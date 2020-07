¿Se reactiva proceso de ‘parapolítica’ contra Nancy P. Gutiérrez?

La exministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, actual consejera presidencial para los derechos humanos y los asuntos internacionales, fue mencionada en una decisión de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá del pasado 30 de junio.



Por petición de la Fiscalía, los magistrados evaluaron si excluir de Justicia y Paz a Luis Alberto Medina Salazar, alias Negro Julio o Cristo Malo, quien es desmovilizado del Bloque Central Bolívar. La razón es que este fue condenado después de su desmovilización por un delito doloso, lo que sería causal de expulsión.

La condena contra Medina Salazar fue impuesta el 31 de enero de 2017 por un juzgado penal del circuito de Bogotá como cómplice de falso testimonio y fraude procesal, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía en el cual, a cambio de reconocerse como cómplice, no se le acusaría como autor de los delitos y, en vez de 8 años de prisión, fue condenado a 2 años.



Este proceso está relacionado con Nancy Patricia Gutiérrez porque Medina Salazar fue investigado desde que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrirle una investigación formal a la entonces excongresista “por las inconsistencias y falta de sustento probatorio” de las acusaciones. En esa decisión compulsó copias para que tanto este exparamilitar como otros, entre ellos ‘don Berna’, fueran investigados por la posible comisión de falso testimonio.



Sin embargo, en sus descargos ante el Tribunal de Justicia y Paz, Medina Salazar ratificó sus declaraciones sobre Nancy Patricia Gutiérrez y aseguró que la única razón por la cual se vio “obligado” a aceptar el delito del que se le acusaba era evitar una condena mayor, decisión a la que llegó por consejo profesional de su abogado.

Si me volvieran a llamar, yo volvería a decir lo mismo FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: La lista de los civiles que habrían apoyado a 'paras' y otros grupos)



“En ningún momento mentí en esos testimonios, dije la verdad, aquí los que están mintiendo son otros y la justicia más temprano que tarde demostrará lo que estoy manifestando en este momento”, dijo el postulado en sus descargos. “Si me volvieran a llamar, yo volvería a decir lo mismo, porque en ningún momento he dicho mentiras”, agregó.



El proceso preliminar contra Nancy Patricia Gutiérrez en la Corte Suprema de Justicia, por la llamada ‘parapolítica’, obedeció a varios señalamientos, entre esos de la excongresista condenada Rocío Arias, pero también de postulados de Justicia y Paz.



Gutiérrez había sido señalada por Andrés de Jesús Vélez Franco, ‘para’ del Bloque Centauros, de haber recibido apoyo en su aspiración al Senado en la campaña del 2002. El hombre había declarado que a finales de 2001 o 2002 en Puerto López, Meta, “asistió a una reunión donde Miguel Arroyave, comandante paramilitar del Bloque Centauros, dispuso apoyar la candidatura” de Gutiérrez al Congreso.



Además, viajaron a buscar apoyo del Bloque Tolima para esa candidatura, según los testimonios. Contra Vélez Franco también se compulsaron copias.



Medina fue uno de los citados en esta investigación y, en 2011, dijo que recordaba una reunión en San Luis, Tolima, en la que se habló de respaldar a tres candidatos al congreso, entre esos Nancy Patricia Gutiérrez, “apoyo coordinado con alias El Pájaro, comandante de las Autodefensas de Cundinamarca, que debía consistir en hablar con los directores de los partidos y presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las diferentes regiones del Tolima”, según recoge la decisión de Justicia y Paz.



Los magistrados acogieron parcialmente los descargos del exparamilitar, quien aseguró: “No considero que tuve dolo en ese hecho, no premedité esa versión o testimonio ante la Corte, no pedí ninguna contraprestación por ese testimonio”. Medina hizo dos declaraciones ante el alto tribunal en ese proceso, en 2010 y 2013.



(Más contenido de su interés: Lo bueno, lo malo y lo feo de Justicia y Paz / Opinión)



Decidieron no expulsarlo de Justicia y Paz pues no basta con la comisión de un delito doloso, “sino que además tenga la intención de continuar cometiendo actos que lo mantengan vinculado a una vida al margen de la ley”.



En cambio, los hechos por los que fue condenado, concluyeron los magistrados, no cuentan “con la entidad suficiente para defraudar el valor superior de la paz y la reconciliación nacional” y “no logra dejar en evidencia su intención de retornar a la ilegalidad o defraudar los restantes compromisos que le son exigibles”.



Los magistrados le ordenan a la Fiscalía seguir practicando diligencias de versión con Medina por un crimen contra un militante de la Unión Patriótica en los años 90 y por “los crímenes al interior de la cárcel Modelo”, de los que manifiesta tener conocimiento.



Sobre Nancy Patricia Gutiérrez, la Sala de Justicia y Paz no hace una compulsa de copias, sino que remite esta decisión a la Corte Suprema de Justicia para que esta “evalúe si encuentra mérito para continuar la investigación penal” contra ella por los presuntos vínculos con estructuras paramilitares.



La razón por la que la Corte se inhibió inicialmente tenía que ver con que otros desmovilizados contradecían las versiones que dieron algunos como Medina, sobre supuestos apoyos del Bloque Central Bolívar y el Bloque Tolima de las AUC a Gutiérrez.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com