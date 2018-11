Con extremas medidas de seguridad se inicia juicio del ‘Chapo’ Guzmán

Con la elección del jurado que se encargará de determinar la culpabilidad o inocencia de uno de los más poderosos narcotraficantes de la historia se inicia hoy el juicio contra el capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias 'el Chapo'.

El proceso de elección del jurado de 12 personas podría tardar varios días y, por orden del juez del caso, sus nombres se mantendrán en secreto y ellos tendrán custodia especial de agentes federales de los Estados Unidos.



El juez de Brooklyn Brian Cogan dijo que, debido al historial de violencia del ‘Chapo’, no se conocerán sus identidades, ni lugar de trabajo ni direcciones, y serán protegidos por policías de la corte armados desde y hasta sus hogares. Su elección saldrá de reuniones a puerta cerrada entre el juez, los representantes de la Fiscalía y de la defensa del señalado narcotraficante.



Guzmán, de 61 años, es juzgado por 11 delitos de tráfico y distribución de droga, posesión de armas y lavado de dinero.



La seguridad se extiende también a los testigos del Gobierno, entre ellos exsocios, subordinados o rivales de Guzmán en su presunto imperio de la droga, algunos de los cuales cumplen sentencias en prisiones de EE.UU y se les mantiene en celdas protegidas o están bajo el programa de protección de testigos con nueva identidad.



A la defensa del capo el juez le negó una prórroga del juicio con la que pretendía que se iniciara a comienzos del próximo año. El juez mantuvo la fecha de hoy y la continuidad del proceso el 13 de noviembre, cuando se dará a conocer la acusación.

En el proceso por narcotráfico la Fiscalía ha intentado agregar el crimen de 17 personas, lo que elevaría la cifra a 33 víctimas identificadas con nombre y apellido y seis categorías generales de víctimas, como miembros de los carteles de Los Zetas,

Beltrán Leyva o Carrillo Fuentes. A esto, el juez ha recordado que se trata de un caso por conspiración para traficar drogas, no de conspiración para asesinar.



El ‘Chapo’ está preso en una celda del Metropolitan Correctional Center de Manhattan en donde permanece 23 horas del día y solo puede ser visitado por sus tres abogados y sus hijas mellizas de siete años, pero no pueden tener contacto físico, ya que los separa una mampara de vidrio.



Así mismo, tiene prohibidas las visitas de su esposa Emma Coronel, una exreina de belleza que se casó con él a los 17 años -ahora tiene 29- y ha asistido a casi todas las audiencias, generalmente, en compañía de las mellizas.



Uno de los abogado de el ‘Chapo’, Jeffrey Lichtman, dijo a la AFP que el juicio tendrá “cientos de testigos” y que la defensa no tiene información de ellos.

EFE- AFP