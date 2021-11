Otoniel, clan del Golfo y la Fiscalía: historia de una persecución judicial

Desde el mes de febrero de 2020, cuando se inicia mi administración, establecí que la acción contra todas las organizaciones criminales, incluyendo el ‘clan del Golfo’, no se limitara a la consideración penal exclusivamente, sino que se aplicara de forma simultánea la ley de extinción de dominio de los bienes a través de la ‘Estrategia Argenta’, que ataca las finanzas criminales de esas organizaciones.



Entre el 2020 y 2021, por cuenta de esta estrategia, hemos capturado 837 personas dentro de los cuales se destacan 38 capos que concentraban 934 bienes avaluados por más de 4,9 billones de pesos. Del mismo modo, se han incautado, en un trabajo articulado, 450 toneladas de clorhidrato de cocaína del ‘clan del Golfo’. Cifras judiciales que demuestran la importante gestión del ente acusador.

El origen

La caída judicial de ‘Otoniel’ debe mirarse en una visión histórica del crimen en la zona del golfo de Urabá, involucrando los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre y con una expansión hacia Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira. Estos últimos departamentos tienen que ver primordialmente en la consolidación de rutas de narcotráfico que salen hacia Europa y los Estados Unidos.



Desde el año 2007 con la desmovilización de las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia) y la captura de sus líderes alias HH y alias El viejo, Daniel Rendón Herrera alias don Mario consolidó una nueva organización denominada ‘los Urabeños’ que se asentaron en esa zona.



Al frente de esta nueva estructura ‘bacrim Urabá’ quedó Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, hermano de ‘Otoniel’, que fue neutralizado por la Policía Nacional en el municipio de Acandí (Chocó) en el 2012. A partir de ese momento, asumió la dirección alias Otoniel de lo que se denomina ‘clan del Golfo’.



La historia de este sujeto está atada al crimen. En 1991 se desmovilizó del Epl con tan solo 19 años. Luego pasó a ser parte de las Auc, como uno de los cabecillas del Bloque Centauros en los Llanos orientales. Con posterioridad, se trasladó al golfo de Urabá, donde después de 9 años de delinquir fue capturado en la Operación Osiris que ordenó el presidente Iván Duque.



En esos 9 años, lo que eran reductos de desmovilizaciones parciales permitió la consolidación de una organización de 4 estructuras, 22 subestructuras y dos comisiones. En su trasegar han sido neutralizados sus socios y jefes de estructuras como alias Marihuano y alias Inglaterra. La captura de ‘Otoniel’ deja a cuatro líderes de esa estructura peleando por el liderazgo del clan, alias Siopas, alias Chiquito Malo, alias Gonzalito y alias Flechas. La atomización y el debilitamiento de esa estructura luego de esta captura es una realidad.



Alias Otoniel era considerado el narcotraficante más peligroso del país. Foto: Twitter: @IvanDuque

En su consolidación, se han expandido a diversas zonas del país. Enfrentaron a ‘los Costeños’ y a ‘los Pachenca’, ahora denominados ‘Guardianes de la Sierra’, que tienen incidencia en los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira. También a ‘los Caparros’ en el Bajo Cauca antioqueño, derrotándolos y trasladándose a través de la serranía de San Lucas hacia el valle del Magdalena.



También son el enlace de varias organizaciones en diversas ciudades como Medellín, Apartadó y Caucasia a través de bandas criminales.



Contra ‘Otoniel’, líder de esta estructura criminal, la labor de la Fiscalía general de la Nación y de los jueces ha sido incisiva por años. 122 órdenes de captura, 7 medidas de aseguramiento. Se han logrado 6 sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión por homicidio agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores. Por último, tiene dos órdenes de captura con fines de extradición ante el Distrito Sur de la Florida y otra por la Corte del Distrito Este de Nueva York por participar en el delito de narcotráfico. Un trabajo que demuestra la fortaleza investigativa del ente acusador.

Agamenón y la itinerancia judicial contra el ‘clan del Golfo’

Desde el año 2015, en el marco de una estrategia de crimen organizado se desplegó la Operación sostenida ‘Agamenón II’ para afectar la estructura a través de los nodos criminales que tienen que ver con el componente financiero. Allí se destinaron 542 miembros de la Policía Nacional y 150 destinados a salas de interceptación con monopolio y control de la Fiscalía General de la Nación.



Los resultados contra el ‘clan del Golfo’ en estos 6 años han sido contundentes: 3.013 bienes ocupados por extinción de dominio por 10 billones de pesos, incautación de 450 toneladas de cocaína, 1.723 operaciones realizadas, se han capturado 4.700 personas, 1.696 diligencias de allanamiento y 136 laboratorios de coca destruido.



Lamentablemente en esa lucha han muerto 42 uniformados. Se ha logrado la extradición de 13 personas de esa organización por actividades de narcotráfico a Centroamérica, EE. UU. y Europa a través de múltiples modalidades como bancos mercantes, lanchas rápidas, buques de carga y semisumergibles. Todos esos resultados son superiores frente a lo que fue el cartel de Medellín o de Cali.



A mi llegada a la Fiscalía, continuamos la acción penal contra los miembros del ‘clan del Golfo’ e incrementamos la afectación de patrimonios ilícitos de colaboradores y testaferros de los entronques de alias Otoniel en delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, extorsión, tráfico de armas, entre otros.



Casos emblemáticos como ‘Consumax’, donde se afectó con medidas cautelares con fin de extinción de dominio 62 bienes a una cadena de supermercados que dotaban de víveres y apoyo logístico al ‘clan del Golfo’; ‘Talit’, donde se afectaron 447 bienes del máximo cabecilla Jhon Fredy Zapata, alias Messi o Candado, por valor de 4 billones de pesos. Esta persona y otras 6 más de su entorno fueron condenadas por lavado de activos agravado y concierto para delinquir con fines de extinción de dominio a penas mayores de 11 años.



El caso ‘Bloque’, en el que se afectaron con medidas cautelares bienes de ‘Plástico’, alias Marihuano –hombre de confianza de ‘Otoniel’ y quien fue neutralizado–, y alias Iguano capturado en el 2020, por valor de 59.000 millones de pesos.



También actuamos en múltiples operaciones, destacándose, la acción contra alias Falcón o Andrea, hombre de confianza de alias Otoniel, en donde se afectaron con medidas cautelares con fines de extinción 43 bienes avaluados por 232.000 millones de pesos. Contra alias Medio Labio y su familia, en donde se afectaron 76 bienes en varios departamentos del país por un valor de 254.000 millones de pesos.



En síntesis, 38 capos capturados entre 2020 y 2021 que concentraban 934 bienes avaluados en más de 4,9 billones de pesos fueron afectados con la estrategia Argenta. Atacando los bienes se desestimula la acción criminal. Esa ha sido la premisa desde mi llegada al ente acusador.

Un grupo élite para fortalecer Agamenón y capturar a ‘Otoniel’

Momento de la captura de Otoniel. Foto: Cortesía.

A mi llegada al ente acusador se le dio prioridad al fortalecimiento de la Fiscalía en las operaciones policivo- militares de Agamenón, Esparta, Aquiles, Atlas y Atalanta que operan en diversas zonas del país. En los casos de Agamenón y Esparta era clave por cuanto ‘Otoniel’ era uno de los objetivos, al igual que los otros capos de esa organización.



En ese sentido, incrementamos en 23 fiscales de crimen organizado en 10 ciudades trabajando de forma articulada con el grupo Élite investigativo de Fiscalía, Ejército y Policía contra el terrorismo para investigar y lograr resultados contra las 4 estructuras y las 23 subestructuras del ‘clan del Golfo’ y se estableció la estrategia Argenta contra las finanzas criminales.



En el fortalecimiento judicial de esta operación visité con mi equipo Necoclí (Antioquia) en la operación ‘Agamenón’ el 22 de enero de 2021 y me desplacé en plena serranía de Abibe, donde aterrizamos en el punto de radio R6, en zona montañosa donde se escondía ‘Otoniel’. Días después se inició la operación continuada con todas las fuerzas y la Fiscalía General de la Nación.



Luego visité Caucasia (Antioquia) en la operación ‘Esparta’ el 8 de febrero. La Fiscal líder de la operación Agamenón, Natalia Rendón, por cuenta de esa visita comenzó a coordinar la estrategia regional del ente acusador en esa zona del país en coordinación con la dirección seccional de Antioquia y con la dirección de Medellín que encabeza la misma fiscal Rendón. Un mes después, el 18 de marzo me desplacé con mi equipo a Turbo (Antioquia) y con la estación de Guardacostas del Urabá y de la fuerza Naval del Caribe analizamos en las instalaciones de la Fuerza de tarea contra el narcotráfico Neptuno las operaciones judiciales contra el ‘clan del Golfo’ y ‘Otoniel’. Una acción conjunta e intensa que dio resultados.



Una semana antes de la captura, y en el marco del seguimiento de esta operación desde mi despacho, se me anunció que se procedería a ordenar 33 órdenes de allanamiento por parte de 5 fiscales del equipo de Agamenón. De nuevo, el objetivo estaba cerca. Estas acciones judiciales permitían visualizar la posible captura. Finalmente, el 23 de octubre se dio la noticia de la exitosa operación Osiris que me fue comunicada por la vicefiscal Marta Mancera, quien estuvo al frente de las labores operativas y luego por una llamada del presidente Duque, con quien nos congratulamos por ese triunfo institucional.



Con esa noticia, ordené la conformación de un grupo de fiscales, liderado por la directora seccional de Antioquia y quien estuvo al frente de la operación ‘Agamenón’, quien consolidará las investigaciones contra alias Otoniel y lo interrogará frente a la multiplicidad de casos que tiene pendientes en Colombia. Del mismo modo, el ente acusador al día siguiente de la captura de este capo, procedió a entregar los documentos relativos a la extradición al Ministerio de Justicia para que continúe su trámite ante la sala penal de la Corte Suprema y luego ante el Presidente de la República.



Con esta operación y todos nuestros resultados, a estos delincuentes no les queda más camino que la desmovilización y su entrega. Por lo pronto, continúa nuestra acción articulada para proteger la institucionalidad colombiana y darle justicia y seguridad a la ciudadanía.

FRANCISCO BARBOSA

Fiscal General de la Nación