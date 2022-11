El próximo 21 de noviembre se instalará en Caracas, Venezuela, la mesa de negociación de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del Eln, y la guerrilla ya expresó algunas de sus primeras peticiones.



(Lea también: Gobierno Petro pide levantar órdenes de captura de 17 miembros del Eln).



Puntualmente, alias Antonio García, quien fue el primer comandante del Eln, habló sobre unos puntos que para él deben discutirse.



(Le puede interesar: El sí de Lafaurie al presidente Petro: aceptó ser negociador con el Eln).

Aunque desde antes se dijo que solo se discutiría un cese al fuego en la mesa de negociación, mediante un video García pidió que este sea bilateral.



"Si no se quiere que se ataquen instalaciones militares, pues nosotros también podemos proponer que las instlaciones nuestras no se ataquen", sostuvo.



(Puede interesarle: ¿Quién es quién en la negociación de paz con el Eln?).



Del mismo modo, indicó que algunos miembros de la guerrilla tienen dudas sobre el concepto de 'paz total' del gobierno



"Algunas personas piensan que la realidad debe ser distinta y están en su derecho, pero la realidad es que el Eln existe como parte de unas contradicciones en una sociedad, entonces respetamos las opiniones y deben respetarnos las nuestras y debemos buscar soluciones", añadió.



Estos comentarios se suman a otros que hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde en tres breves mensajes expuso que el Eln ha señalado "temas críticos que no compartimos y los hemos interrogado".

Algunas personas nos han preguntado sobre varios asuntos que, en su mayoría, sólo podrán ser objeto de discusión en la Mesa.



El ELN hemos señalado varios temas críticos que no compartimos y los hemos interrogado:🧵👇 — Antonio Garcia (@antonioGcdte) November 17, 2022

(Más notas: Con 14 víctimas, en octubre subió muerte de civiles por violencia del Eln: Cerac).



Esos temas son: la 'paz total', el cese el fuego multilateral, "sigue el mismo esquema de desmovilización y todo siga lo mismo" y que la participación de la sociedad no puede ser en "modo exprés".



Finalmente, en sus mensajes de Twitter 'Antonio García' concluyó que "los cambios que aporten a la justicia social y a democratizar el país, son el camino hacia la paz. Jamás al revés. Todos estos interrogantes siguen en las mentes de los elenos".

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: