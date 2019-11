El recorrido de Botero, el saliente ministro de Defensa de Duque

Sin haberse posesionado como ministro de la Defensa, Lorenzo Guillermo Botero Nieto, de 74 años, protagonizó su primera polémica al referirse a la posibilidad de regular la protesta social cuando afirmó:



“Creemos que esta debe ser una protesta social ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos, y no solo de un pequeño grupo, y hemos considerado que, sobre eso, el próximo Gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido”.

La aseveración la realizó a mediados de julio del año pasado, unas horas antes de conocerse su designación como ministro de la Defensa por el electo presidente Iván Duque.



Esa primera polémica marcó la gestión de un ministro que, en los cargos que había ocupado en el pasado, no había despertado la animadversión de los últimos días.



Nacido en 1948 en Bogotá, pero de padre antioqueño, Botero fue presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, que fundó su padre, Lorenzo Botero Jaramillo.



Esa era una de las posiciones de mayor poder entre los gremios económicos del país, al reunir a todos los comerciantes. Su posición allí se debía a que, desde 1979, participó de la actividad de exportación de flores, y luego, desde 1993, presidió una compañía de procesos logísticos.



También fue docente de la Universidad de los Andes, la misma de donde se graduó como abogado. También tiene una especialización en finanzas y comercio internacional.



Como Ministro de Defensa, Botero nuevamente generó fuertes críticas en medio de las protestas protagonizadas por indígenas y estudiantes en Cauca, Valle y Nariño en septiembre del año pasado cuando afirmó que estaban siendo financiados por grupos ilegales. "Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales”.



El ministro de la Defensa, quien llevaba 15 meses en esa cartera, estuvo 15 años frente a la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, y antes de llegar a la cabeza del gremio estuvo en el sector de las flores.



Una de las polémicas más fuertes, y que llevó al primer debate de moción de censura, que no avanzó en la Cámara de Representantes, fue la versión inicial que dio sobre los hechos que rodearon la muerte del exguerrillero de las Farc, Dimar Torres, el pasado 22 de abril, por cuyo homicidio hoy son investigados varios militares, en lo que es calificado como un nuevo ‘falso positivo’.



El 24 de abril de este año Botero aseguró que Torres se encontró con el cabo del Ejército que le disparó en zona rural de Convención (Norte de Santander) "a él (el cabo) le intentaron arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue de las Farc".



Otra de las pictóricas apariciones de Botero se dio en julio de este año en medio de unos de los talleres 'Construyendo País' realizado en Puerto Carreño (Vichada) al afirmar que la región era muy tranquila y que los robos eran menores ya que se trataban de "ropa extendida en cuerdas para secarse".



