar los temas que hacen parte de la agenda común, entre los que están la lucha antidrogas.



A la reunión asistieron el canciller Álvaro Leyva; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Agricultura, Cecilia López, y la vicecanciller Laura Gil.



Por el lado del país norteamericano hicieron presencia Gupta; Francisco Palmieri, encargado de Negocios de la embajada; Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley; y Peter Natiello, administrador para América Latina y el Caribe de Usaid.

