Bajo el rotulo de seguridad nacional se le presentó hace 15 días al presidente Iván Duque y al ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, la carpeta con las recomendaciones por parte de un grupo de expertos de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, sobre los aviones de combate que mejor podrían adaptarse a las necesidades del país para mantener y garantizar la soberanía nacional.



El asunto es de la mayor importancia pues Colombia y su defensa estratégica corren una carrera contra el reloj. En diciembre de 2023 tienen que salir de operación los aviones Kfir que Colombia adquirió; Los primeros 12 los compró de segunda a Israel en 1989 y fueron repontenciados para su entrega.



20 años después, en 2009, se adquirieron otros 13 Kfir a Israel; aeronaves que ya estaban actualizadas al modelo C.10 que cuenta con misiles y bombas guiadas por GPS, es decir, con sistemas de ayuda electrónica, pero que ya están a punto de terminar su vida operacional.



De acuerdo con una fuente del alto Gobierno, se han venido evaluando por más de dos años las propuestas de cuatro empresas fabricantes de aviones de combate de diferentes partes del mundo que están interesadas en la negociación.



Entre los ítems de verificación los expertos de la FAC se concentraron en el diseño de cada tipo de avión, funciones, características de aeronavegabilidad, seguridad, tecnología de punta y concluyeron que aunque todas las empresas cumplían con los más altos estándares, los F-16 (viper block 70) de la empresa Lockheed Martin es la que más se acerca a los requerimientos de Colombia.



Estas poderosas naves de combate han volado los cielos de varios países del mundo y cuentan con las capacidades que los ponen muy cerca de las más avanzadas aeronaves de combate como los F-35 Lightning II, los F-22 Raptor y los temidos Sukhoi.



La casa matriz de Lockheed Martin se encuentra en Estados Unidos y fue una de las empresas que estuvo en Expodefensa (Bogotá, diciembre de 2021), y que aprovechó el momento para reforzar su oferta y explicar cada una de las características del avión.

Los F-16, avión de fabricación norteamericana. Foto: Lockheed Martin

Entre ellas, que los F-16 son un avión caza polivalente (puede ser usado como avión de velocidad o de combate) especializado en combate aéreo cercano y que tiene una vida de operación hasta 2060.



La fuente aclaró a EL TIEMPO que aunque son los aviones que recibieron la recomendación oficial de la FAC, “no se ha tomado una decisión final de compra por dos factores: no hay recursos económicos y porque no se quiere que el tema se politice de cara a las elecciones presidenciales”.



En mayo del año pasado, en medio del paro nacional, la posibilidad de que Colombia renovara su flota de aeronaves de defensa generó una gran controversia hasta el punto que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo aseguró que tras revisar que era prioritario para el país en ese momento, en medio de la pandemia, la compra de los aviones no lo era.



“¿Qué es prioritario y qué no? Hemos hecho una buena parte del ejercicio y les digo abiertamente a los colombianos: para esos aviones no hay plata, no son prioritarios", aseguró Restrepo en su momento.



Hoy, casi un año después, la fuente del Gobierno enfatizó que la compra de los aviones de combate no es un capricho del gobierno de Iván Duque, porque es un tema que se ha venido tocando y dilatando en la última década y que de no definirse antes del 7 de agosto, el próximo Presidente tendría que darse “la pela porque es un ítem de seguridad nacional, sin partido, ni ideología política”.



En el alto gobierno y la cúpula de las Fuerzas Militares hay consenso en que frente a la geopolítica de la región es clave que Colombia renueve su envejecido poder aéreo que es un factor de disuasión frente a cualquier violación de la soberanía del país.

Se espera negociar una flotilla aeronaves

De igual forma, dijo la fuente que el proceso de negociación es extenso y que una fase inicial puede tomar uno o dos años, ya que en caso de concretarse, la misma se “hace entre gobiernos, por lo que en este momento no se puede hablar de un valor exacto de la transacción, ni de un valor unitario”.



Sin entrar en mayores detalles, señaló que lo ideal sería adquirir una flotilla, 36 aviones F-16, que podrían estar llegando al país en tres grupos, en máximo cinco años, y que se repartirían en cuatro puntos estratégicos para garantizar la soberanía nacional.



En caso de concretarse un acercamiento con la empresa Lockheed Martin, antes de comenzar cualquier negociación, la misma debe ir al Congreso de Estados Unidos para su aprobación, pues este tipo de tratos tiene un protocolo de seguridad en ese país que establece que solo de vender armas a sus aliados. Por las relaciones entre los dos países las autoridades nacionales consideran que ese visto bueno sería un hecho.

Tres empresas más aspiran a lograr la negociación

El avión Gripen es un caza con capacidad de despegar y aterrizar en pistas cortas. Foto: Saab

La fuente señaló que esta semana las otras empresas interesadas en la negociación afianzaron sus labores de lobby. Entre ellas Saab, cuya casa matriz se ubica en Suecia y que ofrecen los aviones Gripen E/F.



En medio de Expodefensa, diciembre de 2021, su representante legal dijo a este diario que la propuesta cubre un paquete integral de soporte logístico, transferencia de tecnología por el 100 por ciento del valor en cumplimiento con la regulación offset, simuladores de vuelo y entrenamiento, entre otros aspectos.



De igual forma, lo describieron como un caza multi-rol, capaz de realizar de manera exitosa misiones aire-aire, aire-tierra, como también de roles especializados como inteligencia, vigilancia y reconocimiento, entre otras características.

El avión caza Rafale cuenta con una alerta de reacción rápida. Foto: Rafale

En esa línea se encuentra el avión de combate Rafale C/F3 de Dassault Aviation, una empresa francesa, que destaca que es un caza que cuenta con un grupo de capacidades que han denominado 'Omnirole', es decir: de defensa aérea, superioridad aérea, reconocimiento, orientación dinámica, interdicción de precisión aire-tierra, ataques antibarcos, disuasión nuclear y reabastecimiento de combustible de compañero a compañero.



Eurofighter Typhoon (C.16), de fabricación española. Foto: Eurofighter

Y en la puja se encuentran finalmente los Eurofighter, españoles, son caza de alto nivel, con dos motores eurojet ej200 y con capacidad de armamento tipo misil.



En su página web afirman que le han hecho mejoras a este tipo de aeronaves para que lograr versatilidad que se implementa en toda la flota de aviones M-Scan y E-Scan.



"A través de actualizaciones de la capacidad operativa de Typhoon con Meteor y Brimstone, el contrato fortalece las capacidades aire-aire y aire-superficie del sistema de armas e implementa estas actualizaciones en toda la flota", señala el fabricante

¿Cuál es la importancia de sustituir los Kfir?

La ubicación geoestratégica de Colombia y su riqueza natural hace al país atractivo, “no solo para las amenazas desestabilizadoras internas, sino también para las amenazas externas”, dijo a EL TIEMPO un oficial de alto rango que pidió la reserva de su nombre.



Señaló que la Fuerza Pública tiene el deber de proteger a la población civil, cerca de 50 millones de personas, además de más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, un millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, a lo que se suma la protección del espacio y el ciberespacio.



“Esta protección es vital hacerla desde unas Fuerzas Militares que operen de manera conjunta y que cuenten con un poder disuasivo creíble ante amenazas externas”, dijo el alto oficial.



En este caso, es prioritaria la “defensa de la nación en la valoración de potenciales con los vecinos con quienes hay un nivel de desequilibrio y más cuando algunos equipos (los Kfir) han entrado en una etapa obsoleta”, aseguró.

La sombra del poder aéreo de Venezuela

Esa posición la comparte el general en retiro, Héctor Fabio Velasco, quien estuvo 42 años en la FAC y fue su comandante entre 1998 y 2003, al señalar que los aviones cumplen con sus horas de vuelo y los de combate se sobre exponen.



Dijo que la necesidad de cambiar los Kfir, que traduce cachorro de león, se basa en que de los 24 que trajeron inicialmente – se cayeron tres por fallas de motor y otros temas – “estos aviones ya cumplieron su límite, su máximo uso. Ya no se pueden poner más, hacerlo es un riesgo altísimo”, puntualizó el general.



El excomandante de la FAC dijo que se necesita un avión de combate para atacar blancos estructurales y de gran impacto, “en este momento no lo tenemos y tenemos una amenaza latente que todos conocemos, a nosotros nos amenaza Venezuela que tiene unos aviones muy buenos, y nos amenaza cada rato”.



Velasco reiteró que son una necesidad para la defensa nacional, tanto territorio como los recursos en blancos estratégicos: “refinerías, sistema eléctrico, de comunicaciones, por mencionar algunos, tenemos que defenderlos y es una necesidad por encima de todo”, enfatizó.



Por su parte Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), dijo que es falso que Colombia no tenga los recursos para cambiar las aeronaves de combate, “se tienen los recursos, se puede financiar dicha compra, porque ese tipo de negociaciones son largas y se pueden pagar por etapas”.



Restrepo señaló que ese tipo de compras requieren un acompañamiento técnico y que además se debe blindar de cualquier “tipo de corrupción”, y destacó que en este momento se necesita renovar “para acelerar la capacidad disuasiva frente a Venezuela, frente a una alianza de Venezuela con Rusia, además de una alianza con Nicaragua, y de Nicaragua con Rusia”.



Recordó que la semana pasada el Canciller de Rusia Sergei Lavrov afirmó que no quedará duda “de que eran aliados de Venezuela”, para Restrepo, solo con esa frase hay que contar con esa capacidad “disuasiva”, no solo por el poderío militar de Venezuela.



Para el director del Cerac se han registrado capítulos preocupantes como el sobrevuelo de aviones rusos por territorio colombiano sin autorización, y concluyó que si se llega a diciembre de 2023 sin haber logrado una negociación, los Kfir muy seguramente seguirán volando sobre el cielo de Colombia.

