Protegido en una zona especial del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, en la Base Militar de Cajamarca, vive Killer: el perro antinarcóticos que fue amenazado por narcos en Colombia.



Dentro de sus victorias se reseñan las múltiples operaciones en las que ha ayudado a desmantelar importantes cargamentos de sustancias estupefacientes que intentan ser transportadas por el centro del país.



Killer llegó a conformar las filas de la sexta brigada el 23 de abril de 2016 y desde entonces ha sido capacitado en el centro de entrenamientos como un perro policía.



Más de 1.5 millones de dosis de marihuana han caído debido al poderoso olfato de este canino, quien informa a sus compañeros de la presencia de la droga escondida en lugares muy ocultos.

Sin embargo, ayudar en dichas operaciones ha traído consecuencias para su vida ya que peligrosos narcos han amenazado con matarlo y han puesto un precio por su cabeza.



“Antes de meterse verifiqué con el de las arepas que si hay luz verde que si hay paso o no, ojo, que ese amarillo coge todo ahí, no hemos podido hacerle la vuelta a eso, no hemos podido hacerle la vuelta al amarillo (Killer)”, se escucha en uno de los audios que reposa en poder de las autoridades.



El llamado “perro amarrillo” lleva más de 7 años al servicio de los colombianos y ha sido una pieza clave en la lucha del narcotráfico y de la distribución de estupefacientes en el país.



“Diego no se arriesgue a meterse ahí porque usted sabe que está el perrito, el amarillo, el de los cascos, no se meta hasta que esa gente no recoja, llame al de las arepitas para que le esté informando", se escucha en otro de los audios.



