Las graves denuncias del comandante del Ejército por violaciones de ceses del fuego

El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que el Eln no ha realizado nuevos secuestros, pero que aún tiene personas en cautiverio. Dice que todos los grupos siguen en el narcotráfico y que están sembrando minas explosivas.

General, hablemos de ‘paz total’: ¿cómo va el cumplimiento del cese de fuegos? ¿Lo está haciendo el Eln?

Todos estos grupos armados organizados desafortunadamente no han entendido el planteamiento que les está haciendo el Gobierno, la mano tendida que ha tenido, y cuando miramos un eje conductor, vemos un interés económico; realmente no hay una voluntad total y ellos quieren sostener algunas economías ilícitas y creen que pueden seguir bajo estos principios funcionando. Específicamente sobre el Eln, a medias, han cumplido. Están sentados en una mesa, ya llevamos varios ciclos y dentro de esos ciclos siempre hay como una dilatación, como una demora. Hemos ganado como Colombia en el hecho de que hayan tomado ya una posición sería frente al secuestro, pero aún así, persisten en actividades ilícitas en general.

La guerrilla del Eln está en diálogos de paz con el Gobierno Petro. Foto:Christian Escobar Mora. Archivo EFE Compartir

¿Se siguen financiando del narcotráfico?

Todos. Aquí no hay nada diferente a querer continuar haciendo economías ilícitas y siguen en una fricción permanente por controlar los corredores del narcotráfico. Y en otras áreas en donde ya han ido evolucionando el tema el narcotráfico: ha cambiado y de ser una prioridad la coca, en otros lados es una prioridad la marihuana ‘creepy’. Para el ‘clan del Golfo’, su parte fuerte es en el nordeste antioqueño, en el sur de Bolívar y el Urabá, donde la economía ilícita la mueve la minería ilegal.

¿El Eln ha cumplido con dejar de secuestrar?

No tenemos reporte en este momento de secuestros como lo venían intentando hacer, muchos de ellos frustrados por nuestra Fuerza Pública, por nuestros grupos Gaula.

¿Pero aún tienen personas secuestradas?

Sí, las tienen. Por inteligencia tenemos conocimiento que tienen personas secuestradas; esa información la hemos entregado al Ministerio de Defensa con la prudencia que debemos tener para no poner en riesgo sus vidas.

El comandante del Ejército de Colombia, general Luis Ospina Gutiérrez. Foto:César Melgarejo, EL TIEMPO Compartir

El cese de fuegos con el llamado ‘Estado Mayor Central’, las disidencias de ‘Mordisco’, sigue siendo polémico...

El cese del fuego es un tema potestativo del señor presidente Gustavo Petro. Realmente a nosotros nos corresponde como asesores brindarle tanto al señor Ministro de la Defensa como al Presidente una información clara, precisa, juiciosa, para que dentro de esos cursos de acción se tomen acciones. En lo que corresponde a estas disidencias, no han dejado de hacer actos que afectan a la población civil. La intención central del cese del fuego es beneficiar a la población civil y bajo ese principio nos movemos: vemos unas 600 acciones por parte de estas disidencias que están siendo evaluadas por los mecanismos de monitoreo, que no ha habido un pronunciamiento serio frente a esto, pero que para nosotros constituyen unas flagrancias que determinan una afectación a la población civil. Entonces, dentro de un contexto general, disminuyeron las acciones de estos grupos en contra de la Fuerza Pública, pero se ha incrementado la ubicación de explosivos, de minas.

Grupos armados. Foto:Cortesía Compartir

¿Quiénes siguen sembrando minas?

El Eln como tal está utilizando la subcontratación, está utilizando a personas para que siembren minas. Eso se ha incrementado, no han dejado de hacerlo tampoco las otras estructuras. Las minas no discriminan, la semana pasada veíamos en el sur de Bolívar cómo una menor de 16 años que al parecer habían contratado para colocar minas terminó perdiendo una mano. Este año las tropas han logrado neutralizar 702 minas antipersona así como 699 artefactos explosivos. Las instalan para frenar el avance de las tropas, evadir las acciones operativas. Es una acción que viola los derechos humanos. Hemos visto su incremento en Chocó, sur de Bolívar y Putumayo.

El ministro de la Defensa dijo que el cese del fuego fue usado por las disidencias para crecer y expandirse...

Los grupos armados organizados en Colombia se han caracterizado por eso, cuando se sienten acosados por la Fuerza Pública, siempre están buscando un alivio, y el alivio de presión es un acto terrorista, el alivio de presión ahora es manifestar que están creciendo, que van a refundar frentes. Ese es el estilo que manejan la Farc, el desdoblamiento que ya conocimos en algunas épocas, que seguían siendo la misma cantidad de hombres en armas, pero se querían mostrar de una manera más grande.

General, siento que no cree en la voluntad de paz de las disidencias de ‘Mordisco’...

Lo que pasa es que los militares somos muy pragmáticos. Nosotros siempre tenemos una gran esperanza, estamos muy positivos, en esta tarea le hemos apostado siempre a que Colombia tiene que salir adelante, soñamos con una Colombia en paz. Nosotros estamos en armas, somos las armas del Estado, somos la legalidad del Estado y nos corresponde hacer cumplir la normatividad que está vigente, pero sí entendemos que finalmente hay voluntades, y en este caso vemos que esa voluntad es a medias, no hay una disposición total, porque los vemos como arrancando, pero de un momento a otro como que se les va acabando la batería y se van quedando; y entonces los vemos como que no lo dan todo, no corren la milla completa, sino que están esperando. Y en esa espera se van fortaleciendo, van recibiendo más dinero ilícito. Ustedes lo han visto en este año y medio.

Iván Mordisco Foto:EFE Compartir

El Presidente ordenó la captura de ‘Iván Mordisco’, ¿cómo va esa misión?

Seguimos haciendo la tarea, mientras estas personas se encuentren en áreas en donde está vigente el cese del fuego y este autorizado que ellos puedan estar allí, pues allí no hay nada que hacer. En el momento que transgredan esos límites, tratándose de cualquiera de estos personajes, debemos hacer lo que nos corresponde, ya sea capturarlos o actuar militarmente.

La ‘Segunda Marquetalia’ está buscando subirse al bus de la ‘paz total’...

Desde que se ordenó levantar el cese del fuego y reactivar las operaciones militares contra el ‘Emc’ en Valle, Nariño y Cauca en estas dos últimas semanas, se han registrado más confrontaciones con la ‘Segunda Marquetalia’ que con el mismo Emc. Ha habido unos resultados favorables hacia la Fuerza Pública que finalmente generan tranquilidad a la población civil porque ya hay más movilidad, ya hay más tranquilidad. En ese sentido, hemos aliviado mucha presión que había contra la población, especialmente de los llamados ‘Comandos de Frontera’ y la ‘Carolina Ramírez’, que son dos estructuras que permanentemente en el sur del país se están confrontando y que pertenecen a la ‘Segunda Marquetalia’. Esta tarea la venimos desarrollando en todo el territorio nacional y continuaremos con todo ahínco. Nuestro gran compromiso es darle tranquilidad a la población y el propósito que tiene nuestro plan de campaña es estabilizar territorios y lo vamos haciendo progresivamente, lo vamos haciendo de manera diferencial porque cada región tiene su contexto.

Aataque a una estación de policía en el corregimiento de Robles. Fotos Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO Foto:Santiago Saldarriaga Compartir

¿Cómo van las relaciones operativas con Venezuela? ¿Qué dicen de la presencia del Eln y disidencias?

Nosotros en frontera, en esa frontera que es inmensa y tan porosa, dentro de los pasos que son legales, hemos fortalecido la coordinación. Nuestros ministros de Defensa se han reunido, han tenido sus acercamientos. Nosotros en territorio hemos facilitado esta tarea, siempre por principio de la vecindad y por la misma condición del nivel operacional, tenemos que vernos allí, de un lado y del otro y concluimos en la misma tarea que es fortalecer el control, pero ayudar también a la población civil que vive en frontera. Se vienen desarrollando unas actividades específicas para lograr una frontera más tranquila. Si la presencia de los grupos en este momento la tuviéramos certificada, como corresponde y como se acordó, lo informaríamos por los canales que corresponden, que son los diplomáticos. Hemos intercambiado información. Especialmente en contra del narcotráfico, las cosas han mejorado.

Y la frontera con Ecuador...

Los temas de frontera como ya lo referíamos siempre serán complejos. El tema fuerte con Ecuador es el narcotráfico. Hemos tenido etapas en las que los mismos gobernantes vecinos han abierto sus espacios para que nosotros les orientemos, tenemos una experticia que nos permite avizorar muchas cosas como las que se fueron diciendo a Ecuador y ahora estamos en temas de capacitación, tenemos una reunión binacional que también está en cabeza del ministro de Defensa y hemos acompañado esas reuniones. Allí venimos haciendo un trabajo coordinado contra el narcotráfico, porque ese es un corredor que se ha activado de manera violenta y especialmente es por estos dos grupos: los ‘Comandos de Frontera’ y la ‘Carolina Ramírez’.

Frontera Ecuador- Colombia Foto:EL TIEMPO Compartir

Hablemos del ‘clan del Golfo’...

Logramos articular la intención del señor Presidente de que se reactivara con más contundencia la operación por parte de la Policía a través de la operación Agamenón, que ha sido por excelencia contra este grupo. ¿Qué es lo que pasa? Que el ‘clan del Golfo’ tiene una gran intención de expandirse, así lo entendemos por inteligencia y los análisis que hacemos nos llevan a concluir que pretenden quedar a nivel nacional ocupando lo que las disidencias de la Farc y el Eln no han logrado controlar. Por ejemplo, en Chocó, el enfrentamiento entre los grupos armados organizados es permanente, a nosotros casi que nos toca estar de árbitros en algunas partes. ¿En qué sentido? Porque hay dos grupos chocando y nosotros entramos allí a confrontarlos, porque en medio está la población civil, entonces tenemos que entrar para evitar que sigan afectando a la gente, pero todo es por la ilegalidad, es por los corredores de narcotráfico, es por las rutas.

¿Qué está pasando con el reclutamiento de menores?

El reclutamiento es una constante por todos estos grupos. No podemos negar que hay falta de oportunidades, nosotros somos Estado, pero a la par deben llegar la educación, la salud, mientras eso no llegue en forma, siempre habrá una presión de estos grupos y se estarán llevando a los niños. Siempre estamos motivando a la desmovilización, a poder recuperarlos. En estos últimos combates que hemos sostenido seguimos evidenciando que hay niños en filas que afortunadamente podemos recuperar y entregar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Menores rescatados en Putumayo. Foto:Cortesía Compartir

¿Cuántos menores han recuperado este año?

Es un panorama muy triste, nuestras tropas han recuperado 120 menores reclutados por los grupos armados organizados, de ellos 8 estaban en el Eln, 46 en las disidencias, 5 en el ‘clan del Golfo’, 10 en grupos delictivos organizados, 50 en grupos delincuenciales y uno en una red de narcotráfico.

¿Cómo lee las asonadas que en tantas regiones tratan de impedir la acción de las tropas?

El tema de la instrumentalización de la población es otra arista dentro del cambio del modelo de la confrontación. Las disidencias presionan a la gente a salir, tenemos todas las evidencias y se las hemos entregado al mecanismo de monitoreo, que es el canal correspondiente y es lo que deja trazabilidad legal. Lo hacen para evitar el avance de las tropas justo cuando están próximos a sacar cargamentos de droga, sucede cuando nos les estamos metiendo a los laboratorios, cuando les vamos a quitar dragas y cuando llegamos en estas operaciones de gran calado, entonces es cuando ellos empiezan a buscar cómo frenarnos.

¿Esto no desmoraliza a las tropas por la forma como los tratan?

Se siente impotencia, pero aquí hay que rescatar algo que es valiosísimo y es el profesionalismo del soldado colombiano, que nos lleva a que no descargue un proveedor en contra de la población civil, porque parte de la premisa de que nosotros protegemos a la población civil, que nos debemos a la población civil. Yo reitero mi admiración por ese profesionalismo, esa contención mental, ese esfuerzo que hace el soldado ante tantos improperios. Prefiere retirarse, prefiere hacerse a un lado. Hay muchos retos en las zonas donde estamos llegando, para quedarnos en donde hubo descuidos en un momento determinado en concesiones de espacios, pero ahí estamos. Haciendo la tarea porque finalmente lo que queremos es que haya esa evolución, que logremos entrar en una cultura de paz, que es la que necesitamos todos los colombianos, y que entendamos que las oportunidades solamente llegan si permitimos que la institucionalidad llegue a esos territorios.

El comandante del ejército de Colombia, General Luis Ospina Gutierrez en entrevista para El Tiempo. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo Compartir

General, hay voces que afirman que el Ejército está manicruzado, que el Gobierno no los deja actuar...

Constitucionalmente una población ha de tener una Fuerza Pública que la proteja. Las armas que nos da la República son armas para la protección de la población civil. El soldado está entrenado para la guerra, pero no es que esté diciendo todos los días ‘quiero estar en guerra’, porque finalmente también tiene una familia, una vida, una proyección, una ilusión, ser soldado es una profesión. Como oficial y como comandante del Ejército Nacional le puedo decir, con tranquilidad, que no estamos desmoralizados, hay motivación. Los resultados hablan por nosotros, nos ven actuar, ven a nuestros soldados de manera permanente hacer la tarea. Cuando nosotros juramos bandera, es un máximo honor y estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por cada colombiano y por hacer cumplir la ley y la Constitución. El deseo de Colombia es la paz, pero eso no se logrará mientras se habla de paz y a la vez están diciendo ‘páseme este cargamento de coca por el lado’. Nuestro Ejército está con las botas puestas.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET

