Legalizan capturas de vinculados a atentado contra Duque y Brigada 30

Bajo el rotulo de seguridad nacional se están manejando las operaciones que se adelantan, de manera sostenida, desde hace tres días, en Norte de Santander. Esto con el fin de desmantelar una red vinculada a varios atentados en la frontera con Venezuela, incluyendo el ataque contra la brigada 30 del Ejército y contra el presidente Iván Duque.



En una audiencia realizada en Cúcuta, que la Fiscalía pidió se hiciera de forma presencial, fueron presentados ante un juez de control de garantías local los primeros seis capturados, entre ellos un exoficial del Ejército.



El juez legalizó los allanamientos y las capturas. La Fiscalía procedió a la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario.

Grupos élite del Ejército y la Policía Judicial, Dijín, en coordinación con la Fiscalía General, buscan ejecutar otras órdenes de capturas (hasta ahora van seis detenciones de cinco hombres y una mujer) de las personas que estarían involucradas en los hechos terroristas registrados en Cúcuta en junio.



Y aunque en principio a los presuntos responsables se le vinculó solo al atentado contra la Brigada 30 del Ejército -que dejó 36 personas heridas- los investigadores encontraron hilos conductores entre esta organización y el ataque con disparos contra el presidente Iván Duque en ese departamento, diez días después.



Fuentes de la Fiscalía señalaron que hay interceptaciones telefónicas y otras evidencias como pruebas testimoniales que demostrarían la relación existente entre los dos atentados. Investigadores señalaron que, incluso, hay mensajes de texto en los que hay referencias a los dos atentados y a quienes los habrían perpetrado.



Los capturados en Cúcuta y Tibú harían parte de las disidencias del frente 33 de las Farc que hace presencia en Tibú - región de La Gabarra - y que se financia del narcotráfico aprovechando la porosidad de la frontera con Venezuela, por el estado de Zulia, para asentar sus campamentos y explotar, de manera ilícita, el cobalto.



En el expediente aparece Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas, considerado el jefe del frente y quien estaría tras esas acciones violentas. El exguerrillero responde a las órdenes del grupo de ‘Gentil Duarte’.



Las fuentes oficiales señalaron que, por el atentado a la brigada, fueron privadas de la libertad dos personas, una de ellas un capitán en retiro del Ejército y su padre.



El capitán, de acuerdo con fuentes consultadas por EL TIEMPO, es el hombre que ingresó manejando una camioneta Toyota Fortuner blanca de placas JGX 180, en la que estaban los explosivos. Al parecer conocía la unidad militar porque el día de los hechos evadió las cámaras de seguridad para que su cara no fuera grabada y permaneció más de dos horas en el lugar.



Los otros cuatro capturados tendrían que ver con la otra célula vinculada al ataque contra Duque y su comitiva. Entre los capturados, señaló la fuente, se encuentra un hombre que, en calidad de contratista, presta sus servicios como escolta a la Unidad Nacional de Protección, UNP, y un desmovilizado de las Farc.



Aunque, en principio se señaló al Eln como responsable de los hechos, el fiscal general Francisco Barbosa señaló que, en su momento, no se descartaba ninguna hipótesis y de hecho la investigación aún no ha concluido y se hacen nuevas pesquisas que llevarían a la judicialización de más personas.



La guerrilla del Eln negó, en un comunicado, su responsabilidad en el atentado a la unidad militar. “Ninguna estructura del Ejército de Liberación Nacional tiene que ver con el ataque”, señaló esa organización ilegal.

Por información que permitiera llevar a la captura de los responsables de los dos atentados las autoridades ofrecían una recompensa total de 3.500 millones de pesos.

Entre las hipótesis que se manejan sobre los móviles del primer atentado contra la Brigada 30 se examina: una retaliación por las operaciones contra el narcotráfico que venía realizando el Ejército en la zona, y una demostración de poder militar y armado entre las disidencias, en medio de la disputa por el control de rutas, pistas clandestinas y las más de 30.000 hectáreas sembradas con matas de coca en la región de La Gabarra, considerada hoy como la región de mayor concentración de narcocultivos, superando a Tumaco, en Nariño.



Desde el inicio de la investigación se contó con el acompañamiento de agencias federales de los Estados Unidos que, en principio, siguieron la pista de los 3.000 metros de cordón detonante que se usaron como explosivo en el carro bomba.



“Es la primera vez en la historia terrorista del país que se utiliza el cordón detonante de esta forma, ya que el cordón usa como iniciador pentrita”, dijo, en su momento, un investigador del caso a este diario.



Para los analistas fue crucial, en este caso, el trabajo realizado con las cámaras de seguridad del cantón militar, y las que se pudieron ubicar en los alrededores del lugar.



La otra línea investigativa la abrió el atentado contra el Presidente, ya que esa misma noche, en un lote baldío, se ubicaron dos fusiles - un AK-47 y un 7-62, este último con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela. De igual forma, los peritos de la Policía ubicaron cinco proveedores y 20 vainillas.



Además de las investigaciones penales, se adelantan las disciplinarias por parte de la Procuraduría General para establecer las omisiones o fallas en la seguridad que facilitaron esas dos acciones armadas.

