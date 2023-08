Desde hace meses, incluso durante la fase de exploración de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el Eln, una parte del ala militar de esa guerrilla rompió el contacto con la cúpula de la organización y esa relación de mano no se recuperó.



Así lo afirmaron fuentes oficiales al señalar que, aunque no se descarta ninguna hipótesis, una de las teorías, sustentada en labores de inteligencia, es que la guerrilla está fracturada y el ala militar estaría tras el plan para atentar contra el fiscal general Francisco Barbosa Delgado, el excomandante del Ejército general Eduardo Enrique Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal.

Las fuentes señalaron que la alerta que generó la existencia de ese plan criminal y la posibilidad de fuego amigo en la guerrilla prendió las alarmas en las más altas esferas del Gobierno del presidente Gustavo Petro e incluso fue tema de conversación en la breve reunión que tuvieron el viernes en la Casa de Nariño el fiscal Barbosa Delgado y el jefe del estado.



El punto de partida de la investigación de la Fiscalía, que se inició hace un mes y que ya cuenta con órdenes de policía judicial para que inteligencia militar y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) entreguen toda la información del tema, se dio en Norte de Santander, uno de los enclaves históricos del Eln en donde se mueven varios de los guerrilleros mencionados por las fuentes y desde donde se han ordenado en el pasado ataques terroristas perpetrados en varias regiones del país.

Estos son los cabecillas del Eln en Arauca que estarían tras el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez. Foto: Archivo

La primera alerta se conoció hace un mes cuando una fuente entregó información a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales sobre reuniones en las que se habrían activado varias células de la guerrilla para atentar contra el fiscal Barbosa Delgado. Esa guerrilla, dijeron investigadores, compartimenta internamente la información y activa varios grupos al tiempo con la misma misión y solo sus superiores saben cuál es el avance de cada célula para que la que más progreso tenga sea la encargada de cometer la acción armada. De allí que la Fiscalía no tenga certeza si se trataba de un atentado con explosivos o del uso de un francotirador. Lo claro, dijeron las fuentes, es que el objetivo desde el comienzo fue el fiscal general.



Luego llegó una segunda alerta en ese sentido, que se recibió a través del CTI, y que de nuevo puso en el radar de los investigadores las redes urbanas del Eln de Norte de Santander.



El viernes 4 de agosto, inteligencia militar entregó a la Fiscalía datos mucho más concretos que ya hablaban de los nombres de integrantes del Eln vinculados al plan, de movimientos de plata y de avances en la inteligencia al esquema de seguridad del fiscal Barbosa Delgado. Igualmente se señaló en esa alerta que no solo el jefe del ente acusador aparecía como víctima sino también el general Zapateiro y la senadora Cabal.

“Esa información que al parecer se obtuvo con anterioridad al inicio de la investigación de la Fiscalía no se entregó antes al ente acusador y de hecho se siguen conociendo datos sobre reporte de operaciones sospechosas (Ros) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que ya estaban en poder de la inteligencia militar y que tampoco fue entregada antes”, señalaron fuentes cercanas a la investigación. De hecho sorprendió a la Fiscalía que durante la reunión del jueves entre el fiscal Barbosa Delgado, el Ministro de Defensa Iván Velásquez y los altos mandos militares y de Policía, para analizar el tema, ellos señalaron que tampoco tenían detalles de lo que la misma inteligencia militar había empezado a entregar al ente acusador.

Lupa a la frontera

En todo caso, las autoridades tienen la mirada puesta en la frontera con Venezuela y en el radar a Jaime Galvis Rivera, integrante de la Dirección Nacional del Eln, que es el segundo nivel de mando en la guerrilla después del Coce, Leonel Salazar, alias Gonzalo Satélite, que lleva cerca de tres décadas en la guerrilla, tiene entrenamientos en manejo de armas y explosivos y es señalado de ser el responsable de atentados terroristas en el Catatumbo, y Jorge Beningno Guzmán alias El Rolo, que aparece en el organigrama de inteligencia de la Fuerza Pública como una ficha clave en el mando del Frente de Guerra Urbano y de acciones de alto impacto perpetradas por células movidas a las ciudades del país.



Ellos están bajo el mando de ‘Pablito’ el jefe militar de la guerrilla de quien se han venido escuchando versiones sobre su desacuerdo con las negociaciones.

La Delegación del Eln negó cualquier intención de perpetrar atentados que violen el cese al fuego acordado con el Gobierno y señaló que “los compañeros señalados, en la actualidad no están en labores de inteligencia, por tanto dicha información carece de objetividad, tampoco el Eln orientará labores de inteligencia tal como está acordado, durante el tiempo del cese al fuego”.

Miembros de las delegaciones del Gobierno y el Eln se reunieron en Caracas. Archivo particular Foto:

El viernes el fiscal Barbosa, en declaraciones a medios, señaló que ese tipo de atentados y el movimiento de recursos toman tiempo, por lo que consideró que el plan comenzó mucho antes del inicio del cese al fuego con la guerrilla, el 3 de agosto, cuando ya se habían recibido las dos primeras alertas sobre el atentado y estaba abierta una investigación penal por los hechos.



El lunes en Caracas (Venezuela), arranca el cuarto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla, en el que se espera que las partes hablen del tema, aunque no esté en la agenda, y que se da en medio de un duro cruce de señalamientos entre funcionarios como el comisionado de paz Danilo Rueda, el fiscal Barbosa Delgado y de pronunciamientos de sectores que piden que el tema sea aclarado plenamente antes de avanzar en la negociación.

Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo con el Eln, señaló en declaraciones a Colombia Hoy Radio que lo que se conoce es que se trataba “de un rumor que corría entre alguna agencia de inteligencia, pero no pasa de ser un rumor que no está confirmado”. Y añadió “uno tiene que ser serio en eso, no se puede actuar sobre hipótesis, como responsable de un proceso de negociación no se puede estar especulando sobre eso”. El funcionario señaló que el tema será examinado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. El viernes esa instancia señaló que la grave denuncia de la Fiscalía “es analizada de forma rigurosa de acuerdo con los protocolos establecidos para el cumplimiento del cese al fuego”.



El comisionado Rueda aseguró que hay un plan de saboteo “de algunos sectores contra la paz y a favor de la guerra”



Y añadió que han detectado “panfletos y amenazas en los que se usa el nombre de esta organización para atribuirle delitos y acciones que no son de su responsabilidad y por eso creemos que hay otras factores que están incluso desde la institucionalidad fortaleciendo unas narrativas que van en contravía de la paz”.



El fiscal general señaló que el Gobierno tiene una actitud doble frente a la situación, pues primero se solidariza y lo llama el ministro de Defensa para decirle que van a trabajar juntos y luego el Comisionado respalda la hipótesis del Eln de negar su participación.



“Es una actitud miserable conmigo, con la entidad y con la institucionalidad”, dijo el jefe del ente acusador. Y señaló que “atacar a la Fiscalía y decir que se está saboteando la paz desconoce que la Fiscalía ha levantado 19 ordenes de captura que están sentados en esa mesa (...) no soy un hombre de obstáculos frente a un proceso de paz nunca lo he sido”.

