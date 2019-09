‘Los Rastrojos’, el ejército personal de capos del norte del Valle

Las imágenes del líder opositor venezolano Juan Guaidó con 'El Brother' y 'El Menor', señalados integrantes de 'Los Rastrojos' revivieron el pasado de esa red criminal que estuvo asociada a carteles de la droga del Valle del Cauca.

Aunque los inicios de esa organización estuvieron marcados por capos del narcotráfico como Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo y Wilber Alirio Varela alias Jabón, hoy la red funciona como franquicia, que no depende de un solo jefe y que básicamente intenta obtener provechos de rentas ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.



'Diego Rastrojo' y 'Jabón' tras una guerra a muerte con el capo Diego León Montoya, alias 'Don Diego' se refugiaron en Venezuela. El primero fue capturado en ese país en junio de 2012 y el segundo fue asesinado cuatro años antes en el vecino país con disparos hechos por sicarios que hacían parte de su misma organización criminal..



'Los Rastrojos', el ejército personal de 'Jabón' libraron una guerra a muerte contra 'Los Machos' financiados por 'Don Diego' por el control del negocio ilegal del narcotráfico en el Valle del Cauca y cuya disputa se extendió por otras regiones del país.

Wilber Varela, alias 'Jabón', narcotraficante asesinado. Foto: Archivo

'Diego Rastrojo fue guerrillero de las Farc luego pasó a la banda de Los 'Comba' liderada por los narcotraficantes del Clan Calle Serna y pasó a ser uno de los hombres de confianza de 'Jabón' a quien luego asesinó en Venezuela.



Y 'Los Rastrojos' que llegaron a tener cuatro mil hombres financiados por la plata de la droga, luego llegaron a ser menos de la mitad tras la muerte de 'Jabón' y con la huida de 'Diego Rastrojo' a Venezuela tras pelear con 'Los Comba'.



En Venezuela 'Diego Rastrojo' se presentaba como don José, el dueño de una finca arrocera en Barinas. Terminó extraditado a Estados Unidos.

Diego Pérez Henao fue capturado en Venezuela y deportado a Colombia. Desde 2013 se encuentra en una prisión en EE. UU. Foto: Archivo EL TIEMPO

'Don Diego' el otro protagonista de la guerra, por quien se ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares, fue capturado en septiembre de 2007 en Zarval (Valle del Cauca) y terminó extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2008.



Su grupo 'Los Machos' siguió delinquiendo un par de años más y luego desapareció y hoy no existe ni como banda criminal.



La presencia de los narcos en Venezuela y el poder de su organización en Colombia hizo que con el paso de los años antiguos miembros de la red siguieran delinquiendo en ambos lados de la frontera.



De hecho se han reportado hechos como el de julio de 2014 cuando en el vecino país fue asesinado un hombre identificado como Julio Vélez Hoyos quien era señalado como jefe de 'Los Rastrojos' en ese país.



Esa red criminal no está asociada a ninguna actividad distinta a la explotación de las redes ilegales y para las autoridades no tienen ideologías por lo que están catalogadas como una banda al mismo nivel de 'Los Pelusos', 'Los Caparros', 'La Constru' y el mismo 'Clan del Golfo', aunque sin el mismo poder en cuando a hombres y dinero.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com