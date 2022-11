Una fuente del alto Gobierno le confirmó a EL TIEMPO que se están "analizando todas las posibilidades" frente al cambio de la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), aunque reconoció que no se cuenta con los recursos para su adquisición y que no se "plantea una adición presupuestal" para poder avanzar en su compra.



Desde hace meses funcionarios del Gobierno del entonces presidente Iván Duque habían advertido que la vida útil de los aviones Kfir expira en diciembre de 2023 y que era necesario comprar una nueva flota de aviones que garanticen la soberanía y la seguridad nacional.



(Por contexto, le sugerimos leer: Los poderosos aviones de guerra con los que Colombia reemplazaría los Kfir)

Fuentes oficiales indicaron a este diario que se retomaron las cuatro ofertas de las empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de aeronaves para estudiar nuevamente las características de cada prototipo y el factor costo-beneficio.



Este proceso había quedado congelado con el cambio de gobierno y su continuidad había generado dudas por pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre el gasto militar y la prioridad de invertir los recursos en mejorar las condiciones de los uniformados. De hecho, el jefe de Estado recientemente habló de que la FAC hizo en el pasado intentos frustrados para construir aeronaves y que la idea de su administración era retomar esos planes inicialmente con la construcción de naves simples e ir aumentando su complejidad para garantizar "la industria aeronáutica de Colombia".



(Lo invitamos a leer: Estos son los tres poderosos aviones de combate que remplazarían a los Kfir)



Las empresas que han venido competiendo por vender a Colombia sus aeronaves de combate son: Lockheed Martin, con sus F-16 (viper block 70); Saab, con su Gripen E/F; Dassault Aviation, con Rafale C/F3, y Eurofighter, con su Typhoon (C.16).



De hecho, en febrero de este año EL TIEMPO reveló que la FAC le había recomendado al Gobierno de Iván Duque la compra de los F-16 de Lockheed Martin, "recomendación que hoy no será tenida en cuenta porque el gobierno Petro ordenó analizar de nuevo cada una de las propuestas", reiteró la fuente.



(De seguro le interesa leer: En Venezuela no hacen nada contra el narcotráfico: comandante de la FAC)



Las fuentes, señalaron que el comité está integrado por personal activo de la FAC y uniformados en retiro, que evaluarán cada una de las propuestas, "por lo que no se pueden desvirtuar nuevos acercamientos con cada una de las empresas oferentes", puntualizaron.



De igual forma, no se descarta consultar a expertos externos en medio de la "búsqueda de otras opciones para remplazar los Kfir", señalaron.

¿Podrían llegar otras empresas?

Haber reestablecido las relaciones políticas con Venezuela, lo que en cierta forma, baja la tensión y premura de la adquisición de los aviones de combate FACEBOOK

TWITTER

De hecho, las fuentes reiteraron que al no tener claro el panorama económico para la adquisición de la nueva flotilla de aviones de combate, se abre la posibilidad de recibir nuevas ofertas, de países asiáticos, por citar un mercado.



(Le sugerimos leer: Colombia tendrá un segundo satélite en órbita al finalizar el año)



De igual forma, señalaron que este tipo de negociaciones -la adquisición de aviones de combate y elementos de guerra- se hacen entre gobiernos, por lo que se podría plantear a futuro "alguna forma de financiación".



¿Para qué se usan este tipo de aeronaves? De acuerdo con fuentes consultadas, son armas que poseen todos los estados para garantizar su soberanía, en caso de violación del espacio aéreo o conflicto bélico, y en el caso específico de Colombia, para garantizar la seguridad de su población civil, además de un millón de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, un millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, a lo que se suma la protección del espacio y el ciberespacio.



(Le sugerimos leer: Drones y ART, las armas secretas de la FAC para mantener la seguridad nacional)



"Un logro del gobierno Petro es haber restablecido las relaciones políticas con Venezuela, lo que en cierta forma baja la tensión y premura de la adquisición de los aviones de combate, pero la flotilla de guerra es necesaria en cualquier país del mundo", puntualizó una persona enterada del proceso y consultada por este diario.

Los que compiten

Facebook Twitter Linkedin

Este avión es de fabricación norteamericana. Foto: Lockheed Martin

La casa matriz de Lockheed Martin se encuentra en Estados Unidos y ofrece los caza los F-16 (viper block 70), un avión caza polivalente (puede ser usado como avión de velocidad o de combate) especializado en combate aéreo cercano y que tiene una vida de operación hasta 2060.



(Podría ser de su interés leer: Aviones F-16 de EE.UU. y Kfir de Colombia realizan ejercicios militares)​

Facebook Twitter Linkedin

El avión Gripen es un caza con capacidad de despegar y aterrizar en pistas cortas. Foto: Saab

Saab, cuya casa matriz se ubica en Suecia, ofrece los aviones Gripen E/F, un caza multi-rol, capaz de realizar de manera exitosa misiones aire-aire, aire-tierra, como también de roles especializados como inteligencia, vigilancia y reconocimiento, entre otras características.



(Una historia que le sugerimos leer: En Triángulo Negro, antiguo fortín de las Farc, se cambió la coca por cacao)

Facebook Twitter Linkedin

El avión caza Rafale cuenta con una alerta de reacción rápida. Foto: Rafale

Dassault Aviation, es una empresa francesa, fabricante de Rafale C/F3, que describe su caza con la garantía de un grupo de capacidades que han denominado 'Omnirole', es decir: de defensa aérea, superioridad aérea, reconocimiento, orientación dinámica, interdicción de precisión aire-tierra, ataques antibarcos, disuasión nuclear y reabastecimiento de combustible de compañero a compañero.

Facebook Twitter Linkedin

Eurofighter Typhoon (C.16), de fabricación española. Foto: Eurofighter

Eurofighter, cuya casa matriz se ubica en España y que describe su Typhoon (C.16) como un caza de alto nivel, con dos motores eurojet ej200 y con capacidad de armamento tipo misil.



Finalmente, las fuentes consultadas señalaron que sobre este tema no habrá luz verde este año, y que se espera tener una primera evaluación del tema a principios de febrero de 2023.







ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia

En Twitter: @JusticiaET

Otras noticias de la sección Justicia:

- 'Viene una cadena de resoluciones por los crímenes más graves de las Farc': JEP



- 'Nos hacemos a un lado': familiares de diputados del Valle tras decisión de JEP