"La compra de aviones de guerra es un seguro en el que hay que invertir", aseguró el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo, durante su intervención en el debate de control político - 28 de marzo - en la comisión segunda del Senado.



El debate, al que no asistió el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, fue citado para conocer cómo se adelantó el proceso de renovación de la flota área de combate, en referencia a los aviones kfir, cuya vida útil empieza a cumplirse en diciembre de este año.



De acuerdo con el general Giraldo, no tener estos aviones "es como dejar sin escudos a la nación y a los soldados colombianos".



Durante su intervención el general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea, FAC, reiteró la necesidad de adquirir una flota de aviones de superioridad al señalar que la defensa del territorio es una tarea que debe realizarse sin ningún tipo de excusa. "Y el hecho de no tener una flota de aviones adecuada impide que esta tarea se realice eficientemente", puntualizó ante los senadores.



De igual forma, el oficial aseguró que los aviones no solo se utilizarían para la defensa nacional, sino que también serán de utilidad para defender el medio ambiente colombiano en acciones como encontrar pistas ilegales en la selva, proteger la Amazonía y combatir la minería ilegal.



El general Córdobo expusó otros motivos que inciden en la necesidad de cambiar los Kfir, como el costo - alto - de la hora por vuelo que llega a los 18 mil dólares.



Señaló que este proceso - el de cambio de las aéronaves - lleva más de 10 años e indicó que la nueva flota de aviones tendrá una vida últil de 40 años, al afirmar que el objetivo es lograr la compra de 16 aeronaves, y lo sustentó en que se han "logrado prevenir, por muy poco varios accidentes con estas aeronaves".

Se cuenta con 4,2 billones de pesos para invertir

El avión Gripen es un caza con capacidad de despegar y aterrizar en pistas cortas. Foto: Saab

Al debate de control político fueron citadas las cuatro empresas que han venido ofertando, pero solo asistieron dos: Saab, cuya casa matriz se ubica en Suecia y que ofrecen los aviones Gripen E/F, y Lockeed Martin, con casa matriz en Estados Unidos y que ofrece el avión F-16 (viper block 70).



Por su parte, Javier Mondragón, en representación del Ministerio de Defensa, durante su intervención explicó que en el 2018 se aprobó el CONPES 3935 donde se identificaban la totalidad de limitaciones de la Fuerzas Militares.



En esa línea, se refirió al Sistema Integral de Defensa Nacional y dijo que este se introdujo como parte del documento CONPES donde además se incluyó la declaración de importancia estratégica de los proyectos de renovación por obsolescencia inmediata como el de los aviones de guerra.



●Y en esa línea, durante su intervención, dijo Mondragón, que hay 4,2 billones de pesos de inversión para el proceso hasta el 2032 y que el objetivo es impactar de la menor manera las cuentas fiscales del país.

Entrenamientos aire-aire y aire-tierra entre aviones F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) y KFIR de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

¿Qué dicen los legisladores?

Entrenamientos aire-aire y aire-tierra de los Kfir. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

el senador José Luis Pérez de Cambio Radical - durante su intervención - señaló que lleva más de 10 años cubriendo el proceso - de cambio de las aéronaves - por lo que indicó que es importante tener una matriz de compra completa en donde se conozcan todas características de los diferentes oferentes.



Pérez, trajó como contexto que los Kfir se compraron en los años 80 por lo que el país lleva 50 años sin renovar su flota aérea y "se ha invertido cientos de millones de dólares en mantenimiento de los Kfir".



Como la gran mayoría de los senadores que participaron en el debate, fue enfático en afirmar "que la superioridad aérea es un activo de la nación", pues con esta se defienden los intereses del país y se protege su territorio.



Y sobre la transferencia de tecnología - fundamental en el proceso de negociación - dijo que tiene que haber un “offest social” donde la transferencia no se limite únicamente a la tecnología.

Por su parte, Gloria Flórez, del Pacto Histórico y presidente de la Comisión, se refirió a la importancia de citar el debate porque se busca que sea un proceso con total transparencia y que la opinión pública pueda conocer los pormenores del mismo.



Para la senadora Flórez la "compra es necesaria", pues no solo se realizará para garantizar la seguridad nacional sino que dichas aeronaves son indispensables para los procesos de inteligencia ambiental, lucha contra la deforestación y seguridad humana.



La senadora Paola Holguín del Centro Democrático dijo que es necesario hacer el proceso lo "más rápido posible no solo para defenderla vida de los colombianos" sino de los pilotos que deben seguir piloteando los aviones Kfir.



Y el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico puntualizó que no es partidario de la compra de armas de ningún tipo.