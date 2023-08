En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, lanzó fuertes críticas a las disidencias del 'Estado Mayor Central', las de 'Ivan Mordisco', con las que está cerca la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro.



Para el Ministro este grupo tiene un doble discurso frente al tema de la paz, además rechazó la forma como asesinaron a la patrullera Paula Cristina Ortega, en Neiva.



"Aquí hay una situación realmente compleja. Yo afirmo que el ‘Estado Mayor Centra’ ha tenido un interés, no solo de copar territorios, sino de tener bajo su control comunidades y organizaciones sociales, y en esta actividad de ellos por tener el control han asesinado a muchos líderes comunales", aseguró el jefe de la cartera castrense.



Sobre la situación de los firmantes de paz comprometidos en permanecer dentro de la legalidad "han sido asesinados, entre otras causas, por su negativa a volver a integrar esas organizaciones armadas ilegales o a permitir que procesos sociales que ellos vienen adelantando sean cooptados por esos grupos", puntualizó el funcionario.



Al preguntarle cómo analiza al ‘Estado Mayor Central’, de inmediato el Ministro se refirió a la patrullera asesinada en Neiva, esta semana.



"Acaban de matar en estado de indefensión a la patrullera Paula Cristina Ortega, a quien sorprendieron desprevenida. Aquí no hay ética de la guerra, si es que se pudiera hablar de ética, porque una cosa es la confrontación armada donde mueren de lado y lado en un enfrentamiento, y otra muy diferente asesinar en condiciones como esta en que se mató a la patrullera", expusó el funcionario.

La joven patrullera fue baleada en plena calle. Foto: Twitter / Cortesía. La Última

'Está frente a dos realidades'

En esa línea, el Ministro aseguró que, "pareciera que esta organización tiene un doble discurso o que está frente a dos realidades. Por una parte, algunos dirigentes como ese señor ‘Iván Mordisco’, que cuando estaban en el cese afirmaba que lo respetaba, pero por otra, simultáneamente sus estructuras como la ‘Jaime Martínez’ y la ‘Dagoberto Ramos’ atacaban a la Fuerza Pública y a las comunidades en Cauca. Esto no demuestra un propósito real de paz".



De acuerdo con Velásquez, la orden a las Fuerzas Militares es que tienen que intensificar las operaciones ofensivas, es decir, "hay que cerrarle el paso a cualquier pretensión de avance o de consolidación de esas organizaciones y particularmente en lo que nos referimos al ‘Estado Mayor Central’".



Al preguntarle si las disidencias dde 'Ivan Mordisco', están comprometidas con la paz, afirmó que, "hay muchos hechos que desdicen de ese propósito; están en el proceso de iniciar mesa de conversaciones, pero eso no va a interferir en nada con las acciones que tiene que desarrollar la Fuerza Pública, es decir que el hecho de que se sienten a conversar no significa que la Fuerza Pública va a dejar de actuar, con ellos no hay cese".



Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET