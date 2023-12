¿En qué va el proceso para tener en vuelo aviones que protegen la seguridad nacional?

El gobierno del presidente Gustavo Petro firmó –a principios de este 2023 - un contrato para el mantenimiento de los aviones de superioridad aérea, Kfir, por 30.000 mil millones de pesos con la empresa Industria Aeroespacial de Israel, AIA.



Esta es la misma empresa que hace más de tres décadas le vendió a Colombia la flota de los Kfir, cuya vida operativa empezaba a terminar este mes.



EL TIEMPO indagó en qué va el proceso de mantenimiento de los aviones de guerra, pues se generaron alertas y dudas tras el anuncio –el 15 de octubre– por parte del Gobierno de Israel de la suspensión de las “exportaciones de seguridad a Colombia”, lo que representaba congelar la ayuda militar.



Esto como consecuencia de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la guerra entre Israel y Gaza.



En su momento, se aclaró que Israel iba a cumplir con todos los contratos firmados con Colombia hasta el 15 de octubre, y así lo ha hecho, según afirmó una fuente del alto Gobierno.



Este proceso tiene el rótulo de 'seguridad nacional', y por eso mismo la fuente dijo que “no se puede dar a conocer el número de aeronaves que están en operación o en tierra”.



Dejo en claro que la empresa israelí AIA, ha cumplido con el proceso de mantenimiento pactado con la Fuerza Aeroespacial de Colombia, FAC, correspondiente al cambio y entrega de repuestos, verificación de motores y del sistema eléctrico, entre otros aspectos – “con lo que se busca garantizar la vida útil de las aeronaves hasta el 2025”, recalcó la fuente.

Se desarrollaron actividades de búsqueda y rescate. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.

Los Kfir, listos a defender la soberanía

La sede de operaciones de los Kfir se ubica en el Comando Aéreo de Combate N. ° 1 (Cacom 1), de la Fuerza Aeroespacial, en Puerto Salgar, Cundinamarca.



Y el cumplimiento en el mantenimiento de las aeronaves ha permitido, como lo exigen los estándares mundiales, que en el Cacom 1 esté listo para despegar - las 24 horas del día, los 7 días de la semana - un equipo: piloto, copiloto y un avión Kfir en caso de que se requiera para la defensa de la soberanía nacional.



La misma fuente señaló que por ahora “no se cuentan con los recursos para adquirir una nueva flota de aviones de superioridad aérea, y que no es prioridad de este Gobierno el tema”.

Estos son los tres aviones que llegarían a Colombia. Gripen, F-16 y Rafale. Foto:

De hecho, en Expodefensa, que se inauguró ayer en Bogotá, no hicieron presencia las empresas fabricantes de aviones de combate Lockheed Martin, de Estados Unidos, con sus F-16 y Dassault Aviation, con su Rafale C/F3, quienes por años han estado en la puja para remplazar los Kfir.



Solo hizo presencia la empresa Saab, de Suecia, que ofrece sus aviones de superioridad Gripen, y en ese orden de ideas exhibió el avión – en tamaño natural - y permitió el ingreso a los visitantes a su simulador.



En la FAC, se tienen listos los informes que dan cuenta de la necesidad de cambiar la flota de aviones Kfir, que con cada año que pase entran en la lista de obsoletos, y los análisis de cada propuesta de los oferentes.

Un M-17 cayó sobre una casa en Anorí, Antioquia. Foto: Fuerzas Militares

Los viejos helicópteros de las Fuerzas Militares

EL TIEMPO publicó en octubre de este año un artículo que daba cuenta sobre la preocupación en las Fuerzas Militares por los viejos helicópteros MI-17 y la flota de los Bell, estos últimos se están quedando en tierra por falta de repuestos.



Precisamente, este diario conoció, de manera extraoficial, que se espera que la visita a Estados Unidos del comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, contribuya a que ese país, aliado de Colombia, haga un esfuerzo de ayuda con helicópteros Black Hawk, y así se pueda renovar la flotilla al servicio del Ejército Nacional.



Redacción Justicia:

