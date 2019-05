Santrich conserva curul, pero no se define si en su caso tiene fuero

El Consejo de Estado decidió mantener la investidura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, al considerar que si no se posesionó como representante a la Cámara por el partido Farc, fue por razones de fuerza mayor.

Santrich fue capturado el 9 de abril del año pasado, vinculado a una investigación por la supuesta conspiración de un envío de droga a Estados Unidos, hechos por los cuales ese país lo requiere en extradición.

Tras esa captura, el exguerrillero no pudo posesionarse como congresista y su curul está siendo ocupada temporalmente por el representante Benedicto González. Así lo decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al fallar en favor del partido Farc una tutela interpuesta para poder ocupar el puesto en la Cámara, mientras se resolvía la situación jurídica de Santrich.



Pese a que el Consejo de Estado ya se había pronunciado en el sentido de mantener su investidura, la decisión había sido apelada por la Cámara de Representantes. Este martes, la Sala Plena del Alto Tribunal confirmó la decisión.



Sin embargo, este fallo no tiene efectos inmediatos sobre el proceso penal que se le sigue a Santrich en la justicia ordinaria, pues todo dependerá de la Corte Suprema de Justicia.



Tras su recaptura, el pasado 20 de mayo, la Fiscalía General se disponía a imputarle cargos por narcotráfico, hechos que supuestamente habrían sido cometidos después de la firma del acuerdo de paz. Esa investigación está sustentada, según el ente acusador, en nuevas pruebas como el testimonio de Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez), en el que señala a Santrich.



Pero la imputación quedó congelada por dos razones. La primera, porque la defensa de Santrich recusó a la jueza 16 de control de garantías que lleva el caso, afirmando que cuando declaró que su captura fue legal, hizo un prejuzgamiento, pues dio a entender que también había quedado fundada la necesidad de darle una medida de aseguramiento, petición que la Fiscalía aún no ha hecho. Esa recusación fue rechazada este martes por el juez 8.° penal, quien aseguró que es “infundada”.



La segunda razón que mantiene detenida la imputación es que la defensa del exguerrillero asegura que la justicia ordinaria no tiene la competencia para investigarlo, pues dice que, aunque nunca se posesionó, tiene fuero constitucional, ya que decisiones como la del Consejo de Estado le mantienen su curul.



Así, la Corte Suprema de Justicia será la que defina si, en efecto, Santrich tiene fuero o no, y si le sirve para los delitos por los que lo señala la Fiscalía, hechos que, en principio, según el órgano acusador, habrían ocurrido entre julio del 2017 y abril del 2018, antes de las elecciones legislativas de marzo.



REDACCIÓN JUSTICIA