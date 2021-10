Informes desclasificados de EE. UU. confirman nexo del Ejército con 'paras'

Durante el juicio del pasado 27 de septiembre de 2021 contra el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en una corte de Florida (Estados Unidos), se dieron a conocer documentos desclasificados de la CIA y el departamento de Estado que detallan la relación entre la Fuerza Pública de Colombia y los paramilitares.

El juez federal Edwin Torres, en su fallo, aseguró que los actores del Estado colombiano apoyaron las operaciones del Bloque Central Bolívar (BCB) —liderado por 'Macaco'— "mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares", según cita el diario El País de España en una publicación esta semana.



Para la justicia estadounidense, 'Macaco' fue el responsable del asesinato del líder social y periodista Eduardo Estrada en 2001 y la tortura a la que fue sometida su esposa. Deberá pagar 12 millones de dólares a los familiares de las víctimas. El juez argumentó su decisión en los informes desclasificados de Estados Unidos que, después, fueron retomados y publicados por el portal National Security Archive.



Estos documentos, a los que tuvo acceso EL TIEMPO, señalan la "relación simbiótica" entre los actores estatales colombianos y los grupos paramilitares en la región del Magdalena Medio.

'Los dejaron en libertad con armas'

Un informe desclasificado de la CIA de marzo de 2001 describe que semanas antes del asesinato de Estrada, el Bloque Central Bolívar y otro bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) "fueron forzados temporalmente a reubicarse entre Cesar y Norte de Santander" por el Ejército colombiano, tras un operativo en el que al menos 70 personas fueron detenidas.



Sin embargo, el documento también señala que "las unidades del Ejército trataron 'bien" a los paramilitares y los "dejaron en libertad junto con sus armas".

Facebook Twitter Linkedin

Informe desclasificado 2001 - BCB y Ejército colombiano. Foto: Captura de pantalla

Una orden para cooperar

Otro de los documentos revelados y conocidos por EL TIEMPO habla del general (r) Rito Alejo del Río, excomandante del Ejército que fue condenado por el asesinato del líder social Marino López Mena, y que en la actualidad responde ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



El cable de la Embajada de EE. UU., con fecha del 4 de marzo de 1998, informa que un oficial del Ejército les informó que "estaba preocupado" por lo que estaba pasando y que del Río era "uno de los dos oficiales más corruptos del país".



Entre otras cosas, la fuente contó en ese momento que del Río les había ordenado a sus subordinados "cooperar con los paramilitares cuando él no estuviera presente en el área" y lo señaló del "desvío de un avión de armas y municiones a paramilitares de la región del Magdalena Medio en 1985".



Pese a esto, el general en retiro ha negado sus vínculos en sus últimas diligencias ante la JEP.



(En contexto: Rito Alejo del Río insiste en negar nexos de paramilitares y Ejército)

Facebook Twitter Linkedin

Cable de EE. UU. en el que se revela lo que le contó una fuente a la embajada de ese país en Bogotá. Foto: Captura de pantalla

La actuación del Ejército

También el Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) reveló un análisis de la embajada de EE. UU. en Bogotá, fechado el 23 de febrero de 1999, en el que se asegura que la Fuerza Pública colombiana "no ha perseguido de forma activa a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla, su enemigo común".

La Fuerza Pública colombiana no ha perseguido de forma activa a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla, su enemigo común FACEBOOK

TWITTER

En ese documento, además, se informa de la manera en la que la guerrilla de las Farc se movía por el país, cómo se financiaba y cuál era su estrategia militar.



Sobre los paramilitares, señala que "están concentrados en el área del sur de Bolívar", región "a la que la guerrilla llegó luego de salir de Barrancabermeja". También, que "miembros del grupo paramilitar indicaron que uno de sus líderes, 'Rafael', estuvo detrás de la masacre de Barrancabermeja, que ocurrió el 16 de mayo de 1998".

Facebook Twitter Linkedin

Informe desclasificado - actuación del Ejército contra guerrilla y paramilitares en Colombia. Foto: Captura de pantalla

Sobre la actuación del Ejército, otro cable desclasificado, del 25 de enero de 1999 indica que "el paramilitarismo ha seguido creciendo durante la administración de Pastrana y el Gobierno ha hecho poco para confrontarlo (...) las fuerzas de seguridad no intervinieron durante 19 ataques separados en los que 143 personas fueron asesinadas durante cuatro días de enero".



También se informa que el general (r) del Ejército "Jaime Humberto Uscátegui está bajo investigación por complicidad en la masacre paramilitar de Mapiripán en 1997".



De igual forma, se cuestiona "el nombramiento en cargos clave de varios generales que tendrían relación con paramilitares, como Fernando Millán Pérez, Rito Alejo del Río y Rafael Hernández López".

Facebook Twitter Linkedin

Informe desclasificado - embajada de EE. UU. alerta sobre situación en Colombia. Foto: Captura de pantalla

De hecho, en otro cable del 15 de enero de 1999 se informa que durante una reunión dos días antes "el comandante del Ejército (general Néstor) Ramírez rechazó la noción de que la justicia militar necesita una reforma para contrarrestar la impunidad continua de los oficiales acusados de abusos de derechos humanos. Los generales le dijeron a su audiencia que ellos no apoyan la creación de una jurisdicción militar independiente propuesta el pasado 10 de diciembre por el vicepresidente (Gustavo) Bell".



Y agrega: "Ramírez también enfatizó en que el Ejército no tiene la responsabilidad para combatir o arrestar paramilitares". En otra parte también se lee: "El mayor general Ramírez les dijo a los asambleados que el Ejército no tenía ningún negocio persiguiendo paramilitares, ya que estos últimos eran criminales apolíticos y por lo tanto 'no amenazan el orden constitucional a través de actividades subversivas', como las motivaciones políticas de las guerrillas".

Facebook Twitter Linkedin

Informe desclasificado - General Néstor Ramírez sobre paramilitares. Foto: Captura de pantalla

'No atacan a las fuerzas estatales'

El 4 de diciembre de 2001 se registró otro cable que fue desclasificado y revelado hace unos días, y al que accedió EL TIEMPO. En él se habla de cómo los paramilitares se tomaron la región de Barrancabermeja.



"Las ONG locales continúan sospechando de la relación entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares" —se lee en el informe— "Funcionarios militares y policiales reportaron que Barrancabermeja está mejor que hace un año, cuando todavía estaba dominada por la guerrilla (...) la mayor presencia de los paramilitares ha reducido el caos y la violencia, pero su éxito se debe en que, a diferencia del Eln y las Farc, los paramilitares no atacan a las fuerzas de seguridad del Gobierno de Colombia que patrullan la ciudad".

Facebook Twitter Linkedin

Informe desclasificado - paramilitares en Barrancabermeja Foto: Captura de pantalla

El imperio de 'Macaco'

Otro documento —citado en los registros judiciales— se refiere a cómo 'Macaco' siguió administrando su estructura paramilitar desde la cárcel en 2007. El cable, fechado el 23 de marzo de ese año, habla del tamaño y alcance de "22 grupos criminales con unas 3.000 personas" en Colombia.



"El líder paramilitar Vicente Castaño está buscando una alianza con 'Macaco' y 'Don Berna' para ubicar a los grupos separados criminales en una red nacional a través de las líneas de la antigua AUC", dice el informe.



Además, señala: "El jefe de Inteligencia de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, nos dijo que Castaño disfruta de una 'colaboración significativa' de elementos de la Policía y el Ejército".

Facebook Twitter Linkedin

Informe desclasificado - Macaco y Castaño Foto: Captura de pantalla

'Macaco' había sido extraditado en 2008 únicamente por cargos de narcotráfico, por los que pagó 11 años de cárcel. En 2019 fue deportado a Colombia y quedó bajo custodia de la Policía Judicial, por cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir y homicidio en persona protegida.



Contra el Bloque Central Bolívar hay documentados 250 asesinatos, 213 casos de desplazamiento y 324 personas desaparecidas.

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ*

Periodista de ELTIEMPO.COM

En Twitter: @lopez03david