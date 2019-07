El fugitivo Jesús Santrich sería el octavo jefe de ‘los Caminantes’

El incumplimiento del exjefe guerrillero y representante a la Cámara Jesús Santrich a la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, la cual lo investiga por narcotráfico, lo convirtió en el primer y más alto excomandante de las Farc que firmó la paz en ser prófugo de la justicia.



Y, de paso, terminó por ratificar la tesis de organismos de inteligencia que lo ubican en Venezuela, en donde estaría intentando jugar un papel clave para los planes de su amigo, también ausente del proceso, Iván Márquez.

Pese a que, luego de recobrar su libertad el 17 de mayo, dijo que atendería los llamados judiciales, el martes Santrich dejó plantados a los magistrados de la Sala de Instrucción que tienen su caso, misma suerte que correrían los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que lo tienen citado para el 29 de julio.

Y, además, su ausencia puso del mismo lado a defensores y críticos del acuerdo de paz en que el exjefe guerrillero se burló de las garantías que tanto la Corte como la JEP le dieron ordenando su libertad en dos ocasiones.



El jueves, dos días después de que la Corte ordenó su captura, Interpol emitió una circular roja que viabiliza su detención en 194 países, y a ello se sumó el ofrecimiento de una recompensa de 3.000 millones de pesos por información sobre su paradero, la misma cifra que se ofrece en Colombia por la captura del jefe del ‘clan del Golfo’, alias Otoniel.



La orden de captura generó un efecto dominó, renunciaron los asesores que tuvo en los pocos días que se desempeñó como congresista, se acabó el grupo de seguidores que promovieron su libertad, desde el 9 de abril del año pasado, cuando fue capturado por presuntamente conspirar para el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, y se abrió la puerta para que su partido pierda su curul.



El actuar del hoy prófugo Santrich, en la práctica, dejó a la Farc con 9 curules, por la silla vacía, de las 10 a las que tenía derecho según lo pactado. De acuerdo con las directivas de la Cámara, esta figura contemplada en la Constitución impide que su vacante, dada la orden de captura con fines de indagatoria por narcotráfico, sea reemplazada.



Hay voces dentro de esa colectividad que piden, incluso, considerar la expulsión de Santrich. En el pleno de su dirección, que se inició el viernes en la noche fuera de Bogotá y termina hoy, se espera, como dijo el exjefe guerrillero Pastor Alape, que se tomen medidas.

¿La ficha de Iván Márquez?

Pero más allá de esto, detrás de la huida de Santrich, según fuentes de Inteligencia, estaría su cercanía con Iván Márquez.



Márquez, cuyo rastro se perdió el año pasado, estaría aislado en Venezuela, pero buscando “fortalecerse políticamente” con miras presuntamente a reorganizar una nueva estructura en la que sería clave Santrich.



Organismos de inteligencia no descartan que Santrich haya seguido la ruta a Cuba con ese fin.



El partido Farc partió cobijas con Márquez desde que él dijo, en enero, que había sido “un error haber dejado las armas”, y el exjefe guerrillero tampoco tendría poder en las disidencias, que lo cuestionan por haber sido la cabeza del equipo de la guerrilla que acordó la paz.



“Márquez no tiene suficiente fuerza en las disidencias, (Gentil) ‘Duarte’ lo ve débil por haber hecho parte del acuerdo, y necesita fortalecerse políticamente. Santrich, quien no era fuerte en lo militar pero sí en lo ideológico, y era su mano derecha en las negociaciones, le da cohesión a lo nuevo que está haciendo”, dicen altas fuentes del Gobierno con análisis hechos por Inteligencia.



Esta, en todo caso, es una tesis que es investigada. Pero para el Gobierno, en voz del comisionado de Paz, Miguel Ceballos, “la única manera de desvirtuar que los exjefes de las Farc que no aparecen se están reorganizando en un grupo armado es comparecer ante la Corte y la JEP”.

Los indicios

La tesis de que Santrich salió a Venezuela para ser el apoyo de Márquez coincidiría, para las autoridades colombianas, con todos los indicios que dejó el exjefe guerrillero cuando abandonó, en la madrugada del domingo 30 de junio, su esquema de seguridad en el Espacio de Reincorporación de Tierra Grata, en Cesar. El rastreo que hicieron de él y de cuatro venezolanos, con quienes Santrich se habría reunido el viernes anterior en Pondores, La Guajira, llegó hasta una ruta, desde Fonseca, a ocho kilómetros antes de cruzar la frontera.



Otro indicio, en poder de las autoridades, es la confirmación de Inteligencia, con ayuda de la Policía chilena, de que Juan Bautista Hernández, alias Daniel, quien ayudó a Santrich a salir del espacio territorial de Cesar y desapareció con él, tiene residencia en Venezuela y registradas entradas a Colombia.



Daniel, de entera confianza del exjefe guerrillero, también habría encabezado las reuniones de días previos con los venezolanos, en las que departieron con trago, y Santrich se habría encontrado con una vieja compañera sentimental.



Este diario confirmó que aunque el chileno no estuvo en los listados entregados por la guerrilla ni ha tocado las puertas de la JEP, su nombre sí aparece en los registros de la Agencia para la Reincorporación como desmovilizado de forma individual en agosto de 2011, pero perdió los beneficios en julio de 2017 por incumplimientos en su proceso.



Fuentes oficiales señalan que Iván Márquez estaría dentro del grupo que se ha denominado ‘los Caminantes’, en el que están siete exjefes guerrilleros de las Farc que no han comparecido a la JEP. En ese grupo están, dicen las autoridades, mandos medios que fueron fuertes en lo militar y abandonaron a los excombatientes en su proceso de reincorporación a la paz, como ‘Iván Alí’, ‘Enrique Marulanda’ y ‘Albeiro Córdoba’.



Dentro de ese grupo también estaría Henry Castellanos, ‘Romaña’, y Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’, contra quien la JEP estudia en segunda instancia una orden de captura por incumplirle a la paz y con quien se habría ido Márquez, junto con José Manuel Sierra Sabogal, el ‘Zarco Aldinever’. Se estarían moviendo separadamente en la frontera con Venezuela, en grupos de máximo 11 hombres.



Las autoridades no descartan que Santrich sea el hombre número ocho de ‘los Caminantes’.



Según la Unidad Nacional de Protección (UNP), todos ellos, en circunstancias similares a las de Santrich, dejaron abandonado su esquema de protección. Por lo pronto, dentro del incidente de incumplimiento que la JEP abrió contra Márquez y ‘Aldinever’, los magistrados ya pidieron al Ministerio de Defensa, la Fiscalía y las propias Fuerzas Militares la información que tengan sobre si este exjefe guerrillero planea rearmarse. Dio 15 días, contados a partir de la notificación del auto del 5 de julio, para entregar información que tengan al respecto.



Solo luego del 29 de julio, la JEP podría abrirle un trámite similar a Santrich si no llega, como es previsible, a rendir versión por secuestro. El paso a la clandestinidad de Santrich no era algo que tenía descartado el exjefe guerrillero luego de la firma de la paz, “como plan alternativo ante posibles incumplimientos”.



En la X Conferencia, realizada en septiembre de 2016, la última realizada por la guerrilla para que las bases refrendaran lo pactado en La Habana, Santrich habría sido uno de los excomandantes que planteó la necesidad de considerar qué tipo de alianzas se mantendrían con estructuras clandestinas como el Partido Comunista Clandestino, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, las milicias y el Eln.



REDACCIÓN PAZ

En Twitter: @PazyJusticiaET