El Gobierno nacional decidiría apostarles a los aviones Rafale C/F3 de la empresa francesa Dassault Aviation para adquirir 16 aviones caza y reemplazar la actual flota Kfir, cuya vida útil expira en diciembre de 2023. Dos de las otras empresas que estaban en esta puja se pronunciaron al respecto.



(Lea: Las claves de la preselección de los Rafale como reemplazo de los Kfir)



Se trata, por un lado, de Lockheed Martin, de Estados Unidos, que ofrecía F-16 (viper block 70). En una declaración conocida por EL TIEMPO, la empresa dijo que está lista para asociarse y apoyar al país mientras se evalúan "sus futuros requisitos de seguridad".



(Por contexto, lo invitamos a leer: Colombia preseleccionó aviones Rafale franceses para cambiar flotilla de Kfir)

"Cualquier pregunta adicional con respecto a las posibles ventas militares en el extranjero debe dirigirse al gobierno de los Estados Unidos", agregaron.



De otro lado, la empresa Saab emitió un comunicado señalado que reconoce el anuncio del Gobierno e indicando que el país habría decidido adquirir el “avión de combate más costoso del mercado, poniendo en riesgo que los colombianos paguen 1.100 millones de euros en exceso (5.6 billones de pesos)”.



(Lea: ¿Qué hay detrás de los atentados de los últimos días en Jamundí?)



"Saab ha participado activamente en este proceso desde 2015 ofreciéndole a Colombia el avión Gripen, con total apoyo del Gobierno de Suecia, un fuerte aliado de Colombia en temas como la paz, derechos humanos y justicia ambiental. Colombia pagará alrededor de 190 millones de euros por cada Rafale, mientras Colombia podría pagar alrededor de 120 millones de euros por cada Gripen", dijo la empresa.



En el comunicado, Saab además dijo que "Colombia podría gastarse 15 billones de pesos colombianos en 16 aviones Rafale, mientras que el país solo tendría que invertir 10 billones de pesos colombianos en adquirir 16 aviones Gripen".



(Lea: Eln liberó a dos jóvenes que secuestró en Arauca en noviembre)

Cabe recordar que, en este caso, el Gobierno dijo que está actuando conforme a un Conpes, el 4078, aprobado en mayo de este año (periodo de Iván Duque), en el que se dejaron aprobados para este fin 678 millones de dólares, pero no se descarta que se tengan que buscar otros recursos.



(Lea: Exguerrillero de Farc fue abatido por Policía de Bolivia en operativo antidrogas)



En ese documento se estableció que los pagos se harán en 10 años, en montos bajos inicialmente.



De hecho, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático en señalar que en este tiempo de prenegociación se está buscando un periodo de gracia, por lo menos de cinco años, para que no se afecten los programas sociales anunciados por el presidente Petro y para que los recursos de la reforma tributaria no se toquen en medio del compromiso de renovar la flota de superioridad aérea.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia