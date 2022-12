Colombia le esta apostando a la adquisición de 16 aviones caza, de última tecnología, tipo Rafale C/F3 de la empresa francesa Dassault Aviation, con el objetivo de garantizar la soberanía nacional y la defensa de las áreas terrestres y marítimas del país.



En esa línea se pronunció el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien reiteró que la “disposición del presidente Petro es remplazar la flota de aviones Kfir”, cuya vida útil expira en diciembre de 2023, y aclaró que ese cambio “no es de forma inmediata”.



Velásquez confirmó que de las cuatro empresas que estaban en la puja para la negociación –Lockheed Martin, de Estados Unidos, con sus F-16 (viper block 70); Saab, de Suecia, con su Gripen E/F; Dassault Aviation, con Rafale C/F3; y Eurofighter, de España, con su Typhoon (C.16), los expertos de la Fuerza Aérea preseleccionaron los Rafale.



“Se venía adelantando una estricta comparación de las empresas oferentes”, puntualizó el ministro, quien señaló que “se revisaron varios factores que llevaron a esta decisión”, por lo que hoy se adelanta una prenegociación con Francia.



El jefe de la cartera castrense indicó que el Gobierno está actuando conforme a un Conpes, el 4078, aprobado en mayo de este año (periodo de Iván Duque), en el que se dejaron aprobados para este fin 678 millones de dólares, pero no se descarta que se tengan que buscar otros recursos. En ese documento se estableció que los pagos se harán en 10 años, en montos bajos inicialmente.



De hecho, Velásquez fue enfático en señalar que en este periodo de prenegociación se está buscando un periodo de gracia, por lo menos de cinco años, para que no se afecten para nada los programas sociales anunciados por el presidente Petro y para que los recursos de la reforma tributaria no se toquen en medio del compromiso de renovar la flota de superioridad aérea.



Precisamente, el presidente Gustavo Petro se pronunció de inmediato sobre el tema en su cuenta de Twitter y afirmó: “No se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate. Las prioridades de mi gobierno son y serán la reforma agraria, hambre cero, la educación superior gratuita, el bienestar de las madres cabeza de hogar y los jóvenes del país”.

El guiño de la FAC

Los aviones de combate y cargueros de la FAC engalanaron el cielo de Bogotá. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea, general Luis Carlos Córdoba Avendaño, dijo que de concretarse el proceso con Rafale las primeras aeronaves –tres o cinco– estarían llegando al país en dos o tres años, y reiteró que se espera que la flota la integren 16 aviones, cuyo costo estaría entre los 2.400 o 2.500 millones de euros.



“Los kfir llegan a su periodo de obsolescencia y empiezan a tener unos deterioros importantes, por lo que su costo se hace mayor a la utilidad”, dijo el general Córdoba, al explicar que estas aeronaves “se irán retirando gradualmente del servicio, en unos años, a la par que van llegando sus remplazos”.



El comandante de la FAC señaló que el proceso de selección –de cambio de la flota de Kfir– lleva cerca de 12 años, y que se decidió dar un primer guiñó a Rafale, “después de una evaluación técnica detallada, analizando todos los términos logísticos, el costo, eficacia eficiencia”, y así se concluyó que “esta plataforma reúne los mejores requisitos para remplazar los aviones”.



De acuerdo con el general Córdoba, otro factor a favor de la prenegociación es que la empresa que fabrica los Rafale ofrece un equipo Offset, es decir, una figura de compensación industrial que traduce que por el mismo monto “se va a recibir un beneficio de transferencia de tecnología y de conocimiento para fortalecer la industria aeronáutica, conocimiento para fabricar partes, además de compartir el mercado de estas aeronaves y lograr tener autonomía en la ciberdefensa para completar el desarrollo espacial”, puntualizó el oficial.

Iván Velásquez, ministro de defensa Foto: Ministerio de Defensa

De los 25 aviones Kfir que Colombia ha adquirido en 37 años, hoy, cerca de la mitad están fuera de operación, y de la flota de superioridad aérea que acompañaban los Mirage, estos salieron de operación hace seis años y no fueron remplazados.



EL TIEMPO consultó con fuentes cercanas al proceso que señalaron que para la Fuerza Aérea las cuatro empresas que compiten por quedarse con el millonario contrato –el cual por tratarse de elementos bélicos se negocia entre gobiernos– cumplen con las condiciones para remplazar los Kfir, ya que estos caza son polivalentes (con velocidad normal o de combate) y todos cuentan con equipos de tecnología e inteligencia.

“Una primera opción fueron los F-16 de Estados Unidos, los Rafale estaban en tercera opción, pero todos son buenos y aquí lo que cambia es el proceso de negociación”, señaló la fuente.



La misma plantea la posibilidad de que tras el encuentro (11 de noviembre), en el Palacio del Elíseo en París, entre Petro y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, los mandatarios hayan hablado de la propuesta presentada por la casa matriz Dassault Aviation y planteado algunos beneficios.



De hecho, este diario estableció que las otras tres empresas mantendrán sus ofertas al gobierno Petro y que podrían ampliar la posibilidades al ofrecer aeronaves repotenciadas.

Por su parte, Diego Molano, quien fue ministro de Defensa y quien tuvo un papel protagónico en el Conpes 4078, en el que se dejó parte de la financiación de la renovación de la flota de aviones de combate, a través de su cuenta en Twitter dijo: “El tiempo nos dio la razón. Los aviones para la defensa del país eran necesarios, les dejamos el presupuesto listo y el proceso adelantado”.



De igual forma, Molano en diálogo con este diario aseguró que en este momento “lo importante era la seguridad nacional y avanzar en el proceso de compra”.

Aviones ‘Omnirole’

Los Rafale C/F3 son descritos como aviones caza con la garantía de un grupo de capacidades que han denominado ‘Omnirole’, de defensa aérea, superioridad aérea, reconocimiento, orientación dinámica, interdicción de precisión aire-tierra, ataques antibarcos, disuasión nuclear y reabastecimiento de combustible de compañero a compañero.



(De seguro le interesa leer: Con drones ubicaron a sicario que desmembraba los cuerpos de sus víctimas)



Estas aeronaves alcanzan una velocidad de 1.912 Km/h casi el doble que los Kfir, con una vida útil de 30 años. Según la página web de Dassault Aviation, este caza es capaz de transportar 1,5 veces su peso en armas y combustible.



La empresa añade que está diseñado para interceptación y combate aire-aire con cañón de 30 mm, misiles Mica IR/EM y misiles Meteor, así como para apoyo aéreo cercano utilizando un cañón de 30 mm, bombas guiadas por láser GBU y bombas guiadas por GPS AASM. Además de armamento tierra -aire.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia.

