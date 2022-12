Colombia estaría ad portas de hacer la inversión más grande en su historia en material bélico si se decide adquirir 16 aviones de caza Rafale C/F3, fabricados en Francia por la empresa Dassault Aviation.



El objetivo de la compra de dicha flota es cambiar los aviones Kfir –cuya vida útil expira en diciembre de 2023– y dejar al país con un equipo de superioridad aérea que permita garantizar la defensa y soberanía nacional.



De hecho, expertos consultados por EL TIEMPO señalan que además sería una compra de activos nuevos y no repotenciados, lo que garantizaría una vida útil de las aeronaves de entre 30 y 40 años.



Esta semana, cuando el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que se había preseleccionado a los Rafale, de inmediato se escucharon voces a favor y en contra sobre la eventual inversión, por lo que el ministro aclaró que desde mayo de este año (gobierno de Iván Duque) se dejó una partida para tal fin aprobada en el Compes 4078, por 678 millones de dólares.



En esa línea, Velásquez aseguró que en medio de las prenegociaciones se busca concretar un periodo de gracia, por lo menos de cinco años, para que este gobierno no tenga que invertir y así el presidente Gustavo Petro no vea afectados los programas sociales a los que se comprometió, al igual que los recursos de la reforma tributaria.



Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea, general Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien ha estado al frente del proceso de preselección, dijo que la negociación estaría entre los 2.400 y 2.500 millones de euros y que espera que en dos o tres años lleguen los primeros Rafale, entre 3 o 5 aparatos.

La flota de aviones de combate Kfir cumple su vida útil en diciembre d 2023. Foto: Fuerza Aérea Colombiana, FAC.

En ese orden de ideas, fuentes cercanas al proceso le confirmaron a este diario que desde que se hizo público el nombre de la empresa preseleccionada se han concretado tres reuniones a puerta cerrada en la sede de la Fuerza Aérea en Bogotá entre el comité técnico (oficiales, pilotos, técnicos, mecánicos y juristas de la FAC) y los representantes de Dassault Aviation que se encuentran en el país.



De otro lado, fuentes de la FAC le indicaron a este diario: “No esperábamos que fuera preseleccionado el Rafale por su costo, pero estamos felices porque es un avión de máximo poder”.



Los expertos consultados, generales en retiro y que en su momento fueron comandantes de la FAC, coincidieron en afirmar que cualquiera de las cuatro empresas oferentes –Lockheed Martin, de Estados Unidos, con sus F-16 (viper block 70); Saab, de Suecia, con su Gripen E/F; Dassault Aviation, con Rafale C/F3, y Eurofighter, de España, con su Typhoon (C.16), cumplen los más altos estándares de calidad y que la empresa que se quede finalmente con el contrato de seguro cumplirá además con la trasferencia de tecnología a través de los llamados sistemas offset.

La mejor flota del continente

"Enfrentar los aviones del vecindario y con la mejor flota de superioridad aérea en cuanto a calidad, pero no en cantidad”. FACEBOOK

Para el general (r) Tito Saúl Pinilla, prima adquirir aviones que se ajusten a las necesidades del país en defensa de la soberanía, pero sin olvidar los temas de orden público, “porque no se puede desconocer la presencia de grupos armados ilegales como la guerrilla”, puntualizó.



Pinilla reiteró que la preselección de la empresa no es de la noche a la mañana y que es un proceso que lleva entre 10 y 12 años, por lo que los colombianos deben verlo como la “adquisición de un seguro, que se utiliza cuando se necesita”.

Dijo que frente a la dinámica del actual gobierno esta inversión debe verse como un aporte “a la ‘paz total’”.



Por su parte, el general (r) Guillermo León León aseguró que de confirmarse la compra de los Rafale, Colombia quedaría en capacidad de “enfrentar los aviones del vecindario y con la mejor flota de superioridad aérea en cuanto a calidad, pero no en cantidad”.

​

De acuerdo con León, por mencionar dos ejemplos, Chile cuenta con cerca de 36 aviones F-16 y Venezuela “con 22 Sukhoi y unos 12 aviones F-16 viejitos. Nuestra flota sería pequeña, pero con gran capacidad”, puntualizó.

Los aviones de combate y cargueros de la FAC engalanaron el cielo de Bogotá. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Kfir versus Rafale

El excomandante de la FAC dijo que Colombia “no piensa en una carrera armamentista para responder ante un conflicto bélico”, e hizo una comparación entre los Kfir y los Rafale destacando que los franceses casi que duplican la autonomía de vuelo y que en una operación de reacción podrían salir desde la base de Palanquero hacia Leticia o San Andrés, sobrevolar el punto y regresar sin necesitar un aterrizaje de tanqueo o el acompañamiento del avión de tanqueo.



Valor hora vuelo

Además del ahorro de combustible, porque, indica el general, una hora de vuelo de un Kfir está sobre los 80 millones de pesos, mientras que con un Rafale el gasto por hora estaría en 40 o 45 millones de pesos.



En cuanto a la maniobrabilidad en caso de una reacción de combate, los Kfir aguantan una fuerza de gravedad entre 6 y 7, los Rafale entre 9 y 11, aseguró León, “lo que permite exigir más a la aeronave sin el temor de que se doble”.



De acuerdo con el oficial en retiro, otra ventaja de los Rafale es que para su aterrizaje y despegue necesitan un mínino de pista, lo que les permite expandirse a terminales aéreas como Montería o Neiva, donde hoy es imposible que llegue un Kfir.

Para el general (r) Héctor Fabio Velasco, Colombia no esta exenta de un conflicto “ante vecinos con tendencia al régimen”, por lo que en su criterio no se “pueden correr riesgos”, y citó la situación actual de Ucrania.



Por eso, señaló que los pilotos de la FAC reciben una preparación básica, luego ascienden al nivel de pilotear los Tucano y Super Tucano y llegan a los Kfir, por lo que “estos últimos deben ser los escogidos para los entrenamientos en los simuladores y los que deben viajar a Francia a prepararse en los Rafale, cada hora de vuelo cuenta”.

Se incrementó el 'lobby'

Como no hay un contrato firmado, las otras tres empresas oferentes mantienen la posibilidad y han buscado nuevos acercamientos con la FAC.



Dos de ellas se pronunciaron, Lockheed Martin, que ofrece los F-16, dijo que está lista para asociarse y apoyar al país mientras se evalúan “sus futuros requisitos de seguridad”, y añadió que “cualquier pregunta adicional con respecto a las posibles ventas militares en el extranjero debe dirigirse al Gobierno de los Estados Unidos”.



Por su parte, la empresa Saab, fabricante del Gripen E/F, señaló que reconoce el anuncio del Gobierno e indica que el país habría decidido adquirir el “avión de combate más costoso del mercado, poniendo en riesgo que los colombianos paguen 1.100 millones de euros en exceso (5,6 billones de pesos)”.



