Para dónde va el caso de Jesús Santrich

Al asumir el proceso que el exguerrillero Jesús Santrich tiene abierto en Colombia -por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir-, por su condición de persona con fuero especial como congresista de la Farc, la Corte Suprema de Justicia no solo deja fuera del caso a la Fiscalía, sino que sienta un precedente para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que actualmente tramita la apelación de la Procuraduría contra la decisión de primera instancia de ese tribunal que negó la extradición de Santrich a Estados Unidos y ordenó su libertad.

En esa apelación, la Procuraduría reiteró que el análisis sobre una eventual extradición de Santrich a Estados Unidos -que lo pide por supuesta conspiración para enviar cocaína a ese país- le corresponde a la Corte Suprema porque del expediente de la justicia estadounidense contra el exguerrillero podía deducirse que el delito del que lo acusa ocurrió después del primero de diciembre del 2016, fecha en la cual fue ratificado en el Congreso el acuerdo de paz con las Farc y, tras lo cual, cualquier delito cometido por un exintegrante de esa guerrilla lo deja por fuera de la justicia especial para la paz.

En el fallo de primera instancia, apoyado por tres de los 5 magistrados de la Sala de Revisión de la JEP que tenía el caso, se explica que el material que les enviaron con las acusaciones a Santrich no era suficiente para determinar el delito que le atribuyen y si este ocurrió después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz. Y que, en consecuencia, era “más lesivo” conceder una extradición sin tener esa certeza.



Pero, también en su apelación, la Procuraduría fue explícita en que, según el acuerdo de paz con las Farc, a la JEP no le corresponde valorar si las pruebas de Estados Unidos contra el exjefe guerrillero son válidas o no.



Sobre este punto, la mayoría de los magistrados de la primera instancia en la JEP estuvieron de acuerdo en que, para determinar la fecha del delito, tenían que determinar primero la conducta y que no pudieron establecer ninguna de las dos cosas.



En medio de las actuales circunstancias, el caso Santrich puede tener varias salidas. Todo dependerá, en principio, de cómo se resuelva la apelación en la JEP.

Los escenarios

Si en la segunda instancia la JEP acoge los argumentos de la Procuraduría, envía el caso de Santrich a la Corte Suprema y este tribunal debe decidir sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos contra el exjefe guerrillero.



En ese escenario, la Corte queda con los dos casos. El que le tiene la justicia estadounidense y el que le abrió la Fiscalía cuando recapturó al exguerrillero, el 17 de mayo, por “tráfico de estupefacientes” y “concierto para delinquir”.



La recaptura de Santrich ocurrió a la salida de la cárcel La Picota, minutos después de que se cumplió la orden de la JEP de dejarlo en libertad, tras dos días de dilaciones y luego de que el exjefe guerrillero intentó quitarse la vida por rumores según los cuales el gobierno iba a decretar la conmoción interior para extraditarlo vía administrativa. Esto fue desmentido ese mismo día por la secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González.



El hecho es que si la Corte Suprema concede la solicitud de extradición de Estados Unidos sobre Santrich, debe suspender el proceso que tiene abierto en Colombia. Esto, según explican juristas consultados por EL TIEMPO, bajo el principio non bis in ídem, que prohíbe que una persona sea sancionada dos veces por el mismo hecho.



El otro escenario para Santrich sería que la Corte negara su extradición, con lo cual este tribunal continuaría con el proceso que tiene el exjefe guerrillero en Colombia.



Si bien la Corte Suprema ordenó la libertad de Santrich y el senador del partido Farc Carlos Antonio Lozada pidió ante la Vicepresidencia de la Cámara la posesión del exguerrillero como representante del partido en esa corporación, no es descartable que la propia Corte expida una nueva orden de captura con fines de indagatoria.



MARISOL GÓMEZ GIRALDO

Editora de Justicia y de Paz de EL TIEMPO

En Twitter: @MariGomezGirald