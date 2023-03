Casi 80 días después de decretarse oficialmente, y siempre ensombrecido por violaciones de los ilegales a reglas de juego que nunca fueron lo suficientemente claras, el cese bilateral del fuego entre el gobierno de Gustavo Petro y el ‘clan del Golfo’ entró en crisis.



El domingo, después de la quema de vehículos en el Bajo Cauca antioqueño, y de un ataque con fusil contra la Fuerza Disponible en la misma zona, el jefe de Estado declaró el fin de la tregua. Por eso le ordenó a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones contra esa banda criminal, que es la más grande del país, con 3.618 personas a su servicio, y que es la responsable de la crisis social y de gobernabilidad generada en el norte de Antioquia desde hace semanas por el paro minero.

La ruptura de los contactos con la banda -a la que el Gobierno reconocía hasta hace una semana como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, en lo que los analistas explicaban como una intención de darle legitimidad a una negociación con narcos purasangre- representa la primera gran crisis para la política de paz.



Una crisis que no necesariamente marcará una ruptura definitiva con la organización ilegal que hoy tiene como cabezas a los capos ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, pero que le muestra al Ejecutivo y a su comisionado de Paz, Danilo Rueda, que las voces que advertían graves fallas en el diseño de la estrategia de su política no estaban equivocadas.



Para Carlos Builes, profesor de la Universidad de Antioquia, hubo cierta “inocencia del Gobierno al creer que aunque un abogado diga que el comando general está de acuerdo con el cese del fuego, es un poco inocente pensar que eso va a ocurrir. Estamos hablando con actores que están bajo la cortina de lo ilegal”.



Mientras que la directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, María Lucía Zapata, resaltó que “no parece que hubiese una sistematicidad y una estructura clara en cómo se están llevando esos procesos, y eso es preocupante”.



El inesperado cese del fuego que empezó a operar el 1 de enero con las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’ y ‘los Pachenca’ tuvo varios pecados originales.



Por un lado, faltó la claridad que los expertos en paz consideran condición infaltable antes de dar un paso como este: su vigencia fue inmediata, sin que se hubieran construido y socializado los protocolos de lo que las partes entendían como ‘cese bilateral’.



De hecho, el 7 de febrero, el propio Petro reconoció que el concepto de ‘cese de fuegos’ no era el mejor para lo que se esperaba que pasara: que los grupos que piden pista en la ‘paz total’ dejaran de matar.



Y es que Leonardo González, coordinador de Indepaz, le contó a EL TIEMPO que en sus bases tienen registrado que solo el ‘clan del Golfo’ incumplió el cese ocho veces entre enero y febrero, y que la cifra de marzo se disparó, por lo que se podría hablar de 12 o 15 ataques a la fecha.



Precisamente, en medio de ello se dio el paro minero de Antioquia, que por dos semanas mantuvo confinadas a más de 250.000 personas por bloqueos de mineros que, según se ha registrado, estuvieron presionados por el ‘clan’. Esa fue una demostración de cómo los ilegales aprovecharon la buena fe del Gobierno.

La composición del ‘clan’

En esto, además, entra en juego la pregunta de qué tanto mando tienen sobre sus tropas en terreno los jefes ilegales que quieren hablar con el Gobierno. En lo que se refiere al ‘clan del Golfo’, las divisiones son mortales, y un ejemplo es el asesinato interno de alias Siopas, enemigo de ‘Chiquito Malo’.



Según un informe de inteligencia de la Fuerza Pública revelado por EL TIEMPO, el grupo cuenta con 1.435 personas armadas, y otras 2.183 que hacen parte de sus redes de apoyo. Sin embargo, no actúan en conjunto, pues están divididos en cuatro estructuras, siendo la más grande la ‘Central Urabá’. Para el profesor Builes, el Gobierno tenía que saber desde el inicio que los jefes del ‘clan’ no tienen un control total sobre sus integrantes, algo que complica la situación.



No obstante, los expertos como él coinciden en que esto no truncará acercamientos entre el Ejecutivo y el ‘clan del Golfo’. Por un lado, reactivar las operaciones contra dicho grupo le permitirá recobrar terreno perdido en estos casi tres meses en materia de seguridad, y tratar de buscar una posición de fuerza que, para una futura negociación, sería fundamental.



Lo que muestran todos los antecedentes (de hecho, el proceso que llevó a la firma de la paz con las Farc, después de los duros golpes recibidos en el segundo gobierno de Álvaro Uribe y el primero de Juan Manuel Santos, es ejemplo de ello) es que los grupos ilegales que no sienten la presión previa de la fuerza del Estado, o no aceptan una negociación o lo hacen para aprovecharla estratégicamente.



En esa línea, el profesor Builes explicó, de hecho, que no ha visto “negociación que haya durado mucho bajo códigos del cese del fuego”.



Por otro lado, la crisis también le muestra al Gobierno algo que ya venían advirtiendo senadores cercanos al presidente Petro como Roy Barreras e Iván Cepeda: que el comisionado Danilo Rueda puede tener las mejores intenciones, pero sus esfuerzos no le alcanzan para sacar adelante todas las negociaciones y acercamientos con los diversos grupos que piden pista en la ‘paz total’.



Barreras pide que Rueda se concentre en el Eln y que no haya negociación alguna con las bandas de narcos que, considera, deben aceptar lo que apruebe el Congreso en materia de sometimiento a la justicia. Y Cepeda dijo en entrevista con EL TIEMPO este domingo que el Comisionado de Paz debe soltar funciones.



Por su parte, el coordinador de Indepaz resaltó que el jefe de Estado y su gabinete deben tener en cuenta los pedidos de los gobernadores de distintos departamentos, quienes han denunciado varios hechos violentos. Según González, “el llamado de los gobernantes es a que exista una mayor inteligencia en las zonas para poder tener una prevención de acciones contra la población civil o la Fuerza Pública”.



El manejo que el Gobierno le dé a la crisis con el ‘clan del Golfo’ está en la mira de otros grupos que piden pista en la ‘paz total’. De hecho, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que lo que pasó con el ‘clan’ es un “ultimatum” para el resto.



En ese sentido, los ajustes que pueda realizar Petro a su estrategia serán claves para acabar la violencia.



REDACCIÓN JUSTICIA

