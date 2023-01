A finales del año pasado la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) firmó un nuevo contrato para garantizar el mantenimiento de los aviones Kfir, el cual busca asegurar que sigan en vuelo y con todas sus capacidades de combate activas durante el 2023.



Fuentes oficiales señalaron que ese contrato con una empresa de Israel se ha venido prorrogando desde hace años y se seguirá ampliando hasta que se reciba la nueva flotilla que integraría el esquema de seguridad estratégica del país.



(Por contexto, le sugerimos leer: EE. UU. no presionó para que se cayera negocio de aviones: Mindefensa)

Al tiempo, un equipo técnico de alto nivel de la FAC iniciará en los próximos días la evaluación del estado de las naves para determinar qué tan viable es que sigan activos los aviones, por cuanto tiempo podrán estar en vuelos, cuántas naves se requieren para asegurar la protección del país y cuánta plata se requerirá para ese fin.



(Lo invitamos a leer: Se cae compra de aviones de combate para reemplazar a los Kfir)



El lunes, cuando se pensaba que todo estaba listo para adjudicar un millonario contrato para la compra de los aviones que reemplazarán a los Kfir, cuya obsolescencia se inicia a finales de este año, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que las vigencias futuras para esa transacción que habían sido definidas en un Conpes aprobado en el gobierno del expresidente Iván Duque se habían vencido y que, por ahora, no sería posible comprar la flota.



La noticia generó controversia y advertencias de algunos sectores sobre la desprotección en la que quedaba el país en caso de perder las únicas naves de combate, que aunque ya llegaron usadas a Colombia, han estado en vuelo salvaguardando la soberanía nacional.



(Podría ser de su interés leer: Esta sería la millonaria inversión para remplazar los aviones de combate Kfir)

Facebook Twitter Linkedin

En Malambo, Atlántico, la FAC tiene la escuela de manejo de drones. Foto: FAC

El exministro de Defensa Diego Molano le dijo a EL TIEMPO que el país requiere un sistema integral de defensa que incluya aviones de superioridad aérea tipo Kfir.



“En el caso de que no se tengan estos aviones se pierden funciones vitales para la soberanía nacional”, dijo Molano tras señalar que esas naves además son claves en operaciones contra redes criminales las cuales son objeto de bombardeos.



“Esta superioridad es un proyecto del Estado que involucra fortalecer la fuerza militar que en modo de cualquier eventualidad, como una disputa internacional, se tenga las capacidades siempre listas para defender su territorio”, dijo.



En entrevista con EL TIEMPO, el ministro Velásquez aseguró que el país no se va a quedar sin los Kfir a finales de año.



“Los estudios realmente se han venido haciendo por años. En la última etapa, que es tal vez del 2012 o 2016, se define la necesidad de la adquisición, se establece la obsolescencia para iniciarse en diciembre del 2023. Ahora hay que aclarar que no es que en enero del 2024 nos quedemos sin aviones, sino que empieza un proceso para darlos de baja, pero es un proceso paulatino y este año se definirá cómo va a ser ese proceso según el nivel de obsolescencia, y se definirá la frecuencia en la que saldrán de servicio esos aviones”, afirmó.



(Lo invitamos a leer: Las claves de la preselección de los Rafale como reemplazo de los Kfir)



El jefe de la cartera castrense añadió que en los nuevos estudios que se iniciarán en los próximos días se definirá “si efectivamente se hace la compra como se había planteado a finales del año pasado, cuántos aviones serían necesarios o a cuánto podría comprometerse el Gobierno para su adquisición”, y dijo que es viable que la operación de compra se pueda concluir antes de que termine este gobierno. Al tiempo, dijo Velásquez, la comisión de la FAC encargada del tema buscará alargar la vida útil de las naves de combate.

"Nosotros tenemos en el plan inicialmente 1.048 billones de pesos, yo no creo que esto afecte ninguno de los cálculos que tenemos en el plan porque ninguna de estas compras se haría inmediatamente". FACEBOOK

TWITTER

Esto representa una carrera contra el reloj, pues el Gobierno debe hacer las inversiones para mantener en vuelo los aviones sin poner en riesgo a los pilotos y las operaciones, al tiempo que hace el estudio para comprar los nuevos aviones, adelanta el proceso contractual, los adjudica y espera a que lleguen al país.



El excomandante de la FAC general en retiro Héctor Fabio Velasco le dijo a este diario que “realmente quedan operables unos ocho Kfir que pueden tener una vida útil de unos ocho años”. Sin embargo, advirtió que “lo crítico es que el proceso de adquisición puede llevarse entre cuatro y cinco años, pues además de su construcción se requiere formación de los pilotos” y de los técnicos encargados de su mantenimiento.



(Lo invitamos a leer: ¿Cómo quedaría Colombia con aviones de combate Rafale frente a otros países?)



Enfatizó que ese proceso no se puede seguir aplazando, pues “tener aviones de combate de superioridad aérea” es fundamental para mantener “la soberanía del espacio aéreo” y enfrentar delitos como el narcotráfico que “usa aviones cuyo techo y velocidad solo pueden ser neutralizados por aviones de este tipo”.



Consultado por EL TIEMPO, el director del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González, dijo que lo que sigue es la revisión de los costos y necesidades de los aviones, lo cual está a cargo de Mindefensa, para luego mirar la financiación, que incluye especialmente endeudamiento. “El Conpes 4078 es un Conpes que tiene vigencia hasta el año 2044 porque es un documento estratégico que incluye varias compras y no solo los aviones. Una vez se tengan los estudios hay que mirar el tema fiscal a ver como se adelantan los créditos”, indicó González.



Afirmó que no es que no haya plata para comprar los aviones, sino que dependiendo de la decisión sobre el número de naves y sus costos “se debe definir toda la política de créditos y vigencias futuras” incluso que corresponderían a otros gobiernos. En todo caso señaló que esa decisión no afectará el plan de desarrollo del Gobierno Nacional. “Nosotros tenemos en el plan inicialmente 1.048 billones de pesos, yo no creo que esto afecte ninguno de los cálculos que tenemos en el plan porque ninguna de estas compras se haría inmediatamente, se harían con créditos”, dijo el jefe de Planeación. Y agregó que si se llega a cumplir rápidamente el proceso de compra habría que estudiar otros movimientos financieros.



(Lo invitamos a leer: Estaremos atentos para verificar que se cumpla con el cese al fuego: Defensoría)



El nuevo proceso vuelve a poner en juego a todas las empresas que aspiran a quedarse con la millonaria contratación, entre ellas el fabricante europeo Saab, cuyos delegados le dijeron a este diario que se mantienen en seguir en la negociación. “Seguiremos apoyando a la FAC y al Ministerio de Defensa en los esfuerzos por renovar las capacidades para la defensa de la soberanía nacional”, señalaron.



SAIR BUITRAGO

Editor sección Justicia

Otras noticias de la sección Justicia:

-La historia del presunto capo de '6 identidades' que expulsaron de Barranquilla



- El golpe a las finanzas de 'Los Mexicanos': a extinción de dominio 20 bienes



En Twitter: @JusticiaET