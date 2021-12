Fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que este domingo fue liberado el patrullero de la la Policía Nacional Tomás Andrés Blanco, quien había sido secuestrado la semana pasada en una zona rural del municipio de El Rosario, en el departamento de Nariño.



La liberación se dio a instancias del Comité Internacional de la Cruz Roja en zona rural de Nariño. El patrullero se encontraba en poder de la columna móvil Franco Benavides de las disidencias de las Farc.



Fue liberado el patrullero Tomás Andrés Blanco, secuestrado por disidencias de las Farc en víspera de Navidad en Nariño. Agradecemos la gestión de @CICR_CO. @PoliciaColombia hará acompañamiento al uniformado y su familia.



Fuerza Pública seguirá en operaciones en la zona. — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) December 26, 2021

El CICR señaló en un comunicado que la liberación se realizó también en compañía de integrantes de la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja colombiana.



“Nos complace confirmar que hemos concluido satisfactoriamente esta operación tras la cual esta persona pudo recobrar su libertad. En esta oportunidad, contamos con el valioso esfuerzo de la comunidad local para que esta finalidad humanitaria pudiera ser alcanzada. Por nuestro principio de imparcialidad, en el CICR trabajamos para ayudar a quienes sufren por los conflictos armados y la violencia, sin ningún tipo de distinción”, señaló Kian Abbassian, jefe de la oficina del CICR en Cali.



La entidad confirmó que una integrante de la Cruz Roja Colombiana que hizo parte de la misión examinó al patrullero y corroboró que éste se encontraba en condiciones aptas de salud para ser trasladado al lugar indicado para el reencuentro con sus familiares y allegados.



Este domingo, el ministro de Defensa, Diego Molano, había exigido a los captores la liberación inmediata del uniformado.



“Con respecto a los hechos del secuestro del patrullero Tomás Blanco en Nariño, a él toda nuestra solidaridad, todo el acompañamiento a su familia. Que sepan las disidencias de las Farc que cometen ellas un crimen de lesa humanidad, infringen el derecho internacional humanitario (DIH)”, dijo.



“Tienen que liberarlo ya y respetar su vida. La fuerza pública seguirá con las operaciones en la zona hasta liberarlo, hasta desmantelar esa organización que no solamente afecta la libertad de nuestros policías, sino que genera violencia y temor en Nariño”, agregó Molano.



El secuestro se produjo el 23 de diciembre cuando el uniformado había terminado su turno de descanso por la celebración de Navidad, en el corregimiento La Esmeralda, del municipio El Rosario.



En una prueba de supervivencia, el patrullero, con las manos atadas, expresó: "Mi invitación es que el Gobierno Nacional negocie con la columna Franco Benavides y dejan claro que si esto no es posible mi integridad se verá afectada”.



Según la información suministrada por el comandante de la regional No. 4 de esa institución, general Pablo Ferney Ruiz, el patrullero fue abordado por hombres armados y con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, cuando se movilizaba en un vehículo de servicio público entre los corregimientos de El Palmar y La Esmeralda, a la altura del sector conocido como El Cucho.



